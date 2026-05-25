Nadbiskup podržao građanski odgoj: 'Nemamo pravo tražiti da naša ponuda bude jedina'

Vjeroučitelji su pozvani da se uključe u građanski odgoj, a nadbiskup Uzinić poručio je da vjeronauk i GOO ne smiju biti suprotstavljeni.

Krajem proteklog tjedna vjeroučitelji Riječke nadbiskupije i Krčke biskupije sastali su se na stručnom skupu čija je tema bio odnos Katoličkog vjeronauka i Građanskog odgoja. I dok je Katolički vjeronauk predmet koji se provodi u svim školama u Hrvatskoj, Građanski odgoj u tom obliku ne postoji, već provedba neke forme tog predmeta ovisi o osnivačima škola, gradovima i županijama, kao i samim školama.

Uzinić: Iz građanskog odgoja možemo naučiti puno toga što možemo primijeniti u vjeronauku

Kako je priopćila Riječka nadbiskupija, Adriana Glavan, ravnateljica OŠ Kostrena istaknula je da su tolerancija i prihvaćanje drugoga preduvjeti za djelovanje u smjeru zajedničkog cilja, stvaranja boljeg društva. Na skupu je bio i riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je istaknuo da 'tolerancija nije odustajanje od svoga, nego poštovanje i onog drugog'.

- Živimo u sekularnom i pluralnom svijetu. Kršćanstvo je samo jedna od ponuda, nemamo pravo pretendirati da naša ponuda bude jedina. Ako se postavimo prema ovim pitanjima na način da namećemo svoje i ne želimo čuti drugo, onda se zapravo postavljamo u poziciju onih koji žele gospodariti društvom, a ne žele biti su-graditelji društva zajedno s drugima. Krist nam je model prema kojemu trebamo činiti sve što činimo. I iz početaka kršćanstva možemo puno naučiti. Kako su oni promijenili svijet? Tako što su ulazili u dijalog s njim, što su razgovarali, nisu ga nasilno željeli promijeniti. Ja doista vidim ovo kao priliku da i mi sami uđemo u taj svijet i naučimo puno iz građanskog odgoja, što onda možemo primijeniti i u vjeronauku, istaknuo je Uzinić.

'Mi nismo i ne smijemo biti suprotstavljeni'

Riječka nadbiskupija u priopćenju navodi i da je Uzinić u uvodu citirao papu Lava XIV. Koji je rekao da obrazovanje predstavlja kao jedno od najsnažnijih sredstava za promjenu svijeta. Papa u tom podučavanju izdvaja tri izazova. Prvi je izazov razumijevanja smisla života, drugi je uz tehnološke sposobnosti razvijati i emocionalnu, duhovnu, društvenu i ekološku inteligenciju, a treći je odgoj za mir.

- Trebamo mlade učiti da budu graditelji mira, počevši od svojih svakodnevnih sredina: obitelji, škole, sporta, kruga prijatelja. Trebamo ih učiti, i još više im pokazivati primjerom, da se ne trebaju bojati drugih ljudi. Da ne grade zidove i ne postavljaju žilet-žice, nego da grade mostove, idu u susret ljudima drugih kultura i vjera, onima koji vjeruju drugačije i onima koji uopće ne vjeruju. Osobito ih trebamo učiti da budu bližnji onima kojima se trebaju činiti bližnjima i da budu braća i sestre svima, naveo je Uzinić.

Istaknuo je i da odgoj za mir 'podrazumijeva priznavanje jednakog dostojanstva i jednakih prava svima, kao i našu odgovornost za druge i da je u duhu toga i poštovanje drugoga u njegovoj različitosti'. Dodao je i da mlade treba učiti da je moguć bolji i drugačiji svijet. S tim ciljem nužna je suradnja svih ljudi, istaknuo je nadbiskup, bez obzira na vjerske, vrijednosne ili ideološke razlike. Pozvao je stoga vjeroučitelje na suradnju u provođenju građanskog odgoja iako postoje i razlike i predrasude.

- Mi nismo i ne smijemo biti suprotstavljeni, osobito kad su u pitanju teme mira, tolerancije i dijaloga, nego moramo biti suradnici, zaključio je nadbiskup Uzinić.

'Vjeroučitelj ne postaje veći domoljub ako potiče netoleranciju i ako širi stereotipe'

I ravnateljica Glavan istaknula je da vjeroučitelji moraju znati pokazati širinu jer isključivost nikada nije donijela ništa dobroga.

- Kada danas govorimo o domoljublju i odgovornosti, vjeroučitelj ne postaje veći domoljub ako potiče netoleranciju, ako širi stereotipe, već upravo ako razvija ljubav prema vlastitom narodu na način da poštuje druge. Ivan Pavao II. često je upozoravao da nacionalni identitet mora biti povezan s poštivanjem dostojanstva svakoga čovjeka. Takvi moraju biti i naši satovi vjeronauka, navela je ravnateljica.

I ona sama nekoć je bila vjeroučiteljica, a svoje kolege pozvala je da se aktivno uključe u provedbu programa građanskog odgoja.

- Nemojte propustiti priliku ukrcati se u vlak, i to ne u posljednji vagon nego budite lokomotiva u vašim školama, u vašim zajednicama. Surađujte sa župnikom, sa župnom zajednicom, surađujte s lokalnom zajednicom. To je prilika da pokažemo da su dostojanstvo i osjetljivost prema ranjivima, uključivost, odgoj za mir, toleranciju i nenasilje zapravo u temeljima katoličkoga vjeronauka i da mi nismo protiv građanskog odgoja, nego upravo da smo mi pronositelji takvoga odgoja, poručila je Glavan.