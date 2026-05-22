Hrvatska je dobila 12 novih akademika, evo tko su oni: Nakon dugo vremena uvršten i svećenik

HAZU je izabrao 12 novih redovitih članova, a većina su prvi put žene. Uz to, između ostalih, za suradnika je proglašen Kristian Novak.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) dobila je 12 novih redovitih članova i članica, a po prvi put izabrano je više žena nego muškaraca. Uz njih HAZU je dobio i sedam dopisnih te 13 članova suradnika, kojima se pridružio i jedan od naših najprodavanijih književnika, Kristian Novak, s kojim smo nedavno snimili podcast.

Novi redoviti članovi od 2026.

U Razredu za društvene znanosti – Marko Trogrlić

U Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti – Marijana Đaković

U Razredu za prirodne znanosti – Iva Tolić , Vlasta Ćosović i Slobodan Miko

, i U Razredu za medicinske znanosti Dragan Ljutić i Domagoj Delimar

i U Razredu za likovne umjetnosti – Lovro Artuković , Sanja Cvetnić i Katarina Horvat-Levaj

, i U Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju – Hana Breko Kustura

U Razredu za tehničke znanosti – Sanja Martinez.



Za dopisne članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrani su: Jozo Džambo iz Njemačke u Razredu za društvene znanosti, Jie Meng iz Kine u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, Hrvoje Tkalčić iz Australije u Razredu za prirodne znanosti, Luka Čičin-Šain iz Njemačke u Razredu za medicinske znanosti, Tijmen Pronk iz Nizozemske u Razredu za filološke znanosti, Philip V. Bohlman iz SAD-a u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju te Josip Šimunović iz SAD-a u Razredu za tehničke znanosti.

HAZU ponovno dobila jednog svećenika

Za članove suradnike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrani su: u Razredu za društvene znanosti Branka Grbavac, Tomislav Galović i Ozana Nadoveza, u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti Filip Najman, u Razredu za prirodne znanosti Vanda Juranić Lisnić i Dario Novak, u Razredu za filološke znanosti Domagoj Vidović, sinologinja Ivana Buljan i Šime Demo, u Razredu za književnost Kristian Novak, u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju Mirela Ivičević te u Razredu za tehničke znanosti Nikola Mišković i Nikola Vladimir.

Izborom Marka Trogrlića po prvi put je nakon 29 godina akademik postao jedan svećenik. Posljednji je bio povjesničar i dominikanac Franjo Šanjek, izabran 1997., koji je umro 2019. U prošlosti su mnogi svećenici bili redoviti članovi Akademije, među njima i dvojica od 18 predsjednika, Franjo Rački i Josip Torbar.

Predsjednik HAZU-a Velimir Neidhardt naglasio je da je to veliki obrat koji govor nešto o Akademiji. Izrazio je zadovoljstvo što među novim članovima prevladavaju oni mlađe životne dobi i kazao da će trebati njihova pomoć kako bi nakon skorog završetka obnove Akademijine palače i drugih zgrada one u potpunosti zasjale i kako bi se nastavila tradicija započeta s osnivačem Akademije Josipom Jurjem Strossmayerom.

Najveći broj članica u HAZU dosad

Prema Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Akademija može imati maksimalno 160 redovitih članova, a nakon ovogodišnjih izbora HAZU ima ukupno 141 redovitog člana, kao i 107 dopisnih članova i 81 člana suradnika, odnosno ukupno 329 članova.

Među 141 redovitih članova HAZU 25 je žena, što je dosad najveći broj akademkinja. Nakon posljednjih izbora održanih 2024. bilo ih je 19. Svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije održat će se u četvrtak 18. lipnja u Knjižnici HAZU.