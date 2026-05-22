Kakvo iznenađenje, maturanti razrednici poklonili auto: Oduševljeno je brisala suze

Učenici Tehničke škole Zadar razrednici su poklonili ni više ni manje nego - auto. Fotografije govore koliko ju je njihova gesta oduševila.

Za kraj školske godine maturanti razrednicima obično poklone neki znak pažnje. Često se odlučuju za sat, nakit ili kupon za putovanje. Međutim učiteljica jedne škole u Zadru nije mogla ni sanjati što će je dočekati.

Kako prenosi Zadarski list, maturanti smjera zrakoplovni tehničar iz Tehničke škole Zadar razrednici su pokolonili ni manje ni više nego auto. Po slici čini se kao da je riječ o Opel Corsi.

Razrednica se oduševljeno s osmjehom na licima fotografirala s ključevima automobila, a na jednoj od fotografija vidi se i kako briše suze radosnice na suvozačkom sjedalu, držeći u krilu buket koji su joj maturanti također poklonili.

- Ako me danas srce nije izdalo, neće nikada. Hvala moj najdraži 4. b. Ludijada, napisala je njihova razrednica uz video koji je objavila na TikToku, u kojem se vidi i snimka njene reakcije.

Poslali smo upit školi za reakciju škole, no do trenutka pisanja teksta još nam nisu odgovorili.

Nedavno smo pitali naše čitatelje što su poklonili razrednicima, a dobili smo razne odgovore, od 'klasičnih' do doista kreativnih. Jedan učenik XV. gimnazije ispričao nam je da su razredniku poklonili buket od mesnih proizvoda i putni kofer, što ga je doista oduševilo.

