Gotovo cijelo ljeto besplatni sadržaji za učenike: Objavljeni detalji za Zagreb

Ne znate kamo sa sobom tijekom ljetnih praznika, a ostajete u Zagrebu? Ako ste učenik, nudi vam se prilika za besplatno sudjelovanja u sportu.

Ljetni praznici sve su bliže, a Školski sportski savez Grada Zagreba izvijestio je da tijekom ljetnog odmora učenika organizira program Odmorko ljeto 2026. za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba. Program će se provoditi radnim danima od 15. lipnja do 4. rujna 2026. godine uz stručni i pedagoški nadzor.

Kako navode iz Saveza, sudjelovanje u aktivnostima je besplatno uz predočenje važeće iskaznice ili zahtjeva za izradu iskaznice Hrvatskog školskog sportskog saveza za Grad Zagreb ne starijeg od 15 dana. Upute za izradu iskaznice nalaze se na sljedećoj poveznici.

Učenici će u okviru programa moći slobodno plivati na bazenima: Jelkovec, Utrina, Svetice, ŠRC Šalata, PVC Mladost te Iver. Osim plivališta Savez je pripremio i igraonice (upoznavanje sa osnovama pojedinoga sporta): tenis (igra i usavršavanje), atletika, streljaštvo, škola kajaka, odbojka na pijesku, rukomet na pijesku, bowling, golf, sportsko penjanje, badminton i zipline, streličarstvo, parkour, sinkronizirano plivanje, šah, boks te ljetnu školu plivanja i vaterpola za djevojčice.

Također u sklopu pograma Odmorko ljeto organizirat će se i naš poludnevni program Zgombaonica na 8 lokacija: OŠ Jelkovec, OŠ Špansko – Oranice, OŠ Gustava Krkleca, ŠRC Svetice, OŠ Iver, OŠ kralja Tomislava, PŠ Pngračevo i OŠ Rapska.

U sklopu Programa Odmorko ljeto 2026. provodi se i program Hrvatskog školskog sportskog saveza pod nazivom Sportski praznici od 15. lipnja do 3. srpnja. Program Sportski praznici provoditi će se na 8 lokacija u Gradu Zagrebu: OŠ Ivana Meštrovića, OŠ Malešnica, OŠ Izidora Kršnjavoga, OŠ Hrvatski Leskovac, OŠ Jure Kaštelana, OŠ Jordanovac, OŠ Kajzerica i OŠ Rudeš.

Prijave za program Sportski praznici vrše se preko mrežne stranice Hrvatskog školskog sportskog saveza, s time da se otvaraju od 1. lipnja. Raspored možete pronaći na vizualu u nastavku.