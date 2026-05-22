Luka je trebao slaviti s njima: Maturanti diljem zemlje odali počast preminulom učeniku

Na inicijativu maturanata brojne škole obilježile su minutu šutnje i pokazale transparente kojima iskazuju počast stradalom Luki Milovcu.

Maturanti diljem države slave završetak nastave. Međutim neki su odlučili na početku svog dana, odati počast stradalom maturantu Luki Milovcu. Već u devet sati maturanti su se okupili pred zgradom suda u Šibeniku, gdje su s transparentima održali 19 minuta šutnje.

Pred sudom govor je održao Lukin prijatelj Ivan, koji je bio uz njega tog tragičnog dana. Ivan se u govoru pitao zašto institucije ne rade svoj posao. Iste poruke bile su napisane i na transparentima, dodajući da je žrtva mogao biti bilo tko od njih i prozivajući vlast koliko će još dopuštati takve tragedije, piše Šibenik.in.

Bol i empatiju učenici su pokazali diljem Dalmacije. Maturanti i drugi učenici Srednje škole Biograd na Moru stoga su održali minutu šutnje i u nebo pustili bijele balone.

Učenici ispred škole zapalili svijeće

Počast tragično preminulom kolegi iskazali su i učenici Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića u Pločama. Ispred škole zapalili su svijeće tragično izgubljen mladi život.

- Ovom prilikom svi djelatnici i učenici Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića iz Ploča izražavaju sućut obitelji, prijateljima, kolegama i nastavnicima koji su bili dijelom Lukinog života, objavila je škola.

'U mislima zauvik ostaješ Luka'

Maturanti Pomorske škole u Dubrovniku razvili su transparent s natpisom 'Svi smo mi Luka 16.5.2026.', prenio je lokalni Liberoportal.hr.

Od Luke oprostili su se i korčulanski maturanti. Na pročelje škole objesili su bijelu nastavu s natpisom 'U mislima maturanata s Korčule zauvik ostaješ Luka' i srcima, prenosi Index.

Norijada u Varaždinu započela je tradicionalno već u srijedu, a početak učeničke povorke, na inicijativu maturanata, obilježen je minutom šutnje za Luku, objavila je Policijska uprava varaždinska.