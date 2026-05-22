Hrvatska je dobila 12 novih akademika, evo tko su oni: Nakon dugo vremena uvršten i svećenik

22. svibanj 2026.
HAZU je izabrao 12 novih redovitih članova, a većina su prvi put žene. Uz to, između ostalih, za suradnika je proglašen Kristian Novak.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) dobila je 12 novih redovitih članova i članica, a po prvi put izabrano je više žena nego muškaraca. Uz njih HAZU je dobio i sedam dopisnih te 13 članova suradnika, kojima se pridružio i jedan od naših najprodavanijih književnika, Kristian Novak, s kojim smo nedavno snimili podcast.
Za dopisne članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrani su: Jozo Džambo iz Njemačke u Razredu za društvene znanosti, Jie Meng iz Kine u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, Hrvoje Tkalčić iz Australije u Razredu za prirodne znanosti, Luka Čičin-Šain iz Njemačke u Razredu za medicinske znanosti, Tijmen Pronk iz Nizozemske u Razredu za filološke znanosti, Philip V. Bohlman iz SAD-a u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju te Josip Šimunović iz SAD-a u Razredu za tehničke znanosti.
Za članove suradnike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrani su: u Razredu za društvene znanosti Branka Grbavac, Tomislav Galović i Ozana Nadoveza, u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti Filip Najman, u Razredu za prirodne znanosti Vanda Juranić Lisnić i Dario Novak, u Razredu za filološke znanosti Domagoj Vidović, sinologinja Ivana Buljan i Šime Demo, u Razredu za književnost Kristian Novak, u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju Mirela Ivičević te u Razredu za tehničke znanosti Nikola Mišković i Nikola Vladimir.
Izborom Marka Trogrlića po prvi put je nakon 29 godina akademik postao jedan svećenik. Posljednji je bio povjesničar i dominikanac Franjo Šanjek, izabran 1997., koji je umro 2019. U prošlosti su mnogi svećenici bili redoviti članovi Akademije, među njima i dvojica od 18 predsjednika, Franjo Rački i Josip Torbar.
Predsjednik HAZU-a Velimir Neidhardt naglasio je da je to veliki obrat koji govor nešto o Akademiji. Izrazio je zadovoljstvo što među novim članovima prevladavaju oni mlađe životne dobi i kazao da će trebati njihova pomoć kako bi nakon skorog završetka obnove Akademijine palače i drugih zgrada one u potpunosti zasjale i kako bi se nastavila tradicija započeta s osnivačem Akademije Josipom Jurjem Strossmayerom.
