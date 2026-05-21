Prva srednja pokreće diplomatsku gimnaziju: Doznajemo sve o tom smjeru i što se boduje na upisu

Gimnazija Eugena Kumičića u Opatiji prva je škola u Hrvatskoj koja pokreće smjer diplomatske gimnazije. U prvu generaciju upisuju 24 učenika.

Odluka o upisima u prvi razred srednjih škola s ključnim rokovima je u e-Savjetovanju, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izvijestilo je da se pokreće sedam novih strukovnih smjerova. Međutim, novi smjer zanimljivog naziva diplomatska gimnazija, pokreće Gimnazija Eugena Kumičića u Opatiji.

Ravnatelj Boris Barbarić za srednja.hr pojašnjava da se radi o programu koji nadograđuje klasično gimnazijsko obrazovanje posebnim naglaskom na teme diplomacije, međunarodnih odnosa, geopolitike, komunikacije i kulture dijaloga.

- Naš je cilj učenicima ponuditi program koji će ih od prvog razreda sustavno uvoditi u razumijevanje svijeta, međunarodnih procesa i vještina potrebnih za uspješnu komunikaciju u različitim društvenim i profesionalnim okruženjima. Odlučili smo pokrenuti taj smjer jer prepoznajemo da učenici pokazuju interes za sadržaje koji nadilaze standardni kurikulum i jer smatramo da škola treba pratiti razvoj društva i otvarati nove obrazovne mogućnosti. Naša želja temelji se i na namjeri da motiviramo učenike da teže izvrsnosti i postanu dio generacije koja pokreće promjene. Program je namijenjen znatiželjnim učenicima koji žele razviti vještine pregovaranja, argumentiranja i kritičkog globalnog razmišljanja. Vjerujemo da je upravo takav profil učenika budućnost društva koje želi biti otvoreno, odgovorno i spremno na dijalog, ističe Barbarić. Boris Barbarić | foto: Gimnazija Eugena Kumičića/FotoLuigi

Škola je izradila četiri predmetna kurikula

U školi smatraju kako će učenicima smjer diplomatske gimnazije biti izvrsna priprema za studije i karijere u diplomaciji, pravu, ekonomiji, politici, medijima, gospodarstvu i da gradi temelje za fakultete koji traže elokventne i angažirane pojedince. U svrhu pokretanja ovoga smjera škola Gimnazija Eugena Kumičića razradila je četiri nova predmetna kurikuluma, za koje je dobila i pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.

- Riječ je o kurikulumima iz predmeta Povijest diplomacije, Međunarodni odnosi i europske integracije, Komunikacijske vještine i retorika te Javna diplomacija i protokol. Time je program dobio jasno oblikovanu, specifičnu i suvremenu obrazovnu strukturu koja ga razlikuje od klasičnih gimnazijskih usmjerenja. Uz to, napravili smo i optimalizaciju fonda sati kako bi program bio što usmjereniji na sadržaje koji su u skladu s njegovim profilom. Naime, smanjen je fond sati prirodnih predmeta, konkretno fizike i kemije, koje će učenici slušati po dvogodišnjem programu u 1. i 2. razredu. Na taj je način otvoren prostor za sadržaje koji su izravnije povezani s diplomacijom, međunarodnim odnosima, komunikacijom i javnim nastupom, navodi ravnatelj za srednja.hr.

U prvu generaciju upisuju 24 učenika

Učenici koji upišu ovaj smjer imat će i treći strani jezik, francuski, koji je iznimno važan u području diplomacije i za međunarodno okruženje.

- Sve to zajedno čini ovaj program sadržajno zaokruženim, jedinstvenim i prepoznatljivim, a učenicima pruža obrazovanje koje ih ne priprema samo za nastavak školovanja, nego i za šire razumijevanje društvenih, političkih i kulturnih procesa u suvremenom svijetu, navodi Barbarić.

U dogovoru s Primorsko-goranskom županijom koja je osnivač škole, u prvu generaciju diplomatske gimnazije škola će upisati 24 učenika.

- Ovaj broj je određen s namjerom da osiguramo optimalne uvjete za kvalitetan rad, individualizirani pristup i uspješnu provedbu programa. Smatramo da je takav kapacitet dovoljno velik da program postane prepoznatljiv, ali i dovoljno malen da omogući zatvorenu i povjerljivu atmosferu rada, aktivno sudjelovanje svih učenika, raspravu i razvoj specifičnih kompetencija koje ovaj smjer zahtijeva, navodi ravnatelj.

Kada je riječ o uvjetima upisa u taj smjer, uz osnovni kriterij – školski uspjeh učenika od 5. do 8. razreda – dodatno će se vrednovati i rezultati iz pojedinih predmeta u 7. i 8. razredu: hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik, povijest, geografija i glazbena kultura.

- Time želimo pronaći ravnotežu između općeg uspjeha i procjene ključnih područja koja su važna za ovaj obrazovni profil. Dodatno, škola će bodovati i natjecanja iz geografije, jer je učenje geografskih sadržaja snažno povezano s razumijevanjem međunarodnih odnosa, geopolitike i globalnog konteksta u kojem djeluje diplomatska gimnazija. Što se tiče bodovnog praga, za sada ga nećemo uvoditi, jer želimo omogućiti što veću prilagodbu i pravednost u postupku, a istovremeno pratiti i praksu provedbe programa. Ukoliko se u budućnosti ispostavi potreba za utvrđivanjem jasnog praga, o tome ćemo odlučivati transparentno i nakon temeljitog praćenja iskustava iz prve generacije, kaže Barbarić za srednja.hr.

'Vrijedan doprinos srednjoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj'

Ravnatelj je stava da će broj prijava za novi smjer biti značajan. U školi, kaže, vjeruju da diplomatska gimnazija govori jezik koji učenici i roditelji žele čuti.

- Učenici koje zanimaju svijet, međunarodni odnosi, komunikacija, strani jezici i javni nastup vjerojatno će ovaj program doživjeti kao izazov i priliku, a ne samo kao još jedan školski program. Smatramo da je diplomatska gimnazija prirodan razvojni korak za našu školu, ali i vrijedan doprinos srednjoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj, kaže Barbarić.

Gimnazija Eugena Kumičića nudi još i opći i jezični smjer. I dok se u općem smjeru mjesta popunjavaju već na ljetnim roku, ravnatelj ističe da interes za jezičnom gimnazijom značajno slabi zadnjih nekoliko godina.

- Osobito se to iskazalo u posljednje dvije godine. Upravo je to bio razlog zbog kojeg smo počeli razmišljati o supstituciji jezičnog smjera nekim novim programom koji bi bolje odgovarao interesima učenika i suvremenim društvenim potrebama. Od svih gimnazijskih programa koji postoje u Hrvatskoj, odlučili smo se za povijesni iskorak i osmišljavanje novog gimnazijskog programa koji će biti prilagođen interesima učenika i aktualnoj situaciji u društvu. Na taj je način, nakon punih 22 godine, u Gimnaziji Eugena Kumičića Opatija uveden jedan novi gimnazijski program – diplomatska gimnazija, podcrtava ravnatelj Barbarić.

Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.

A u pronalasku srednje škole koja je baš za vas pomoći će vam i naše Online predstavljanje škola. Škole se predstavljaju kroz nekoliko rubrika: naziv škole, lokacija, kratki opis škole, povijest škole, uvjeti upisa, fotografija i video, kontakti.