Zagorski maturanti oduševili posve drugačijim nastupom: 'Bez ikakvih predrasuda su prihvatili izazov'

Maturanti Srednje škole Ivanec i ove godine održali su tradicionalne priredbe u kojima su se obukli u balerine, astronaute, vanzemaljce...

Prošlog petka tisuće maturanata iz cijele Hrvatske proslavile su kraj svog srednjoškolskog obrazovanja. Pred njima je su sad završne pripreme za državnu maturu, koja ih čeka početkom lipnja.

Mnoge škole svoje maturante su ispratile završnom priredbom. Među onima u kojima je to izgledalo doista impresivno ove godine je bila Srednja škola Ivanec, u kojoj su maturanti pripremili duhovite i impresivne scenske nastupe. Od vanzemaljaca do istjerivača duhova, maturanti su ušli u šašave uloge i na jedinstven način poželjeli svojoj školi zbogom.

- Dok se u mnogim gradovima završetak srednjoškolskog obrazovanja povezuje s neredima, maturanti Srednje škole Ivanec već dulje od dva desetljeća šalju potpuno drugačiju poruku. Njihov tradicionalni plesno-scenski spektakl, koji je započeo prije više od dvadeset godina s jednim razredom odjevenim u balerine, danas je velika tradicija cijele generacije koja uveseljava cijeli grad. Iza svake minute nastupa stoji ogroman trud, suradnja i mnogo sati vježbanja, priča nam ravnateljica Lidija Kozina.

Pet razreda, četiri kreativna nastupa

Cijeli projekt zajedničko je djelo učenika i djelatnika škole, od odabira glazbe, osmišljavanja tema i scenografije, pa sve do izrade kostima. Koreografije su kroz godine osmišljavali talentirani učenici, vanjski plesači, školska psihologinja i nastavnica fizike. Ove godine za nju su zaslužne asistentica Dajana Naglaš i profesorica Matematike i Fizike Helena Galić. Na priredbi je sudjelovalo 91 maturanata iz pet razreda.

U Srednjoj školi Ivanec dva su strukovna trogodišnja, jedan ekonomski četverogodišnji te dva gimnazijska razreda.

Učenici 3. C, muškog razreda CNC operatera, bili su balerine, a njihov elegantan nastup pogledajte u videu. Koreografiju je pripremila Dajana Naglaš.

Duhoviti i kreativni nastupi

Učenici 4. G2 razreda bili su 'Ghostbustersi' i duhovi. Za koreografiju je zaslužna Helena Galić.

Gimnazijalke 4. G1 bile su vanzemaljke, dok su gimnazijalci bili astronauti. Pogledajte kako su se 'dva svijeta' upoznala u njihovoj simpatičnoj priredbi. Koreografiju je pripremila Helena Galić.

'Spojili su zabavu s ozbiljnom umjetnošću'

Učenici strukovnih razreda 3. S i D koje čine strojobravari, instalateri kućnih instalacija i stolari priredili su malo putovanje kroz vrijeme svojim retro disco nastupom. Za koreografiju je zaslužna Dajana Naglaš.

Karneval iz Rio u Ivanec donijeli su učenici 4. E, ekonomskog razreda. Njihova koreografkinja bila je Helena Galić.

- Posebnu pažnju javnosti i apsolutno oduševljenje ove su godine privukli učenici iz razreda CNC operatera. Na prijedlog školske asistentice Dajane, ovi su mladići bez ikakvih predrasuda prihvatili izazov i hrabro uskočili u uloge balerina. Spojili su zabavu s ozbiljnom umjetnošću baleta i izveli nastup za pamćenje. Za vrhunsku pripremu, koordinaciju i uvježbavanje ovogodišnjih sjajnih nastupa maturanata zaslužne su djelatnice Dajana Naglaš i Helena Galić, koje su s učenicima strpljivo radile na svakom koraku. Ponosni smo na sve naše maturante. Oni pokazuju odgovornost, zajedništvo i kreativan duh te mogu biti uzor mladima diljem Hrvatske, poručila je ravnateljica.