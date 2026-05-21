Pitali smo učenike što misle o svojoj srednjoj, odgovori su hit: Posebno ističu nastavnike

Pitali smo srednjoškolce što misle o svojoj školi. Svi su oduševljeni, a posebne pohvale imaju za nastavnike i praksu.
Što misle o svojoj školi otkrili su nam srednjoškolci na 'Dojdi osmaš, Zagreb te zove 2026', manifestaciji na kojoj se zagrebačke srednje škole predstavljaju osmašima. Neki su, poput Andrije iz I. tehničke škole Tesla, oduševljeni svojom školom.
- Znači fenomen, top topova! Priprema za faks - top! Matematika, fizika su 'on point'. Ja bih rekao da je super, rekao nam je Andrej koji nakon ove škole želi upisati Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER).
Njegovo mišljenje dijele i kolege Karlo i Ema. Karla su struja i elektrotehnika oduvijek zanimale pa je oduvijek htio upisati ovu školu. Dodaje da nije toliko teška kao ostale tehničke škole, a ipak se puno nauči. Ema je htjela u gimnaziju, ali ju je mama savjetovala da ode u školu s jakom matematikom i fizikom, što je, tvrdi, definitivno Tesla.
- Profesori su predivni i škola je stvarno i obnovljena i super. Definitivno treba se truditi i mislim da se sve onda može proći. Jako je zanimljiva struka, nije teško, vježbe su zabavne, profesori su super i atmosfera je stvarno dobra, tvrdi Ema.
Tea iz Škole za primalje Zagreb kaže da je za njezinu školu potrebno malo truda, ali ako se krene učiti na vrijeme, sve je jednostavno i može se pohvatati.
- Najbolja nam je praksa jer tamo najviše naučimo. U školi učimo teoriju, a na praksi onda kako se sve radi u bolnicama. I jako je zanimljivo, svašta naučimo, ističe Tea.
Ani iz Trgovačke škole Zagreb kod njezine se škole također sviđa mogućnost prakse, koju rade i tijekom zimskih praznika. Njezina kolegica Ivana dodaje da su nastavnici jako zanimljivi i dobri.
- Strogi su, ali pravedni. Učenja ima, ali nije sad toliko zahtjevno, kao je, ali može se proći. Samo treba dobro zagrijati stolicu i može se sve, navodi Ivana.
Pohvale za školu i nastavnike ima i Patricija iz Veterinarske škole Zagreb.
- Škola i profesori su više-manje svi odlični. Svi profesori izlaze u susret. Praksa u školi je isto odlična. Nakon prvog razreda svatko si može birati dalje što ga zanima, s čim se želi baviti i može izabrati svoj put, što ga zanima najviše u cijelom ovom svijetu veterine, kaže Patricija.
Njezin kolega Matija dodaje da praksu imaju u zoološkom vrtu, Dumovcu, konjičkom klubu, ambulantama, frizerajima za pse...
- Relativno nije teško kad se pogleda s nekim školama. Nastavnici, većina njih su lagani i dobri, dodaje Matija.
Andro iz XI. gimnazije također kaže da mu je u školi - odlično. Izabrao ju je jer je isključivo u prvoj smjeni, što je, naglašava, dobro za sve sportaše.
- Učiti ne treba puno. Ako se želi prolazit s 5, naravno mora se učiti, ali ako se želi ono normalno prolaziti, treba se učiti, ali ne ništa pretjerano, objašnjava Andro.
Njegov kolega Lovro dodaje da su nastavnici dosta dobri. Kako kaže, svoje učenike dobro pripreme za državnu maturu i jako se trude.
Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.
A u pronalasku srednje škole koja je baš za vas pomoći će vam i naše Online predstavljanje škola. Škole se predstavljaju kroz nekoliko rubrika: naziv škole, lokacija, kratki opis škole, povijest škole, uvjeti upisa, fotografija i video, kontakti.
