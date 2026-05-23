Izašao novi vodič za nastavnike: 'Majica sa ZDS upućuje na slaganje s genocidnim ciljem Holokausta'

Iako je pojava društvenih mreža donijela puno toga pozitivnoga, poput lakše dostupnosti informacija, to ima i svoje negativne strane. Jednako brzo kao točne informacije, mogu se proširiti i dezinformacije.

Jedno od područja u kojem dolazi do iskrivljavanja istine su i teme vezane uz Drugi svjetski rat i Holokaust. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u suradnji s UNESCO-om nedavno je zato izdalo vodič za nastavnike pod nazivom Obrazovanjem protiv antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o Holokaustu.

Neistine promiču netrpeljivost i mržnju

Vodič sadržava gotove nastavne jedinice, a ono što je bitno je da su one prilagođene nacionalnom kontekstu i nastavnim kurikulima. U nekim je školama već u primjeni, a nastavnici koji su ga provodili u osnovnim i srednjim školama na predstavljanju su vodiča iznijeli svoja iskustva.

- U digitalnom dobu važno je znati raščlaniti pokušaje manipulacije poviješću te njezina pogrešnog predstavljanja. Stoga je nužno sveobuhvatno poznavati i razumjeti uzroke i posljedice Holokausta, kako bismo se uspješno suprotstavili antisemitizmu te poricanju i iskrivljavanju istine o Holokaustu. Neistine, ukorijenjene u antisemitskim predrasudama i razmišljanju temeljenom na urotama, predstavljaju prijetnju povijesnom sjećanju i promiču netrpeljivost i mržnju. Ovaj vodič daje nastavnicima smjernice i nužne alate s pomoću kojih mogu spriječiti širenje poricanja i iskrivljavanja istine o Holokaustu te stavlja na raspolaganje znanje, nastavna načela i strategije s pomoću kojih mogu kod svojih učenika unaprijediti digitalnu pismenost, kritičko razmišljanje te poznavanje i razumijevanje povijesti, stoji u uvodu vodiča.

Što kad učenik dođe u školu s majicom s natpisom ZDS?

Odmah na prvim stranicama korisnici vodiča mogu se upoznati s time kako prepoznati i razumjeti poricanje i iskrivljavanje istine o Holokaustu. Jedan od primjera nacionalne prilagodbe je odnos prema pozdravu 'Za dom spremni', kojeg se dotiče to prvo poglavlje u kojem je opisano kako izgleda slavljenje Holokausta. Opisano je da su to 'izjave kojima se Holokaust prikazuje kao pozitivan povijesni događaj.

- Na primjer, nošenje odjeće i drugih rekvizita koji se mogu kupiti i na internetskim platformama, uključivo sa slavljeničkim fotografijama zločinaca, amblemima i sloganima poput 6MWE (Six million wasn’t enough / Šest milijuna nije bilo dovoljno) ili ZDS (Za dom spremni), što upućuje na slaganje s genocidnim ciljevima Holokausta. Ovakvi slogani, koji uobičajeno kruže među grupama krajnje desnice, jasno pokazuju da oni smatraju Holokaust kao i politiku nacista i njihovih saveznika svojim uzorima, stoji u vodiču.

Osim toga, vodič objašnjava i često pitanje koje se povlači prilikom rasprava o Holokaustu, a to je što je sa slobodom izražavanja. Vodič kaže da 'škole i nastavnici moraju pronaći ravnotežu između poučavanja o normama i pravima vezanim uz slobodu izražavanja nužnu za učenje, kritičku raspravu, dijalog u učionici i razgovor s nastavnicima i istodobnu zaštitu učenika od govora mržnje.'

- U odnosu na pozdrav 'Za dom, spremni', Ustavni sud je u nekoliko svojih odluka izrazio jasno stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, jasno stoji u ovom vodiču.

Četiri cilja pri poučavanju

U vodiču škole i nastavnici mogu doznati kako obrazovanjem odgovoriti na poricanje i iskrivljavanje istine o Holokaustu i kako može izgledati poučavanje o poricanju i iskrivljavanju istine o Holokaustu u digitalnom svijetu. Pri poučavanju kojem je namjera spriječiti poricanje i iskrivljavanja istine o Holokaustu, nastavnici bi, navodi se u vodiču, trebali slijediti četiri cilja. Prvo, da uopće upoznaju učenike s fenomenom iskrivljavanja istine o Holokaustu, a zatim da prepoznaju štetu koju takvo iskrivljavanje čini u demokratskom društvu.

Treći cilj je da osnaže kod učenika poštovanje prema vrijednosti istine i da djeluju protiv njenog iskrivljavanja. Posljednji od ciljeva poučavanja je da učenici usvoje temeljna znanja i vještine procjenjivanja informacija pa da mogu prepoznati i suprotstaviti se dezinformacijama o Holokaustu. Zadnji dio vodiča odnosi se na već spomenute gotove nastavne jedinice za nastavnike.

Čitav vodič Obrazovanjem protiv antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o Holokaustu možete vidjeti i preuzeti u nastavku.