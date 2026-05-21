Objavljena imena najboljih učenika u Hrvatskoj: Pogledajte ide li Oskar znanja 2026. i u vašu školu

Učenicima koji su briljirali na državnim i međunarodnim natjecanjima 10. lipnja bit će dodijeljen Oskar znanja, prestižno priznanje u obrazovanju.

I dok se većina učenika tijekom školske godine bavi redovitim školskim obvezama, neki od najboljih ulažu dodatni trud pripremajući se i sudjelujući na natjecanjima. A one koji se nađu na vrhu i ove godine očekuje posebno priznanje - Oskar znanja.

Dodjela Oskara znanja 10. lipnja

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) koja organizira natjecanja na nacionalnoj razini izvijestila je da će ovogodišnja dodjela Oskara znanja biti održana u srijedu, 10. lipnja 2026. godine u 18.00 sati u Velikoj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

- Nagrada Oskar znanja najprestižnije je priznanje u sustavu odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske kojom Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagrađuju učenike osnovnih i srednjih škola za osvojeno 1. mjesto na državnoj razini natjecanja iz znanja, glazbe i plesa te za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima. Nagradu Oskar znanja, rad istaknute umjetnice Valerije Polanec kao i priznanje za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju tj. priznanje za izvrsne rezultate ostvarene na međunarodnom natjecanju u školskoj godini 2025./2026. primit će više stotina učenika Republike Hrvatske, navode iz AZOO-a.

Dodatno naglašavaju da će imena učenika i konačni broj dobitnika objaviti na svojim mrežnim stranicama nakon što završe sva natjecanja. Za sada su poslali popis pobjednika dosad održanih državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu kao i međunarodnih natjecanja. Inače, AZOO je ove godine organizirao 31 natjecanje i osam smotri.

Priznanje i nastavnicima mentorima

Vjetar u leđa najboljim su učenicima bili njihovi nastavnici, mentori koji su iz pripremali i tako nesebično dijelili svoje znanje i stručnost. Njima će na dodjeli Oskara znanja biti uručena Zahvalnica za predan i stručan rad.

- Oskar znanja nije samo nagrada najboljima, nego i snažna poruka koliko su znanje, trud i predanost vrijednosti koje zaslužuju pažnju šire društvene javnosti, poručuju iz AZOO-a.

Dodajmo i da će se svečana dodjela nagrade Oskar znanja, 2026. prenositi uživo iz Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog na Youtube kanalu AZOO-a i na Facebook stranici Oskar znanja. U nastavku možete vidjeti popis ovogodišnjih dobitnika Oskara znanja putem do sada zaključenih natjecanja, a ažurirat ćemo ga kada AZOO objavi dopunjeni.

U dokumentu su prvo dobitnici kojima se dodjeljuje na temelju rezultata državnih natjecanja, potom dobitnici na temelju rezultata međunarodnih natjecanja i na kraju dobitnici u umjetničkom području. Podsjetimo, u našoj Alumni bazi nastaloj u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija možete pronaći sve dobitnike Oskara znanja od 2005. godine naovamo.