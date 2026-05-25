Možda baš ovo stanje stoji iza vašeg umora, boluje i puno mladih: 'Ima ga do 13 posto starijih adolescenata'

Na Svjetski dan štitnjače dižemo svijest o bolestima tog važnog organa. Hiper i hipotireoza imaju suprotne simptome i drugačije se liječe.

Danas obilježavamo Svjetski dan štitnjače. Riječ je o organu koji je ključan za normalno funkcioniranje našeg tijela, a u slučaju poremećaja dolazi do bolesti hipertireoze ili hipotireoze, ovisno o tome je li štitnjača previše ili premalo aktivna.

Iako bolesti štitnjače većinom zahvaćaju starije osobe, bolesti štitnjače u djetinjstvu i adolescenciji mogu značajno utjecati na rast i razvoj. Izrasline na štitnjači većinom su bezazlene, međutim veća vjerojatnost da budu zloćudni upravo je kod djece i adolescenata i to četiri do pet puta (22 - 26 posto za djecu naspram 5 posto za odrasle), piše u istraživanju 'Bolesti štitnjače u djece i adolescenata' koje potpisuju Hyun Sook Hong, Ji Ye Lee i Sun Hye Jeong.

Procjene iz SAD-a i nalazi obdukcijskih pregleda sugeriraju da se izrasline na štitnjači, takozvani čvorići, javljaju kod otprilike 1 do 1,5 posto djece te do 13 posto starijih adolescenata i mladih odraslih osoba.

Simptomi često mogu biti suptilni

Simptomi bolesti štitnjače često mogu biti suptilni i pojavljivati se postupno, zbog čega su česte i pogrešne dijagnoze. Hormoni koje proizvodi štitnjača utječu na rad srca, energiju, metabolizam, rast i razvoj te stoga prepoznavanje bolesti nije lako, a ona može značajno narušiti kvalitetu života.

- Hipotireoza nastaje zbog smanjene aktivnosti štitnjače, najčešće kao posljedica autoimune bolesti zvane Hashimotov tireoiditis. Hipertireoza je rezultat pojačane aktivnosti štitnjače uzrokovane autoimunom bolešću poznatom kao Gravesova bolest, objašnjava pedijatrijski endokrinolog Joshua H. Yang za Orlando Health.

Tinejdžeri mogu oboljeti od obje bolesti, ali hipotireoza je mnogo češća. Bolesti štitnjače češće se javljaju kod djevojaka, osobito ako postoji obiteljska povijest autoimunih poremećaja. Najvažniji znak da je štitnjača ozbiljno bolesna je rast štitnjače vidljiv na vratu, koji se zove guša. Međutim ona se ne pojavljuje kod svake bolesti štitnjače, stoga je važno biti svjestan i drugih simptoma, koji su suprotni ako je riječ o hipotireozi i hipertireozi.

Razlike u hipotireozi i hipertireozi

Za hipotireozu to su umor, usporen rast djece, povećanje težine, nepravilni menstrualni ciklusi, netolerancija na hladnoću, promjene na kosi i koži te zatvor. Hod hipertireoze to su hiperaktivnost, nemirno ponašanje, ubrzan rad srca, gubitak tjelesne težine i izbočene oči.

Da je riječ o jednom od ova dva stanja obično se može potvrditi analizom krvne slike, a u slučaju prisutnosti guše i fizikalnim pregledom kod liječnika.

Hipotireoza se liječi uzimanjem tableta kojima se nadoknađuju hormoni koje štitnjača ne može proizvesti. Redovite krvne pretrage važne su kako bi se terapija prilagodila zdravstvenom stanju. Liječenje hipertireoze je složenije i može uključivati lijekove protiv rada štitnjače, operaciju štitnjače ili ablaciju radioaktivnim jodom.

Rak štitnjače u Hrvatskoj i svijetu

Kod težih slučajeva potrebna je operacija u kojoj se kirurški odstranjuje čitava štitnjača, nakon čega pacijent do doživotno uzima tablete kojima nadoknađuje hormone. Jedna od težih bolesti štitnjače je i rak štitnjače, od kojeg je, prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) iz 2022. godine, u svijetu oboljelo 821.214, a umrlo je 47.507 osoba.

- Prema posljednjim podacima Registra za rak, u 2023. godini od raka štitnjače je u Hrvatskoj oboljelo 876 osoba, 659 žena i 217 muškaraca. U 2024. godini od raka štitnjače u Hrvatskoj umrlo je 28 osoba (20 žena i 8 muškaraca), objavio je HZJZ.