MORH se posuo pepelom što su zvali mamu ročnika: 'Bilo bi bolje da smo mu osigurali prijevoz'

Majka ogorčena potezom vojske: 'Zovu mamicu da dođe po njega'
Majka jednog od ročnika kaže da su njenog sina s temperaturom poslali kući na liječenje, a razočarana je što ga nisu sami vozili u obližnju bolnicu.
10:36 10 h 25.05.2026
25. svibanj 2026.
MORH priznao propust u slučaju bolesnog ročnika. Iako je skrb bila po protokolu, kažu, trebali su mu osigurati adekvatan prijevoz kući.
Ministarstvo obrane reagiralo je na situaciju s ročnikom koji je pohađao temeljno vojno osposobljavanje na Slunju i tijekom TVO-a obolio od gnojne angine. Nakon što je dva dana imao temperaturu koja se nije spuštala, poslali su ga kući, ali tako da su zvali majku da dođe po njega. Sada priznaju - bilo bi bolje da su mu osigurali prijevoz do kuće.
- Iako su Oružane snage postupale sukladno protokolima i ročniku je pružena medicinska skrb unutar vojarne, u trenutku kada je odlučeno da će za ročnika zbog zdravstvenog stanja uzrokovanog anginom biti najbolje da se liječi i oporavi kod kuće, pokazuje se da bi bilo bolje rješenje da se ročniku osigurao adekvatan prijevoz do njegova mjesta stanovanja. Uvažavajući sve što je u jednim dnevnim novinama iznijela obitelj ročnika nakon što je Ministarstvo obrane poslalo odgovor Oružanih snaga, smatramo da ovaj slučaj treba poslužiti kako bi ubuduće slične situacije bile što kvalitetnije riješene, priopćilo je Ministarstvo obrane.
Podsjetimo, majka se javila Novom listu, ogorčena, kazavši da nije 'dijete poslala u vrtić pa da je zovu po njega u 250 kilometara udaljeni Slunj kad mu naraste temperatura'.
- Uzela mi je vojska dijete da ga obuči za borbu i sada je, ne daj Bože, spreman za rat. Ali, kad se razboli, onda vojska zove mamicu da dođe po njega, rekla je majka za Novi list.
Mladiću je liječnik primarne zdravstvene zaštite dijagnosticirao anginu, a nakon što se oporavio, vratio se u vojarnu. Majka je bila nezadovoljna i jer je mladić s temperaturom ostavljen da ispred vojarne čeka djeda koji je išao po njega, kao i što je poštom morala slati doznake bolovanja.
- Kada je riječ o medicinskoj skrbi, o ročnicima se na temeljnom vojnom osposobljavanju vodi briga i zdravstvena skrb im je osigurana, a liječnik im je na raspolaganju 24 sata. Kada je teža bolest u pitanju osobu se vodi u najbližu medicinsku ustanovu. Kada je riječ o zdravstvenoj situaciji koja zahtijeva liječenje kod kuće, ročnika se otpušta na kućno liječenje, odnosno oporavak, pojasnili su ponovno iz MORH-a.
