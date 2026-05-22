Niz incidenata na norijadi, policija zaustavlja maturante s ustaškim simbolima: Bakljade diljem zemlje

UŽIVO Maturanti stigli na Bundek, u jednom gradu dvojica uhićena
Ovaj petak posljednji je dan srednjoškolskog obrazovanja za maturante. Uživo pratimo norijade diljem Hrvatske.
12:14 1 h 22.05.2026
22. svibanj 2026.
Na norijadi u Zagrebu vijori se zastava s prvim bijelim poljem. Policija zaustavlja učenike s ustaškim simbolima a incidenata ima i u drugim gradovima
Maturanti diljem Hrvatske slave kraj svog obrazovanja u srednjoj školi. Međutim ni ova godina nije prošla bez incidenata. U mnogim gradovima neki maturanti su na norijadi izvikivali ustaške pozdrave, a vijorile su se i HOS-ove zastave.
VIDEO Krenulo 'ludilo' na ulicama! Maturanti već slave kraj, pogledajte prizore s prve norijade
Tradicionalna trodnevna Maturantika, kako se naziva norijada u Varaždinu, već je započela. Maskirani maturanti prošetali su ulicama grada.
15:26 1 d 20.05.2026
Na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu grupa maturanata vikala je 'ajmo ustaše'. Na putu od Trga prema Bundeku neki maturanti su vikali 'u boj u boj, za narod svoj', ali su uz to bacali petarde, što je protuzakonito. Učenici su sa sobom imali i zastavu na čijem je grbu prvo bijelo polje.
Kako izvještava naša reporterka s terena, Korana Povijač, neki maturanti dizali su desnicu i vikali 'Vukovar, Srbija' i pjevali pjesmu 'Zovi, samo zovi'. Jednog maturanata zadržala je policija te su ga posjeli na pod, zbog čega je on negodovao. Policija zaustavlja učenike koje zateknu s fašističkim simbolima.
U jednoj školi kod Labina ori se pjesma Marka Perkovića Thompsona 'Dolazak Hrvata', prenosi portal Labinstina.info dok učenici pale baklje. Maturanti u Dubrovniku vijore zastavom HOS-a, vidi se na fotografiji koji je objavio Dubrovački vjesnik. U Dubrovniku policija je uhitila dvojicu učenika Pomorsko-tehničke škole, jedan zbog remećenja javnog reda i mira, a drugi jer je na policjaca bacio baklju, piše D. V. za Dubrovački vjesnik.
Podsjetimo, signalne baklje i dimni signali spadaju u P1 kategoriju pirotehnike, čije nabavljanje i upotreba nije dozvoljena u osobne potrebe. Neke dekorativne baklje mogu pripadati i u kategoriju F2, kao i petarde i redenici. Njihova upotreba također je zabranjena i to već godinama.
