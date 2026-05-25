Maturanta sumnjiče za napad na policajca, kolege tvrde da nedužan: 'Uhvatio ga je za vrat i pribio na autobus'

Kolege uhićenog maturanta tvrde da ih je pokušao zaštiti od 'odbjegle' bengalke i da je policajac pogrešno to protumačio kao napad.

Prošlotjedna norijada prošla je bez većih incidenata, a kako doznajemo, u cijeloj državi je uhićeno desetak maturanata. U Dubrovniku uhićena su dvojica maturanata Pomorsko-tehničke škole, jedan zbog narušavanja reda i mira, a drugi zbog napada na službenu osobu, doznali smo od Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Dubrovački dnevnik izvijestio je da je jedan od učenika na policajca bacio baklju, što se smatra napadom na službenu osobu. Njegovi kolege sad tvrde da nije kriv te da ih je u stvari pokušavao zaštiti. Okupili su se pred zgradom suda gdje su mirno pokazali podršku kolegi.

- Mislimo kako kazna koja mu je izrečena, 30 dana pritvora, nije dobra jer to obuhvaća vrijeme polaganja ispita državne mature i obrane završnog rada. Time se smanjuje mogućnost da se Nino dalje školuje, a radi se o učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i pun je ambicija. Okupili smo se ovdje jer svi vjerujemo da je nedužan i da nije učinio ono za što ga se tereti, rekao je prijatelj osumnjičenog maturanta, Luka Matušić za Dubrovački dnevnik.

Učenici tvrde da su jedna od najmirnijih generacija

Maturant objašnjava da je osumnjičeni, kao jedan od najviših učenika bio na čelu kolone te je rukom odrazio bačenu baklju koja se zatim odbila prema policajcu na motoru. Tvrdi da je to napravio slučajno, pokušavajući zaštiti maturante koji su se mogli opeći te da je policajac to pogrešno protumačio kao napad.

Novinarka Dubrovačkog dnevnika maturante koji su bili ondje pitala je ne misle li da se to nije dogodilo da na norijadi nisu korištene baklje, na s čime se oni slažu te pozivaju buduće maturante da od iduće godine na norijadi ne pale baklje. Uz to dodaju da su jedna od najmirnijih generacija te da nije bilo incidenata i da je uhićeni kolega inače izvrsnog vladanja.

'Policajac ga je uhvatio za vrat i pribio na autobus'

Usprkos tome, tvrde, policije je ove godine bilo više no ikad te su ulazili među maturante. Učenici kažu da nitko od njih nije vidio uhićenog kolegu s bakljom u ruci te da su neki svjedočili kako ona dolijeće pored policijskog vozila. Maturant Štefi Kukuljica za Dubrovački dnevnik tvrdi da je reakcija policajca bila neprimjerena.

- Policajac ga je uhvatio za vrat i pribio na autobus koji je tada stopirao promet. Mogao je samo uzeti čovjeka za ruku i odvući ga, a mi u potpunosti vjerujemo da bi poslušao policajca jer je mladić koji nikad nije imao problema s ponašanjem, zaključio je Kukuljica za Dubrovački Dnevnik.

Bakljade su ilegalne

Slučaj je za Dubrovački dnevnik komentirao i otac pritvorenog mladića, koji također smatra da je riječ o nepravdi i naglašava da su djeca i profesori na njegovoj strani.

Podsjetimo, signalne baklje i dimni signali spadaju u P1 kategoriju pirotehnike, čije nabavljanje i upotreba nije dozvoljena u osobne potrebe. Neke dekorativne baklje mogu pripadati i u kategoriju F2, kao i petarde i redenici. Njihova upotreba također je zabranjena i to već godinama.

Poslali smo upit PU dubrovačko-neretvanskoj u kojem ih pitamo je li došlo do upotrebe prekomjerne sile prilikom uhićenja mladića. Njihov odgovor objavit ćemo čim stigne.