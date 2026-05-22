Poruka koja je obišla Hrvatsku: Ovo je uvjerljivo najvažniji transparent s norijade 2026.

Jedan od maturanata koji su danas trebali proslaviti kraj svog srednjoškolskog obrazovanja trebao je biti Luka Milovac, učenik Srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu. No nije - proteklog vikenda na svom kućnom pragu upucao ga je vatrenim oružjem Kristijan Aleksić, nakon što mu je Luka dostavio hranu. Aleksić je ranije optužen i u zatvoru je proveo 12 godina zbog ubojstva 22-godišnje djevojke 1994. godine. Prije tri godine policija mu je oduzela improvizirano vatreno oružje i streljivo, optužnica je podignuta 2023., međutim suđenje Aleksiću nikada nije počelo.

Maturanti diljem Hrvatske Luki su danas odali počast - neki paljenjem svijeća ispred škole, neki puštanjem bijelih balona u zrak i minutama šutnje, dok je ispred suda u Šibeniku održan i mirni skup kojim su okupljeni postavili bitna pitanja o nedjelovanju institucija. No ako će ijedan transparent s ovogodišnje norijade ostati zapamćen, to je onaj koji su na norijadi u Rijeci nosili učenici Pomorske škole Bakar. Poruka koju su poslali važno je upozorenje društvu da ono što se dogodilo njihovom vršnjaku i što je dovelo do toga - ne smije biti zaboravljeno. 'Luka živi kroz uspomenu i glas, pravda je kasnija, al' ne blijedi trag od nas' - poručuju učenici Pomorske u Bakru.