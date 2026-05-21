Velike promjene u prometu zbog norijade: Pogledajte kako će voziti tramvaji i autobusi

ZET je izvijestio da se zbog norijade i povorke maturanata od 11 do 13 mijenja vozni red tramvaja i autobusa.

U Zagrebu se školuje najviše srednjoškolaca pa se na sutrašnjoj norijadi ondje očekuje i najviše maturanata. Okupljaju se prvo na Trgu bana Jelačića, nakon čega će se u povorci uputiti prema Bundeku, na središnji dio proslave. Zbog svega se će od 11 do 13 sati doći do izmjena u tramvajskom i autobusnom prometu.

- Prema procjeni nadležnih službi, u vremenu od približno 11 sati, do približno 12:10 sati, tramvajske linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 mijenjaju trase Vodnikovom te preko Glavnog kolodvora, u oba smjera, dok će linija 12 prometovati Ulicom grada Vukovara. Poslije 12:10 sati očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko Glavnog kolodvora i Mihanovićevom, te na dijelu Ulice grada Vukovara, sve do prolaska organizirane kolone, izvijestio je ZET.

Dodatno navode da će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor, od oko 12:15 do 13 sati, prometovati obilaznom trasom u oba smjera: Glavni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića - Avenija Dubrovnik te dalje redovnim trasama.

- Do dolaska na redovnu trasu, koristit će se samo usputna autobusna stajališta „Muzej suvremene umjetnosti“ (linije iz Avenije V. Holjevca), 'Središće' (linije iz Ulice S. R. Njemačke) i 'Kruge' (218) u smjeru istoka, te autobusna stajališta 'Žarka Dolinara' i 'ZG velesajam' (234). Autobusna linija 107 (Jankomir – Žitnjak), u isto vrijeme, prometovat će u oba smjera kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji, kod spoja sa Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Avenije Većeslava Holjevca, te neće koristiti obostrano autobusno stajalište 'N.S. knjižnica'. Ukoliko dođe do nemogućnosti okretanja na Trgu bana Jelačića, autobusna linija 150 bit će skraćana do Ilirskog trga. Elektro vozilo 'Fulir', neće prometovati od 9:30 do završetka prolaska kolone.

Podsjetimo, program na Bundeku traje od 13:00 do 20:00 sati. Voditelj programa je animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio biti zaduženi Miach, te TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i Jakša Jordes. Više detalja o norijadi u Zagrebu možete doznati ovdje.