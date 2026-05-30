Učenice oborile svjetski rekord i Hrvatskoj donijele četiri zlata: 'Dokaz da je to formula uspjeha'

Mlade kuglašice iz Pakraca ostvarile su vrhunski rezultat na Europskom kuglačkom prvenstvu u Schwazu u Austriji. Simona Zukanović i Lorena Zubalj bile su prve u parovima u U15 kategoriji, srušivši čak 59 čunjeva više od drugoplasiranih. Uz to Simona Zukanović osvojila je zlato i u pojedinačnoj kategoriji, oborivši čak dva svjetska rekorda, 657 čunjeva pojedinačno i 1.292 čunjeva u kombinaciji.

- Osvajanje trofeja i obaranje svjetskog rekorda za mene znači veliki ponos za sve ono što sam radila cijele godine - trud, odricanje, zalaganje te dolaženje na svaki trening. Jako mi je drago da se moj trud I sve ono što sam prošla s trenerom pokazalo jako uspješnim, izjavila je Simona Zukanović.

'Ovo što smo Simona i ja osvojile je nešto nevjerojatno'

Lorena Zubalj je u pojedinačnom nastupu srušila 575 čunjeva i završila osma. U disciplini kombinacija srušila je 1.177 čučnjeva te završila na petom mjestu, a do medalje ju je dijelilo samo 7 čunjeva. U paru sa Simonom srušila je 602 čunja te su djevojke osigurale zlato. Njihov nastup Hrvatskoj je donio i reprezentacijski naslov te je Hrvatska bila najuspješnija od zemalja turnira.

- Ovo što smo Simona i ja osvojile je nešto nevjerojatno. Samim time što smo zajednički oborile svjetski rekord u parovima mi je fenomenalan osjećaj. Bila sam jako sretna i uzbuđena. Na prvu nisam bila svjesna da smo uz prvo mjesto oborili svjetski rekord te kada sam to saznala sam bila još ponosnija na nju i sebe, izjavila je Lorena Zubalj.

Djevojke su se pripremale dva mjeseca

Za natjecanje su se aktivno pripremale zadnjih dva mjeseca, u čemu su im pomagali trener Robert De Zan i izbornica reprezentacije Ana Vidan. Reprezentacija se svakog vikenda pripremala u Otočcu.

- Ujedno s tim pripremama održala se prijateljska utakmica sa Slovenijom u Kranju kako bi dobili doživljaj koji nas čeka u Austriji. Treninge smo imali dvaput na dan. Svodilo su se na to da vježbamo kako pogoditi koju poziciju i uostalom kako da pogodimo svih devet čunjeva, a naš klupski trener nam je isto tako pomagao i vježbao s nama da budemo spremne, priča nam Lorena.

'To je sve počelo u petom razredu'

Lorena i Simona članice su Kuglačkog kluba Pakrac Papuk. Kuglanje im je danas važan dio života, no Lorena nam priča da prije četiri godine nije ni znala da se ljudi bave kuglanjem u Hrvatskoj. Kod nas se ovim sportom bavi nešto više od 3.000 sportaša u 179 klubova diljem države.

- To je sve počelo u petom razredu kada smo nas par bili vani i jedan prijatelj je rekao da ide na besplatan tjedan kuglanja. Onda smo se svi pogledali i odlučili poći s njime. Od tog dana sam se zaljubila u taj sport i nagovarala sam roditelje tjedan dana da me upišu. Sada nije ni njima žao, a ni meni što sam se odlučila ovime baviti, prisjetila se Lorena.

Simona je počela kuglati zbog brata

Simona se kuglanjem počela baviti jer joj je brat kuglao i često je dolazila na njegove utakmice i natjecanja, pa je odlučila i sama probati. Od tog jednostavnog početka dogurala je ne samo do europske prvakinje, već i svjetske rekorderke.

- Na Europskom prvenstvu nam je bilo Jako lijepo ali i stresno. Također bilo je dosta je naporno jer smo cijeli dan bili na kuglani navijali jedni za druge. Jako mi je drago što sam stvorila uspomene za cijeli život upoznala neke nove prijatelje. I evo me danas sam europska prvakinja. ovaj sport je poseban jer nije popularan ali je zato jako zanimljiv, iako stresan i traži puno truda puno rada, ispričala nam je Simona.

'Bile su tu suze radosnice i suze tuge'

Lorena kaže da se na Europskom prvenstvu osjećala fenomenalno. Već to što su baš ona i prijateljica predstavljale Hrvatsku izazivalo je snažan osjećaj ponosa. Loreni je žao što nije osvojila medalju i u individualnoj kategoriji, ali joj je drago zbog prijateljice.

- Bile su tu suze radosnice i suze tuge, najviše mi je žao što nisam uspjela izborit se za još jednu medalju, ali sam ponosna na Simonu što je dokazala svoj rad i trud svih ovih godina i što smo jedna drugoj omogućile zlato u parovima, komentirala je Lorena.

'Naplaćen trud, rad odricanje'

Kaže da je za nju to jedinstven sport i da ga voli. Dodaje da pristupačan, pa čak i najmlađima. Nekima se može činiti da je jednostavan, pogotovo kad vide nekog talentiranog poput nje i Simone, ali Lorena nam kaže da je zapravo puno složeniji nego što se na prvu čini.

- Na kraju krajeva jako sam ponosna što smo Simona i ja iz istog kluba i zajedno predstavljale Hrvatsku. I zahvaljujući našem treneru koji nas je pripremao sve ove godine ne bi bilo ništa bez njega, zaključila je Lorena.

Njihov trener Robert De Zan kaže nam da kao trener djece koja ruše svjetske rekorde i osvajaju europska zlata osjeća veliki ponos.

- Naplaćen trud, rad odricanje mladih sportašica iz manjih sredina. Dokaz da je to formula uspjeha. Naravno djevojke uz sve imaju veliki talent za sport i takmičenja, poručio je De Zan.