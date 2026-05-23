Biste li pustili dijete na igranje kod prijatelja čije roditelje ne poznajete? 'Apsolutno ne'

Roditeljima je često teško odlučiti koliko će slobode dopustiti svojoj djeci. Miješa se instinkt da ih zaštite i želja da im 'daju da dišu'. Svaka nova situacija traže donošenje odluke koja postavlja presedan, a konzistentnost često može odrediti koliko će dijete ozbiljno shvatiti granice.

Roditelji su, između ostalog, često u dilemi hoće li pustiti djecu na igranje kod prijatelja. Igranje u nečijem domu svakako može produbiti prijateljstvo. Kad djetetu netko dođe u posjet ono se uči dijeljenju svojih igračaka i odgovornosti, kao i pristojnosti odnošenja prema gostima. Osim toga pokazivanje svog životnog prostora i upoznavanje prijatelja sa svojom obitelji, domom, kućnim ljubimcem i najdražim igračkama pridonosi i emocionalnom razvoju.

'Mislim da je važno znati tko su roditelji i u kakve uvjete ide dijete'

Međutim dolazak u tuđi dom može nositi i neke rizike, pogotovo ako roditelji ne poznaju roditelje djeteta. Nepoznati roditelji na primjer možda su manje strogi oko toga kakve filmove djeca gledaju, pa će vaše dijete ondje pogledati horor film kojeg će se bojati ili djetetu mogu dati nezdravu hranu. Najčešće i kad su roditelji stranci, sve prođe sasvim u redu, ali mnogim roditeljima svejedno je draže biti sigurni.

Stoga smo pitali roditelje osjećaju li se oni sigurno kad im dijete ide na igru prijatelju ili prijateljici čije roditelje nisu upoznali, a dobili smo različite odgovore.

- Ne bih to dopustila, apsolutno. Mislim da je važno znati tko su roditelji i u kakve uvjete ide dijete. Generalno mislim da je za djecu zdravije da se druže na igralištu i u parku gdje se onda roditelji mogu i upoznati. Govorim iz perspektive predškolskog djeteta, rekla nam je Eva, majka šestogodišnje djevojčice.

'Poznanstvo mi ne daje sigurnost kakvi su u svoja četiri zida'

Majka Martina kaže da su se njene kćeri uvijek družile u krugu ljudi koje znaju barem iz viđenja, tako da nikad nisu išle na igranje potpunim strancima. Kaže da joj nije toliko bitno da ona poznaje roditelje prijatelja svojih kćeri, koje su starije od 10 godina, ali da joj je stalo da ih barem one poznaju i da znaju gdje idu i kako se vratiti doma.

- Za manje, s obzirom na to da ih vodimo kod prijatelja, onda upoznamo roditelje i ne bi ih pustila da ih ne znam. Nismo nikad organizirali upoznavanje, ali najčešće bi se upoznali ili kad bi došli po njih (ako se nismo upoznali prije). Iskreno ne znam odgovoriti osjećam li se sigurnije jer ih znam, to mi ne daje nikakvu sigurnost kakvi su u svoja četiri zida, smatra Martina.

Pozitivan učinak na razvoj

Ona smatra da je djeci važno da se nekad igraju i kod prijatelja kod kuće i da se oni dolaze igrati kod njih. Tako se, kaže, bolju upoznavaju i uče dijeliti stvari.

- Rekla bih da dosta utječe na socijalizaciju i izgradnju kao osobe. Ako ti netko ne paše ne ideš tamo, a ako se djetetu neko sviđa pitat će češće da ide kod prijatelja, zaključila je Martina.

Ima i one djece koja se boje prijatelje pozvati kod sebe jer im roditelji imaju neki problem, na primjer s alkoholom, pa nikad ne znaju kako će se ponašati.