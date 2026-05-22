Pobrojali smo intervencije na norijadi: U Zagrebu uhićene 4 osobe, Dubrovčanin napao policajca

FOTO Ovo su najbolje majice zagrebačkih maturanata: Dokazali su da ipak prate politiku
Zagrebački maturanti i ove su godine norijadu proveli u prepoznatljivim razrednim majicama, a naš objektiv zabilježio je neke od najboljih.
16:31 6 h 22.05.2026
22. svibanj 2026.
Norijada za sad prolazi bez većih incidenata. U Zagrebu su uhićene četiri osobe, a u Dubrovniku je jedan maturant uhićen zbog napada na policajca.
Maturanti danas slave svoj dan, a kao i obično to znači da posla imaju i hitne službe. Ove godine, izuzev nekoliko ekscesa vezanih uz desni ekstremizam, nije bilo velikih problema. Policija radi na tome da odgovori na sve pozive, a kako doznajemo, uhićenih je do 15 sati bilo desetak.
Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su nam da su tijekom dana zaprimili četiri dojave vezane uz ponašanje na norijadi te da su četiri osobe privedene zbog remećenja javnog reda i mira.
U Primorsko-goranskoj županiji policija je izašla na jednu intervenciju vezanu uz proslavu zadnjeg dana nastave maturanata. Poziv o dimu koji izlazi iz autobusa riječkih registracijskih oznaka zaprimili su u 12:25 sati.
- Obavljenim provjerama utvrđeno je da nitko nije bio doveden u opasnost te da se radilo o pirotehničkim sredstvima. Također, na autobusu nisu utvrđena oštećenja.
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske kažu da do 15 sati nisu zabilježili značajnije negativne događaje na svom području.
- Privedene su tri osobe zbog posjedovanja pirotehnike. Od dvije osobe smo oduzeli 17 pirotehničkih sredstava. Još jedna osoba je uhićena radi aktiviranja pirotehničkog sredstva i nad njim je u tijeku istraživanje, odgovorili su nam iz PU splitsko-dalmatinske.
Policijska uprava dubrovačko-neretvanska potvrdila nam je da su u Dubrovniku uhićena dva maturanata. U jednom se slučaju radilo o narušavanju javnog reda i mira, a u drugom slučaju o napadu na službenu osobu.
- Obojica mladića su uhićena, dovedena u prostorije policije gdje su u tijeku kriminalistička istraživanja na okolnosti spomenutih protupravnih ponašanja. Radi se o izoliranim incidentima i vjerujemo kako će ostatak proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja na području Dubrovačko-neretvanske županije proteći dostojanstveno kako je to bilo i prethodnih godina, poručili su.
Doktor Galić s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu, koji je trenutačno na Bundeku, rekao nam je da su do 16:50 sati imali petnaestak intervencija.
- Sve su bile povezane s konzumacijom alkohola, većina je zbrinuta ovdje, a nekolicina je odvežena u bolnice, ali nisu ugroženi, rekao nam je Galić.
