DORH potvrdio da je u radu odvjetništva u Šibeniku bilo nepravilnosti: Napravili su tri velika propusta

DORH je ustanovio da je Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku napravilo niz propusta u slučaju Kristijana Aleksića iz 2023. godine.

Ubojstvo maturanta Luke Milca potreslo je naciju, a ključno pitanje je je li došlo do pogreške u pravosuđu. Klupko se pomalo raspleće, a ovaj tragičan slučaj mogao bi dovesti do velikih promjena, poput uvođenja doživotne kazne zatvora, koju je najavio ministar Damir Habijan. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) objavilo je da je nadzorom Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku ustanovljeno da je ondje doista došlo do nepravilnosti u radu.

Optužnica protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo maturanta, podignuta je 2023. godine zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić nakon te prijave nije dobio mjeru istražnog zatvora, niti je ikad saslušan pred sudom. Usprkos tome Državno odvjetništvo zaključilo je da je po tom pitanju 'postupanje bilo ažurno i u rokovima'. Međutim u priopćenju su naveli u čemu je Općinsko državno odvjetništvo trebalo postupiti drugačije.

- Na temelju podataka iz kaznene evidencije o ranijoj osuđivanosti bilo je osnovano u predmetu protiv okrivljenika predložiti sucu istrage određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela na temelju članka 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku, što nije učinjeno. Na temelju ranije izrečenih sigurnosnih mjera obveznog psihijatrijskog liječenja bilo je osnova tijekom istraživanja provesti dokaznu radnju psihijatrijskog vještačenja, što nije učinjeno, navedeno je u priopćenju DORH-a.

Nitko od ispitanih građana nije podnio prijavu protiv Aleksića

U priopćenju slijedi da Odvjetništvo nije saslušalo Aleksića i zbog neodgovarajuće procjene u drugom predmetu, kojim se bavila općinska državna odvjetnica, u odnosu na naknadne obavijesti policije o Aleksićevom ponašanju u javnosti.

- Iako je policija provela provjere povodom tih dojava, nitko od ispitanih građana nije podnio prijavu ili dao konkretnije navode o mogućem kažnjivom ponašanju Kristijana Aleksića. No unatoč tome, uzimajući u obzir poznate okolnosti u odnosu na njegovu osobnost, prethodnu višestruku osuđivanost i činjenicu da je protiv okrivljenika bilo u tijeku provođenje istraživanja u predmetu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku zbog kaznenog djela iz članka 331. stavak 1. Kaznenog zakona, tadašnja općinska državna odvjetnica trebala je sveobuhvatno razmotriti te okolnosti kao i mogućnost poduzimanja drugih radnji iz nadležnosti državnog odvjetništva radi učinkovite provjere svih okolnosti, stoji u priopćenju.

Državno odvjetništvo je zaključilo da je nepravilna procjena zamjenice općinske državne odvjetnice i općinske državne odvjetnice u predmetu posljedica neodgovarajućeg sagledavanja svih okolnosti počinjenja djela i počinitelja, no nije ustanovilo obilježja kažnjivog protuzakonitog postupanja.

'Praksa tog državnog odvjetništva odstupa od uobičajenog načina rada'

Da sumiramo; Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku trebalo je na temelju ranije kaznene evidencije predložiti sucu istrage određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, na temelju ranije izrečenih sigurnosnih mjera obveznog psihijatrijskog liječenja provesti psihijatrijsko vještačenje te unatoč tome što nitko od građana nije prijavio Aleksića, sveobuhvatno razmotriti okolnosti i po mogućnosti poduzeti druge radnje iz nadležnosti.

DORH u priopćenju navodi da ovo nije prvi put da su pronašli propuste u radu dotičnog državnog odvjetništva. Štoviše navode da su propusti i nepravilnosti u radu 'sukladni tadašnjem načinu postupanja Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku'.

- Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 2024. godine u izvanrednom pregledu rada Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku utvrdilo je da praksa tog državnog odvjetništva odstupa od uobičajenog načina rada državnih odvjetništava upravo u dijelu dovođenja uhićenika u državno odvjetništvo radi ispitivanja, provođenja dokazne radnje prvog ispitivanja, i odluka o određivanju mjera opreza odnosno stavljanja prijedloga sucu istrage za određivanje istražnog zatvora.

DORH je još 2024. smijenio općinsku i županijsku državnu odvjetnicu

Zbog tih nepravilnosti podnesen je zahtjev za razrješenje općinske državne odvjetnice, a potom je smijenjena i županijska državna odvjetnica u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Vršitelj dužnosti Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku tad je postao zamjenik Glavnog državnog odvjetnika.

Za kraj DORH je priopćio da se sada aktualni predmet i način postupanja u njemu odnosi upravo na period smjena u općinskom i županijskom odvjetništvu. Međutim budući da je riječ bila o 2024. godini, a Aleksić je zbog posjedovanja oružja optužen 2023. godine, zdravorazumski je pitati nije li tad već bilo prekasno.