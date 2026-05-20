Izašla imena učenika koji su najbolji u Hrvatskom, pogledajte je li na popisu netko iz vaše škole

Objavljen je poredak učenika na državnom natjecanju iz Hrvatskog jezika u 2026. godini. Učenici su se natjecali u šest kategorija.

Osim onoga iz Fizike, proteklog je tjedna održano i državno natjecanje iz Hrvatskoga jezika. Mjesto radnje bila je Crikvenica, a natjecali su se na njemu učenici sedmih i osmih razreda osnovnih škola te učenici četiriju razreda srednjih škola. Kroz ovo su natjecanje učenici iskazivali sposobnosti, vještine i znanja koja se razvijaju i usvajaju tijekom nastave hrvatskoga jezika i komunikacije te u izvannastavnim aktivnostima povezanima s poučavanjem i učenjem hrvatskoga standardnog jezika.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je poredak iz kojeg je vidljivo i tko su najbolji. U kategoriji učenika sedmih razreda prvo mjesto na državnom iz Hrvatskog ostvarila je Laura Kunda Gustavsson, učenica Osnovne škola 'Kantrida' Rijeka. Najbolja u kategoriji osmih razreda bila je Tina Smoljak iz Osnovne škole Mate Lovraka u Zagrebu.

Kada je riječ o srednjoškolcima, državni prvak u kategoriji prvih razreda je Karlo Balić iz EDukOS – Privatne škole s pravom javnosti. Državna prvakinja u drugim razredima srednjih škola je Marija Laura Matić iz V. gimnazije Vladimir Nazor Split. Ivan Matija Živko iz Srednje škole Ivan Švear Ivanić-Grad odnio je pobjedu na državnom iz Hrvatskog za treće razrede, a među maturantima je najbolji Luka Primorac iz XV. gimnazije Zagreb.

Dodajmo i da je najveći broj bodova na državnoj razini bio 100, a ispit se piše 120 minuta. Niti jedan od natjecatelja nije riješio ispit sa stopostotnom točnošću. Ispitni zadatci za sve su kategorije sastavljeni prema Kurikulumu nastavnoga predmeta Hrvatski jezik. U dokumentu u nastavku možete vidjeti poredak svih kandidata u šest kategorija državnog natjecanja iz Hrvatskog jezika. Podsjetimo i da u Alumni bazi portala srednja.hr nastalog u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija možete vidjeti sve dobitnike Oskara znanja od 2005.godine naovamo.