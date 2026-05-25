Ravnatelji o odgodi velike reforme u svojim školama: 'Učenici ne gube'

Nakon što su iz ministarstva potvrdili da se modularna nastava u medicinskim školama odgađa do 2027. godine, za mišljenje smo upitali ravnatelje.

Kako su prošlog tjedna potvrdili iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), modularna nastava u zdravstvenim školama odgođena je za još godinu dana, točnije za školsku godinu 2027./2028. Naime, posebnost ovog sektora leži u tome što njegova zanimanja spadaju u regulirane profesije, što uvodi dodatne zahtjeve u proces reforme. Za izradu, donošenje i provedbu kurikula nužno je usklađivanje s Ministarstvom zdravstva. Iz tog razloga, ali i zbog drugih nepredviđenih okolnosti, iz MZOM-a i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) kažu da nisu imali dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu za ovu reformu. Ravnatelji su ovom odlukom - zadovoljni.

'Pohvala ASOO-u za veliki posao unutar strukovnog obrazovanja'

Ravnatelj Medicinske škole u Rijeci Alen Vukelić kaže da su mu razlozi razumljivi, prihvatljivi i očito nužni da bi se taj posao 'napravio do kraja kako treba'.

- Odgoda reforme strukovnog obrazovanja u sektoru zdravstva je očito potrebna jer je zdravstvo sustav koji je izuzetno vulnerabilan i složen te smatram bitnim postaviti sve parametre onako kako treba postaviti, smatra Vukelić.

Dodaje da možda možemo reći da su učenici dijelom zakinuti u odnosu na druge učenike strukovnih škola, u kojima je reforma krenula ove školske godine. Ipak, smatra da se uvođenje reforme na neki način isplati odgoditi.

- Gledajući da većinu nastavnih planova i programa imaju još s kraja 90-ih, ja bih rekao da se na neki način isplati prolongirati uvođenje reforme i novog načina organizacije nastave i poučavanja još godinu dana da bi sustav strukovnih škola u sektoru zdravstva imao jake polazne postavke kakve imaju drugi sustavi strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Usko surađujem s predstavnicima Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i želim ih pohvaliti za odrađivanje ovako velikog posla unutar strukovnog obrazovanja koji unosi nove paradigme u poučavanju i nove obrazovne modele u školske klupe budućih zdravstvenih djelatnika, zaključuje Vukelić.

'Učenici ne gube'

Slično razmišlja i Jelena Jelinić-Bošnjak, ravnateljica Srednje medicinske škole Slavonski Brod. Kako kaže, s obzirom na to da se radi o reguliranim zanimanjima u kojima kvaliteta obrazovanja izravno utječe na sigurnost pacijenata i kvalitetu zdravstvene skrbi, smatra da je ova odluka odgovorna.

- Odgodu modularne nastave u sektoru zdravstva do školske godine 2027./2028. vidim prije svega kao odgovornu odluku. Zdravstvena zanimanja specifična su i razlikuju se od većine drugih strukovnih područja jer je riječ o reguliranim profesijama u kojima kvaliteta obrazovanja izravno utječe na sigurnost pacijenata i kvalitetu zdravstvene skrbi. Upravo zato smatram da je bolje reformu pripremiti temeljito nego ju uvoditi prebrzo i riskirati probleme u provedbi. Novi kurikuli u zdravstvu zahtijevaju dodatna usklađivanja između obrazovnog i zdravstvenog sustava (Ministarstvo zdravstva, komore), izmjene zakonskog okvira, izradu standarda kvalifikacija, edukaciju nastavnika te pripremu kvalitetnih nastavnih i digitalnih materijala, objašnjava Jelinić-Bošnjak.

Smatra da učenici medicinskih usmjerenja ovom odgodom nužno ne gube. Dapače, dodaje, mogu i dobiti kvalitetnije pripremljen sustav.

- Modularna nastava sama po sebi donosi određene prednosti poput veće fleksibilnosti i jačeg povezivanja teorije i prakse, ali u zdravstvu nije dovoljno samo promijeniti organizaciju nastave - ključno je osigurati da učenici steknu stabilna stručna znanja, dovoljno praktičnih kompetencija i sigurnost u radu s pacijentima. Nadalje, smatram da je u ovom trenutku važnije očuvati kvalitetu i stabilnost obrazovanja nego uvoditi reformu za koju još nisu stvoreni svi potrebni uvjeti, zaključuje Jelinić-Bošnjak.