Poruka koja je obišla Hrvatsku: Ovo je uvjerljivo najvažniji transparent s norijade 2026.

Martina Gelenčir
22. svibanj 2026.

Učenici Pomorske u Bakru odali su počast preminulom Luki | foto: Pomorska škola Bakar, Facebook

Učenici Pomorske škole Bakar na norijadi su nosili transparent s porukom da njihov preminuli vršnjak Luka Milovac neće biti zaboravljen.

Jedan od maturanata koji su danas trebali proslaviti kraj svog srednjoškolskog obrazovanja trebao je biti Luka Milovac, učenik Srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu. No nije - proteklog vikenda na svom kućnom pragu upucao ga je vatrenim oružjem Kristijan Aleksić, nakon što mu je Luka dostavio hranu. Aleksić je ranije optužen i u zatvoru je proveo 12 godina zbog ubojstva 22-godišnje djevojke 1994. godine. Prije tri godine policija mu je oduzela improvizirano vatreno oružje i streljivo, optužnica je podignuta 2023., međutim suđenje Aleksiću nikada nije počelo.

Maturanti diljem Hrvatske Luki su danas odali počast - neki paljenjem svijeća ispred škole, neki puštanjem bijelih balona u zrak i minutama šutnje, dok je ispred suda u Šibeniku održan i mirni skup kojim su okupljeni postavili bitna pitanja o nedjelovanju institucija. No ako će ijedan transparent s ovogodišnje norijade ostati zapamćen, to je onaj koji su na norijadi u Rijeci nosili učenici Pomorske škole Bakar. Poruka koju su poslali važno je upozorenje društvu da ono što se dogodilo njihovom vršnjaku i što je dovelo do toga - ne smije biti zaboravljeno. 'Luka živi kroz uspomenu i glas, pravda je kasnija, al' ne blijedi trag od nas' - poručuju učenici Pomorske u Bakru.

