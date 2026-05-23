Ročnik nam je ispričao iskustva iz vojarne: Pao je snijeg, nestalo je struje, jedan kadet se napio

Za Brunu Aleksića vojni rok će ostati u dobrom sječanju. Najbolje mu je bilo gađanje iz puške, krav maga i hrana, a pamtit će i nestanak struje.

Prvi naraštaj ročnika prije dva tjedna završio je s obukom, a ovog tjedna su u vojarnama već novi kadeti. U prvom naraštaju ročnika bio je i 27-godišnji Bruno Aleksić, koji se na obuku prijavio dragovoljno, jer je bio u potrazi za poslom i htio isprobati nešto novo i drugačije. Detaljno nam je ispričao kako mu je bilo na osposobljavanju i što je sve ondje doživio.

Smješten je bio na Poligonu Eugen Kvaternik u Slunju. Riječ je o četvrtom najvećem vojnom poligonu u Europi, a vojarna ondje prima 200 ročnika. Kombinacija terena, vegetacije i vremenskih uvjeta razlikuje poligon od vojarni u Požegi i Kninu, a Bruno Aleksić nam priča i da su ondje imali priliku često doći u kontakt s postrojbama na terenu.

- Tamo ti je doslovno kao mikrosvijet. Ogromne su šume i čak ima prašumske vegetacije, tipa dosta papratnjača. Dosta je tamo zanimljiva obuka jer prođeš sve uvjete. Tamo je dva tjedna prije Uskrsa palo pola metra snijega i onda smo prošli obuku malo i na snijegu. Busom imaš dvadeset minuta do grada, a deset minuta imaš do prijavnice. Ne možeš ni ići pješke zato što ti svako malo proleti divlja svinja ili srndać ili srna s mladima, priča nam Aleksić.

'Cilj je da stvoriš kulturu rukovanja naoružanjem'

Najzanimljiviji dio obuke bile su mu vježbe pucanja iz jurišne puške i pištolja. Međutim kaže da se to nije svelo samo na gađanje već su vježbi prethodile detaljne pripreme.

- Sigurnosni protokoli, procedure i sve to prođe bez problema, a i nije ti njima sad cilj da gađaš kao snajperist, nego da stvoriš kulturu rukovanja naoružanjem, da usvojiš četiri zlatna pravila i da se odnosiš prema tome odgovorno jer to je ipak ubojito sredstvo, ispričao nam je Aleksić.

Dodaje da se obuka sastojala otprilike od pola teorije i pola prakse. Prva dva tjedna samo su se pripremali za prisegu i učili teoriju. Kao primjer naveo je da su prvo učili teoriju o minama, a zatim su im pokazali i kako se postavlja i odstranjuje mina u praksi.

Vježbali su i kako se zaštiti od napada nožem i palicom

Svaki tjedan su imali i vježbe krav mage, izraelske borilačka vještina koja se koristi za obranu od golorukih, ali i naoružanih napadača. Ondje su učili osnove samoobrane, na primjer protiv napada gušenja sprijeda, straga i napada nožem i palicom.

- U biti najteže na toj krav magi je zagrijavanje. To je kao da odradiš treninga, a nakon zagrijavanja onda radiš osnovne tehnike i zatim i završni drill. Radi se u binomu, tako da trčiš prema svom paru i dobiješ neku zadaću, na primjer odradi deset krav maga sklekova ili trbušnjaka. I onda se poslije vrtiš u krug, a on te napada napadima koje smo taj dan vježbali, prisjeća se Aleksić.

Aleksić kaže da kako je stalno bio u pokretu nije imao vremena osjetiti umor. Kaže da se organizam navikne na napore. Prvi put kad je nosio opremu koja teži 15 do 20 kilograma bilo mu je teško, no rekao je da je kasnije najnormalnije hodao s opremom i obavljao sve zadaće.

'Najviše sam se bojao međugeneracijskog jaza'

U vojarni su bili smješteni u spavaonici u kojoj je bilo njih 16, međutim u zgradi preko puta bile manje spavaonice s 9 ili 8 ročnika. Rekao je da je imao dovoljno prostora i da je osjećaj sličan spavanju u motelu.

- Ekipe ima stvarno razne iz svih krajeva Hrvatske. Ne možeš sa svima bit kao prst i nokat, ali na kraju su si svi dobri, jer svi su tamo isti. Mi smo većinom bili dobrovoljni, i po 29, 30 godina. Najviše sam se bojao da ću upasti među neku mlađu ekipu i da će biti taj međugeneracijski jaz, ali nije tako bilo. Bilo je u redu, komentirao je Aleksić.

Hranu je usporedio s onom u studentskoj menzi

Ročnici slobodno vrijeme u vojarni imaju nakon ručka, od 14 do 15 sati i nakon večere od 18 do 22 sata. Usprkos ranijim zabranama fotografiranja u vojarni, rekao je da se većina ročnika fotografirala, pogotovo pred kraj obuke. Što se tiče odnosa prema nadređenima, kaže da se mora poštovati vojna hijerarhija, ali su imali prilike i pred kraj obuke ležerno razgovarati.

- Moraš se striktno držati. Imaš dnevni raspored zadaća koje moraš obaviti taj dan, ali kad sve obaviš bude ležerno s njima, pogotovo pred kraj obuke kad možete popričati malo i smijete se zajedno, šale se ljudi s tobom. Nije to kao u američkim filmovima da kao na marince netko konstantno na tebe galami cijeli dan, komentira Aleksić, kojem je glavni nadređeni bio stožerni narednik Denis Gačak.

Pohvalio je i vojničku hranu, a prisjeća se da su preko tjedna na primjer jeli bečki ili hamburger, a petkom uglavnom riblja jela, na primjer lignje. Usporedio je kvalitetu hrane s menzom u Studentskom centru u Zagrebu, za koju kaže da je bolje nego doma.

'Doslovno detoksifikacija od svega'

Kao najdojmljiviju anegdotu istaknuo je to što je pred Uskrs pao snijeg te je na dva dana nestalo struje. U vojarni je stoga nestalo i svjetla, no ubrzo im je došao agregat.

- Nitko nije izgubio volju. Bili smo nasmijani, pjevali božićne pjesme prije Uskrsa, čistili snijeg. Pa je došao agregat. To je isto doživljaj, da vidiš da možeš bez mobitela. Nisi toliko otuđen od ljudi. Doslovno detoksifikacija od svega. Ljudi su otuđeni danas, u autobusima, tramvajima, svatko je u svom svijetu na svom mobitelu, a u vojarni si okružen ljudima i moraš biti usredotočen na njih, komentira Aleksić.

Jedna od crtica koja mu je ostala u pamćenju bilo je i šišanje pri dolasku u vojarnu. Ispričao nam je kako se jedan kadet duže kose gotovo rasplakao jer će ga cura ostaviti ako ošiša kosu. Tad je narednik za njim ušao kod frizerke i rekao neka ga ipak samo malo skrati.

Jedan ročnik se napio u gradu i bio kažnjen

Svakog vikenda za popodnevni odmor su išli do grada. Ondje su vrijeme mogli provoditi kako žele, a Aleksić nam je ispričao kako se jedan od ročnika za to vrijeme napio. To su vidjeli nadređeni te je idući dan za kaznu morao trčati s punom opremom.

Aleksić se prisjetio i da se na obuci razbolio, zbog čega su ga odvezli u bolnicu u Karlovcu. Ondje je dobio infuziju i potrebnu pomoć, nakon čega su ga vratili u vojarnu, gdje je nekoliko dana odmorio, a zatim nastavio s obukom.

Zadnji tjedan obuke ročnici su prolazili poligon na kojem su demonstrirali sve što su do tad naučili. Prvo su rastavljali i sastavljali osobno naoružanje. Zatim su morali staviti masku kako bi pokazali kako se štiti od bojnog otrova. Treća etapa je prolazak kroz simulirano minsko područje gdje moraju otkriti gdje je mina. Zadnja etapa simulira neprijateljsko područje gdje moraju simulirati kontakt s neprijateljem 'na 12 sati'. Zatim simulirano izvlačenje ranjenika na sigurnost.

'Prema mom iskustvu njeguje se zdravo domoljublje'

Za kraj vojnog roka bila je svečana ceremonija dodjele novčića 'ročnik prvog naraštaja', a uz to su dobili i majicu. Vojničku opremu i uniformu također su ponijeli kućama. Svatko se za kraj i fotografirao sa svojim instruktorom, priča nam Aleksić. S obuke se vratio s pozitivnim iskustvima, a kaže da on nije osjetio negativne aspekte koji su se isticali u javnosti.

- O militarizaciji društva kao ugrozi je bespredmetno govoriti. Prema mom iskustvu njeguje se zdravo domoljublje, društvena odgovornost i solidarnost. Dovoljno je pogledati i tekst svečane prisege. Ročnici prisežu braniti suverenost i teritorijalni integritet RH i temeljna načela slobode i jednakosti. Usađuje se i odgovornost pri rukovanju naoružanjem, odnosno kultura rukovanja, smatra Aleksić.

Razmišlja o tome da se prijavi u vojsku

U javnosti je bilo kritika i da je vojni rok prekratak, no Aleksić se s time ne slaže. Kaže da je osam tjedana dovoljno za pohvatati i naučiti sve osnove, a da bi dulja obuka bila gubljenje vremena. Sad još odmara o vojnog roka, a zatim će se baciti u potragu za poslom, iako razmatra i karijeru u vojsci.

- Ja bih se prijavio u vezu. To je uspostava veze i održavanje informacijsko-komunikacijskih sustava. A poslije, ako ću imati uvjete za časnički izbor, odradit ću što treba, zaključio je Bruno Aleksić.