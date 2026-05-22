Vlada razmatra uvođenje 'homeschoolinga': Istražili smo kako je u susjedstvu, ova država ga je nedavno ukinula

Ministar Fuchs potvrdio je da Vlada razmatra uvođenje homeschoolinga. Mađarska ga je ukinula 2019., a još je dozvoljen u Sloveniji i Srbiji.

Hrvatska Vlada razmatra mogućnost uvođenja kućnog obrazovanja, poznatijeg kao homeschooling. To obično podrazumijeva da dijete ne ide u školu, već ga kod kuće obrazuju roditelji ili privatni učitelj, a praksa je popularna na zapadu, pogotovo u Americi. Homeschooling u Hrvatskoj trenutačno nije dozvoljen, osim u slučajevima kad dijete zbog zdravstvenog stanja ili kronične bolesti dugotrajno ne može ići u školu.

- Već dugo vremena razgovaramo o homeschoolingu. Tu postoji cijeli niz stvari koje treba riješiti. Prvo, ovom trenutku nemamo neku zakonsku osnovu da bismo to mogli implementirati. Drugo, postoji jedna varijanta o kojoj razmišljamo, a to je eventualno neki eksperimentalni program. Ima tu puno elemenata koje treba dobro promisliti i predvidjeti da bi se tako nešto moglo pokrenuti. Znamo da za to postoje inicijative i kad budemo donijeli odluku vi ćete to znati, odgovorio nam je na pitanje ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

Zekanović već govori o prijedlogu zakona

Kako nam je ministar potvrdio Vlada još nema na umu prijedlog konkretnog zakona, iako je homeschooling opet 'opcija na stolu'. O tome da je i tijekom njenog mandata, kad su 2018. godine radili na novom Zakon o odgoju i obrazovanju, bilo pritisaka za uvođenje homeschoolinga, nedavno je u emisiji RTL Direkt govorila bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

U istoj emisiji gostovao je i saborski zastupnik Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke, koji se zalaže za uvođenje homeschoolinga. On je rekao da je tema u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih aktualna već sigurno četiri i godine i da se detaljno razrađuje. Rekao je da se zalaže za verziju homeschoolinga s više ograničenja, u kojem bi obitelji koje ga provode nadzirao socijalni rad, a djeca bi dobivala ocjene u školi. Ako bi se to pokazalo produktivnim zakon bi se postepeno mogao liberalizirati, smatra Zekanović.

Unatoč najavama pojedinih političara, prijedloga takvog zakona još nema, barem u javnosti. Stoga smo istražili kako homeschooling funkcionira u susjednim zemljama.

U BiH i Mađarskoj nema homeschoolinga

U Bosni i Hercegovini zakoni i pravila u obrazovanju obično se razlikuju po entitetima, međutim kad je u pitanju homeschooling, zakon ni jednog identiteta ga ne definira. Budući da je osnovnoškolsko obrazovanje od prvog do devetog razreda, odnosno šeste do 15. godine obvezno, a institucije homeschoolinga nema u zakonu, obrazovanje od kuće u toj susjedno državi je zapravo ilegalno.

Homeschooling je praktički ilegalan i u Mađarskoj, međutim tek od 2019. godine. Prije toga bio je dozvoljen, a prema podacima iz 2017. godine 7.673 djece je školovano kod kuće. U Mađarskoj homeschooling sad funkcionira prilično slično kao u Hrvatskoj, a državno individualno potvrđuje ili odbacuje svaki zahtjev roditelja. Obrazovanje od kuće može se odobriti samo u izvanrednim slučajevima, kao kod profesionalnih sportaša ili djece s dugotrajnim zdravstvenim teškoćama ili kroničnim bolestima.

U Srbiji učenici kod kuće mogu završiti samo dva razreda

U Srbiji obrazovanje od kuće je dozvoljeno za učenike koji su aktivni sportaši, učenici glazbene ili baletne škole, koji žive u mjestu s lošom infrastrukturom zbog čega im je otežan dolazak u školu ili su zbog poslovnih obveza roditelja privremeno odselili u inozemstvo. Ti učenici svejedno moraju upisati osnovnu školu, a zahtjev roditelja za homeschooling odbacuje ili prihvaća stručno vijeće koje imenuje ravnatelj škole.

Učenici se od kuće ne mogu obrazovati u prvom i osmom, odnosno završnom razredu škole. Osoba koja im kod kuće drži nastavu mora ispunjavati zakonom propisane uvjete za nastavnika, što uključuje pravilnicima propisanu razinu i vrstu obrazovanja. Dakle roditelji mogu djetetu držati nastavu samo ako su i sami učitelji. U suprotnom moraju organizirati privatne učitelje, za što sami snose trošak.

Učenik koji se obrazuje kod kuće na kraju školske godine mora polagati razredni ispit, a tako može položiti najviše dva razreda. Prije polaganja razrednog ispita, učitelj mora dostaviti evidenciju o ostvarenom planu i programu nastave i učenja, a učenik koji nastavu pohađa kod kuće mora odslušati najmanje dvije trećine ukupnog godišnjeg broja sati za određeni predmet kako bi mogao pristupiti razrednom ispitu.

Ako učenik koji se homeschoola u Sloveniji ne zadovolji na kraju godine, mora u školu

U Sloveniji prema Zakonu o osnovnom obrazovanju, roditelji imaju pravo školovati svoje dijete kod kuće. Ako se odluče na homeschooling, o tome osnovnu školu moraju obavijestiti najmanje tri mjeseca prije početna školske godine te moraju navesti tko će provoditi nastavu.

Znanje učenika procjenjuje se i ispituje na kraju svake školske godine. Ako ispitno povjerenstvo utvrdi da učenik ne zadovoljava propisane standarde znanja, od sljedeće školske godine mora nastaviti školovanje u školi. Prema podacima slovenskog Ministarstva obrazovanja iz 2024. godine u Sloveniji 696 učenika se školovalo kod kuće, što je pad u odnosu na 2023. godinu kad se kod kuće školovalo 869 učenika.