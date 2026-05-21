Mame se potukle na maturalnoj, letjeli pramenovi kose, stigla i policija: Razlog je sulud

Na maturalnoj u Cazinu došlo je do sukoba između dvije mame. Obje su, naime, htjele isto mjesto za fotografiranje pored crvenog tepiha.

Na maturalnoj večeri svoje djece dvije su se mame potukle, i to zbog mjesta pored crvenog tepiha. Kako su ispričali drugi gosti, tijekom proslave mature u JU II Srednja škola Cazin došlo je do žestoke svađe, a potom i fizičkog obračuna između mama, piše Jutarnji.ba.

Prvo su se počele naguravati kako bi zauzele što bolje mjesto za fotografiranje kraj crvenog tepiha. Situacija je brzo eskalirala.

- U sali su se čuli povici i vriska, a tijekom naguravanja navodno su letjeli i pramenovi kose, rekli su svjedoci konflikta, piše Jutarnji.ba.

Intervenirali su čak i policijski službenici kako bi spriječili daljnji razvoj sukoba. Sve je dokumentirano u videozapisu koji se brzo proširio društvenim mrežama.