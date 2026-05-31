Matura je tu i raste pritisak, oni imaju priručnik za učenje: Koristan je svim učenicima i roditeljima

Već učenici osnovnih škola danas osjećaju pritisak da imaju 5.0, a izvrsnost u školi kao da postaje norma. Često se priča o velikom pritisku roditelja na nastavnike i poklanjanju ocjena. Učenici već u nižim razredima uče da će se uskoro morati nadmetati za upis što bolje srednje, koje će ih onda pripremiti za nadmetanje za što bolji faks, koji bi ih onda trebao odvesti do što boljeg zaposlenja, plaće i kvalitetnijih uvjeta života.

U isti žrvanj uhvaćeni su i nastavnici i roditelji, koji se često osjećaju odgovornima za ocjene učenike. I učenicima i roditeljima i nastavnicima nekad je potrebna pomoć. Udruga Brodoto nedavno je objavila priručnik koji bi mogao pomoći svima u obrazovanju, koji nas uči kako 'stati na loptu' i podsjetiti se da trebamo naučiti kako učiti.

Udruga sastavili priručnika sa 7 navika uspješnih učenika

Lucija Dugalija i Branimir Radaković iz Brodota pokrenuli su projekt Learn Savvy, za koji su sastavili interaktivne priručnike za učenje i mentalno zdravlje za učenike, nastavnike i roditelje.

- Mladi piju tablete za smirenje prije ispita. Ne mogu spavati. Imaju napadaje panike. Anksioznost. Idu na psihoterapiju. Rano razvijaju Alzheimer. Gube samopouzdanje. U slobodno vrijeme imaju grižnju savjesti. Djeca već u petom razredu već misle da su si upropastila život ako na kraju osmog razreda prosjek neće biti 5.0. Plaču ako dobiju četvorku. Svaki četvrti učenik osjeća tjeskobu zbog škole. Roditelji potom plaćaju instrukcije iz tri predmeta. Ali nitko (!) ih ne uči kako da upravljaju svojim učenjem, motivacijom i s vremenom, stoji na stranici projekta Learn Savvy.

Besplatni priručnik '7 navika uspješnih učenika' dostupan na njihovoj web stranici sadrži poglavlja o mindsetu i uvjerenjima, ciljevima, navikama, upravljanju s vremenom, fokusom, tehnikama učenja i korisnim mnemotehnikama. Napisan je na jednostavan i pristupačan način uz brojne praktične savjete. Priručnik je namijenjen učenicima starijim od 15 godina, roditeljima i nastavnicima.

Zašto je loše 'čitati misli' i 'proricati budućnost'

U poglavlju o mindsetu autori objašnjavaju kako viđenje svijeta 'crno-bijelo' ili 'sve ili ništa' i brzanje sa zaključcima iskrivljuje naše razmišljanje. O tome što netko misli možemo samo nagađati, što često može biti štetno jer lako možemo doći do pogrešnih zaključaka i tako se sabotiramo. 'Proricanje budućnosti' kad na primjer unaprijed budete sigurni da ćete pasti ispit doista može imati negativan učinak i ne treba odustati i barem si dati šansu.

Priručnik stavlja naglasak na to koliko je važno postaviti si ciljeve. Metoda koju objašnjavaju je postavljanje ciljeva unatrag, kad počinjemo od nekog dalekosežnog cilja i idemo prema godišnjim, mjesečnim, tjednim pa dnevnim ciljevima. Verbaliziranje ciljeva doprinosi tome da ih osvijestimo i vidimo da su i koliko su ostvarivi.

Savjeti za upravljanje s vremenom i razvijanje dobrih navika

U poglavlju o navikama autori navode da je čak 40 posto radnji koje izvedemo u danu rezultat navika. Stoga je razvijanje zdravih i kvalitetnih navika presudno za naše mentalno i fizičko zdravlje i produktivnost. Preporučuju razvijanje 'navika u parovima', na primjer 'kad dođem iz škole proći ću bilješke s nastave', tako se dobra navika povezuje s konkretnim vremenom i mjestom i lakše je radnju pretvoriti u naviku.

U poglavlju o upravljanju s vremenom autori objašnjavaju što je Eisenhowerova matrica, kojom sve što radimo dijelimo na hitne i bitne radnje, one koje nisu ni hitne ni bitne, hitne ali nebitne te one koje nisu hitne i nebitne su. Prvo naravno treba rješavati hitne i bitne zadatke. One koje nisu hitne, ali su bitne treba zapisati u raspored s jasnim rokom, one koje su hitne, ali nisu bitne, poput shoppinga, mogu se odgoditi, ili ih možete delegirati nekome. Radnje koje nisu ni hitne ni bitne, poput skrolanja jednostavno možete zaboraviti jer vam troše vrijeme.

Još savjeta o ovim temama te o fokusu, tehnikama učenja i korisnim mnemotehnikama pročitajte u besplatnom priručniku, koji možete preuzeti na poveznici.