Luka je trebao slaviti s njima: Maturanti diljem zemlje odali počast preminulom učeniku

Sve više studenata bira ovaj smjer: Pripremaju te za posao, a omogućen je i online studij
Dva dana predavanja, panela i startup natjecanja otkrila su što studij informatike danas stvarno znači i zašto Pula nije slučajan izbor.
11:30 4 d 18.05.2026
22. svibanj 2026.
Na inicijativu maturanata brojne škole obilježile su minutu šutnje i pokazale transparente kojima iskazuju počast stradalom Luki Milovcu.
Maturanti diljem države slave završetak nastave. Međutim neki su odlučili na početku svog dana, odati počast stradalom maturantu Luki Milovcu. Već u devet sati maturanti su se okupili pred zgradom suda u Šibeniku, gdje su s transparentima održali 19 minuta šutnje.
Pred sudom govor je održao Lukin prijatelj Ivan, koji je bio uz njega tog tragičnog dana. Ivan se u govoru pitao zašto institucije ne rade svoj posao. Iste poruke bile su napisane i na transparentima, dodajući da je žrtva mogao biti bilo tko od njih i prozivajući vlast koliko će još dopuštati takve tragedije, piše Šibenik.in.
Bol i empatiju učenici su pokazali diljem Dalmacije. Maturanti i drugi učenici Srednje škole Biograd na Moru stoga su održali minutu šutnje i u nebo pustili bijele balone.
Počast tragično preminulom kolegi iskazali su i učenici Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića u Pločama. Ispred škole zapalili su svijeće tragično izgubljen mladi život.
- Ovom prilikom svi djelatnici i učenici Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića iz Ploča izražavaju sućut obitelji, prijateljima, kolegama i nastavnicima koji su bili dijelom Lukinog života, objavila je škola.
Maturanti Pomorske škole u Dubrovniku razvili su transparent s natpisom 'Svi smo mi Luka 16.5.2026.', prenio je lokalni Liberoportal.hr.
Od Luke oprostili su se i korčulanski maturanti. Na pročelje škole objesili su bijelu nastavu s natpisom 'U mislima maturanata s Korčule zauvik ostaješ Luka' i srcima, prenosi Index.
Norijada u Varaždinu započela je tradicionalno već u srijedu, a početak učeničke povorke, na inicijativu maturanata, obilježen je minutom šutnje za Luku, objavila je Policijska uprava varaždinska.
