Majka ogorčena potezom vojske: 'Zovu mamicu da dođe po njega'

Majka jednog od ročnika kaže da su njenog sina s temperaturom poslali kući na liječenje, a razočarana je što ga nisu sami vozili u obližnju bolnicu.

Prva generacija ročnika koji su obavljali obvezni vojni rok nedavno je izašla iz vojarni. Međutim, majka jednog od njih ostala je u čudu zbog postupanja vojske nakon što se njen sin razbolio. Zvjezdan Strahinja za Novi list piše kako se mladić dva dana javljao u stacionar zbog bolova u tijelu i temperature. Iako je dobio lijek, temperatura nije padala pa je upućen da se liječi doma.

- Nisam dijete poslala u vrtić pa da me zovu po njega u 250 kilometara udaljeni Slunj kad mu naraste temperatura. Uzela mi je vojska dijete da ga obuči za borbu i sada je, ne daj Bože, spreman za rat. Ali, kad se razboli, onda vojska zove mamicu da dođe po njega, rekla je majka za Novi list.

Doznake morala slati poštom

Nakon izlaska iz vojarne kod liječnika primarne zdravstvene zaštite dijagnosticirana mu je angina. Uspješno ju je izliječio pa se nakon toga vratio na služenje vojnog roka. Majka vojsci zamjera to što sami nisu odveli ročnika na liječenje u obližnju bolnicu u Karlovac, nego su zvali obitelj da dođe po njega. K tome, tvrdi majka, djed koji je došao po njega našao ga je pred ulazom u vojarnu kako gori pod visokom temperaturom, prenosi Novi list. Majka zaključuje – ako vojska nema potpuno riješenu zdravstvenu skrb, s uvođenjem obveznog vojnog roka trebalo se pričekati.

Iz MORH-a, pak, tvrde da mladić nije bio ostavljen bez nadzora, da im je liječnik na raspolaganju 24 sata i da se u najbližu medicinsku ustanovu odvozi kad je u pitanju teža bolest. No, priznaju da ih u nekim slučajevima šalju doma, ovisno o situaciji, ili pozivaju roditelje ili ako žive dalje i nemaju mogućnost prijevoza, doma ih vozi vojska, potvrdili su iz MORH-a za Novi list. Isti medij prenosi i drugi dio ove priče. Vojska, naime, nije mogla vidjeti elektroničke doznake, pa im je doznake bolovanja majka morala slati poštom.

Neki su išli u bolnicu

Inače, srednja.hr nedavno je razgovarala s jednim od ročnika prve generacije koji se također razbolio. No, njega su odvezli u bolnicu u Karlovcu. Ondje je dobio infuziju i potrebnu pomoć, nakon čega su ga vratili u vojarnu, gdje je nekoliko dana odmorio, a zatim nastavio s obukom.

Podsjetimo, upravo je MORH bio taj koji je prvi problematizirao uplitanje roditelja odlazak 19-godišnjaka na vojni rok. Uoči početka služenja, objavili su video o tome da ih s pitanjima, umjesto ročnika, često zovu – majke.

Istaknimo i kako je protekli tjedan drugi naraštaj ročnika stigao na obvezni vojni rok u vojarne u Kninu, Slunju i Požegi. U drugom naraštaju je 100 ročnika više nego u prvom, jer je kapacitet vojarne u Kninu povećan. Na obuku je tako stiglo ukupno 847 ročnika i 53 ročnice. Dragovoljno se prijavilo 274 ročnika i ročnica, odnosno 30,4 posto naraštaja, što je znatan pad od prvog naraštaja u kojem su dragovoljci činili čak 55,75 posto ročnika.