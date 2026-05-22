Poruka koja je obišla Hrvatsku: Ovo je uvjerljivo najvažniji transparent s norijade 2026.

Sve više studenata bira ovaj smjer: Pripremaju te za posao, a omogućen je i online studij
Dva dana predavanja, panela i startup natjecanja otkrila su što studij informatike danas stvarno znači i zašto Pula nije slučajan izbor.
11:30 4 d 18.05.2026
22. svibanj 2026.
Učenici Pomorske škole Bakar na norijadi su nosili transparent s porukom da njihov preminuli vršnjak Luka Milovac neće biti zaboravljen.
Jedan od maturanata koji su danas trebali proslaviti kraj svog srednjoškolskog obrazovanja trebao je biti Luka Milovac, učenik Srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu. No nije - proteklog vikenda na svom kućnom pragu upucao ga je vatrenim oružjem Kristijan Aleksić, nakon što mu je Luka dostavio hranu. Aleksić je ranije optužen i u zatvoru je proveo 12 godina zbog ubojstva 22-godišnje djevojke 1994. godine. Prije tri godine policija mu je oduzela improvizirano vatreno oružje i streljivo, optužnica je podignuta 2023., međutim suđenje Aleksiću nikada nije počelo.
Maturanti diljem Hrvatske Luki su danas odali počast - neki paljenjem svijeća ispred škole, neki puštanjem bijelih balona u zrak i minutama šutnje, dok je ispred suda u Šibeniku održan i mirni skup kojim su okupljeni postavili bitna pitanja o nedjelovanju institucija. No ako će ijedan transparent s ovogodišnje norijade ostati zapamćen, to je onaj koji su na norijadi u Rijeci nosili učenici Pomorske škole Bakar. Poruka koju su poslali važno je upozorenje društvu da ono što se dogodilo njihovom vršnjaku i što je dovelo do toga - ne smije biti zaboravljeno. 'Luka živi kroz uspomenu i glas, pravda je kasnija, al' ne blijedi trag od nas' - poručuju učenici Pomorske u Bakru.
Sve više studenata bira ovaj smjer: Pripremaju te za posao, a omogućen je i online studij
Dva dana predavanja, panela i startup natjecanja otkrila su što studij informatike danas stvarno znači i zašto Pula nije slučajan izbor.
11:30 4 d 18.05.2026
Pobrojali smo intervencije na norijadi: U Zagrebu uhićene 4 osobe, Dubrovčanin napao policajca
Norijada za sad prolazi bez većih incidenata. U Zagrebu su uhićene četiri osobe, a u Dubrovniku je jedan maturant uhićen zbog napada na policajca.
16:55 5 h 22.05.2026
Kakvo iznenađenje, maturanti razrednici poklonili auto: Oduševljeno je brisala suze
Učenici Tehničke škole Zadar razrednici su poklonili ni više ni manje nego - auto. Fotografije govore koliko ju je njihova gesta oduševila.
15:45 7 h 22.05.2026
Vlada razmatra uvođenje 'homeschoolinga': Istražili smo kako je u susjedstvu, ova država ga je nedavno ukinula
Ministar Fuchs potvrdio je da Vlada razmatra uvođenje homeschoolinga. Mađarska ga je ukinula 2019., a još je dozvoljen u Sloveniji i Srbiji.
15:21 7 h 22.05.2026
Niz incidenata na norijadi, policija zaustavlja maturante s ustaškim simbolima: Bakljade diljem zemlje
Na norijadi u Zagrebu vijori se zastava s prvim bijelim poljem. Policija zaustavlja učenike s ustaškim simbolima a incidenata ima i u drugim gradovima
12:56 9 h 22.05.2026
Luka je trebao slaviti s njima: Maturanti diljem zemlje odali počast preminulom učeniku
Na inicijativu maturanata brojne škole obilježile su minutu šutnje i pokazale transparente kojima iskazuju počast stradalom Luki Milovcu.
10:41 12 h 22.05.2026
Hrvatska je dobila 12 novih akademika, evo tko su oni: Nakon dugo vremena uvršten i svećenik
HAZU je izabrao 12 novih redovitih članova, a većina su prvi put žene. Uz to, između ostalih, za suradnika je proglašen Kristian Novak.
10:35 12 h 22.05.2026
Objavljena imena najboljih učenika u Hrvatskoj: Pogledajte ide li Oskar znanja 2026. i u vašu školu
Učenicima koji su briljirali na državnim i međunarodnim natjecanjima 10. lipnja bit će dodijeljen Oskar znanja, prestižno priznanje u obrazovanju.
16:21 1 d 21.05.2026