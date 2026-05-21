Prva srednja pokreće diplomatsku gimnaziju: Doznajemo sve o tom smjeru i što se boduje na upisu

Objavljeni datumi upisa u srednje škole u 2026. Uvodi se sedam novih smjerova
Prijava u sustav upisa u srednje škole započinje 1. lipnja, a od 24. lipnja učenici mogu prijavljivati smjerove. Ove ih je godine čak sedam novih.
15:32 3 d 18.05.2026
21. svibanj 2026.
Gimnazija Eugena Kumičića u Opatiji prva je škola u Hrvatskoj koja pokreće smjer diplomatske gimnazije. U prvu generaciju upisuju 24 učenika.
Odluka o upisima u prvi razred srednjih škola s ključnim rokovima je u e-Savjetovanju, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izvijestilo je da se pokreće sedam novih strukovnih smjerova. Međutim, novi smjer zanimljivog naziva diplomatska gimnazija, pokreće Gimnazija Eugena Kumičića u Opatiji.
Ravnatelj Boris Barbarić za srednja.hr pojašnjava da se radi o programu koji nadograđuje klasično gimnazijsko obrazovanje posebnim naglaskom na teme diplomacije, međunarodnih odnosa, geopolitike, komunikacije i kulture dijaloga.
- Naš je cilj učenicima ponuditi program koji će ih od prvog razreda sustavno uvoditi u razumijevanje svijeta, međunarodnih procesa i vještina potrebnih za uspješnu komunikaciju u različitim društvenim i profesionalnim okruženjima. Odlučili smo pokrenuti taj smjer jer prepoznajemo da učenici pokazuju interes za sadržaje koji nadilaze standardni kurikulum i jer smatramo da škola treba pratiti razvoj društva i otvarati nove obrazovne mogućnosti. Naša želja temelji se i na namjeri da motiviramo učenike da teže izvrsnosti i postanu dio generacije koja pokreće promjene. Program je namijenjen znatiželjnim učenicima koji žele razviti vještine pregovaranja, argumentiranja i kritičkog globalnog razmišljanja. Vjerujemo da je upravo takav profil učenika budućnost društva koje želi biti otvoreno, odgovorno i spremno na dijalog, ističe Barbarić.
U školi smatraju kako će učenicima smjer diplomatske gimnazije biti izvrsna priprema za studije i karijere u diplomaciji, pravu, ekonomiji, politici, medijima, gospodarstvu i da gradi temelje za fakultete koji traže elokventne i angažirane pojedince. U svrhu pokretanja ovoga smjera škola Gimnazija Eugena Kumičića razradila je četiri nova predmetna kurikuluma, za koje je dobila i pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.
- Riječ je o kurikulumima iz predmeta Povijest diplomacije, Međunarodni odnosi i europske integracije, Komunikacijske vještine i retorika te Javna diplomacija i protokol. Time je program dobio jasno oblikovanu, specifičnu i suvremenu obrazovnu strukturu koja ga razlikuje od klasičnih gimnazijskih usmjerenja. Uz to, napravili smo i optimalizaciju fonda sati kako bi program bio što usmjereniji na sadržaje koji su u skladu s njegovim profilom. Naime, smanjen je fond sati prirodnih predmeta, konkretno fizike i kemije, koje će učenici slušati po dvogodišnjem programu u 1. i 2. razredu. Na taj je način otvoren prostor za sadržaje koji su izravnije povezani s diplomacijom, međunarodnim odnosima, komunikacijom i javnim nastupom, navodi ravnatelj za srednja.hr.
Učenici koji upišu ovaj smjer imat će i treći strani jezik, francuski, koji je iznimno važan u području diplomacije i za međunarodno okruženje.
- Sve to zajedno čini ovaj program sadržajno zaokruženim, jedinstvenim i prepoznatljivim, a učenicima pruža obrazovanje koje ih ne priprema samo za nastavak školovanja, nego i za šire razumijevanje društvenih, političkih i kulturnih procesa u suvremenom svijetu, navodi Barbarić.
U dogovoru s Primorsko-goranskom županijom koja je osnivač škole, u prvu generaciju diplomatske gimnazije škola će upisati 24 učenika.
- Ovaj broj je određen s namjerom da osiguramo optimalne uvjete za kvalitetan rad, individualizirani pristup i uspješnu provedbu programa. Smatramo da je takav kapacitet dovoljno velik da program postane prepoznatljiv, ali i dovoljno malen da omogući zatvorenu i povjerljivu atmosferu rada, aktivno sudjelovanje svih učenika, raspravu i razvoj specifičnih kompetencija koje ovaj smjer zahtijeva, navodi ravnatelj.
Kada je riječ o uvjetima upisa u taj smjer, uz osnovni kriterij – školski uspjeh učenika od 5. do 8. razreda – dodatno će se vrednovati i rezultati iz pojedinih predmeta u 7. i 8. razredu: hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik, povijest, geografija i glazbena kultura.
- Time želimo pronaći ravnotežu između općeg uspjeha i procjene ključnih područja koja su važna za ovaj obrazovni profil. Dodatno, škola će bodovati i natjecanja iz geografije, jer je učenje geografskih sadržaja snažno povezano s razumijevanjem međunarodnih odnosa, geopolitike i globalnog konteksta u kojem djeluje diplomatska gimnazija. Što se tiče bodovnog praga, za sada ga nećemo uvoditi, jer želimo omogućiti što veću prilagodbu i pravednost u postupku, a istovremeno pratiti i praksu provedbe programa. Ukoliko se u budućnosti ispostavi potreba za utvrđivanjem jasnog praga, o tome ćemo odlučivati transparentno i nakon temeljitog praćenja iskustava iz prve generacije, kaže Barbarić za srednja.hr.
Ravnatelj je stava da će broj prijava za novi smjer biti značajan. U školi, kaže, vjeruju da diplomatska gimnazija govori jezik koji učenici i roditelji žele čuti.
- Učenici koje zanimaju svijet, međunarodni odnosi, komunikacija, strani jezici i javni nastup vjerojatno će ovaj program doživjeti kao izazov i priliku, a ne samo kao još jedan školski program. Smatramo da je diplomatska gimnazija prirodan razvojni korak za našu školu, ali i vrijedan doprinos srednjoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj, kaže Barbarić.
Gimnazija Eugena Kumičića nudi još i opći i jezični smjer. I dok se u općem smjeru mjesta popunjavaju već na ljetnim roku, ravnatelj ističe da interes za jezičnom gimnazijom značajno slabi zadnjih nekoliko godina.
- Osobito se to iskazalo u posljednje dvije godine. Upravo je to bio razlog zbog kojeg smo počeli razmišljati o supstituciji jezičnog smjera nekim novim programom koji bi bolje odgovarao interesima učenika i suvremenim društvenim potrebama. Od svih gimnazijskih programa koji postoje u Hrvatskoj, odlučili smo se za povijesni iskorak i osmišljavanje novog gimnazijskog programa koji će biti prilagođen interesima učenika i aktualnoj situaciji u društvu. Na taj je način, nakon punih 22 godine, u Gimnaziji Eugena Kumičića Opatija uveden jedan novi gimnazijski program – diplomatska gimnazija, podcrtava ravnatelj Barbarić.
