Sad je službeno: Na snagu stupila velika novost za učenike, nastavnicima stižu i posebne smjernice

Uskoro završava nastava, a ove će godine učenici, uz papirnatu, moći preuzeti i digitalnu svjedodžbu. Smjernice za nastavnike bit će u e-Matici.

U Narodnim novinama objavljene su izmjene Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji. Nastava završava 12. lipnja, a ove će godine učenici, uz papirnatu, dobiti i e-Svjedodžbu koja će sadržavati kvalificirani pečat škole i QR kod. Učenici će svjedodžbe moći preuzimati putem sustava e-Građani.

- Na ovaj način idemo i u digitalni oblik svjedodžbi, da su na jednom mjestu unutar e-građani dostupni podaci o uspjesima kroz čitavu vertikalu obrazovnog sustava. To ima čitav niz prednosti što se tiče samih roditelja, ali i svih korisnika. Sjetite se samo velikog procesa analize svih mogućih diploma što se dogodilo prije nekoliko godina, o tome je li netko nešto lažirao ili nije lažirao. Na ovaj način QR kodom sve je validirano i praktički ga je nemoguće falsificirati, rekao je Fuchs još početkom svibnja.

Prije nego su izmjene pravilnika kojim je ovo omogućeno objavljene u Narodnim novinama, zaključena je i javna rasprava oko uvođenja e-Svjedodžbi, a Ministarstvo je objavilo i izvješće.

Nastavnicima će biti dostupne smjernice u e-Matici

Tako je Sanja Marolin Brljačić upozorila da uvođenje elektroničkih isprava 'ne smije postati novi administrativni i tehnički teret za ionako preopterećene učitelje (pogotovo razrednike), već mora donijeti stvarno rasterećenje'.

- Izdavanje elektroničkih svjedodžbi treba biti potpuno automatizirano kroz sustav (uz pojednostavljene obrasce i ukidanje višestrukog ručnog unošenja istih podataka na više mjesta). Fiksni rokovi za unos ocjena i izostanaka trebaju uvažavati česte tehničke poteškoće, kao što su pad sustava ili preopterećenost servera na kraju nastavne godine. U takvim slučajevima je nužno propisati automatsko produljenje rokova. Sva odgovornost za točnost podataka i administrativne pogreške ne smije padati na leđa razrednika, pogotovo u velikim školama. Digitalni sustav treba razdvojiti administrativni posao tajništva od odgojno-obrazovnog rada nastavnika. Digitalizaciju svjedodžbi podržavam isključivo ako ona u praksi znači pojednostavljenje procesa, a ne novi tehnički pritisak na prosvjetne djelatnike, napisala je.

Iz Ministarstva tvrde da uvođenje elektroničkih isprava neće predstavljati novi tehnički niti administrativni teret za prosvjetne djelatnike. Međutim, iz odgovora se može iščitati i da ovo neće umanjiti postojeće administrativne obveze razrednika.

- Naime, proces unosa i provjere podataka za razrednike ostaje u potpunosti isti kao i kod dosadašnjeg izdavanja fizičkih svjedodžbi, bez ikakvog višestrukog unosa istih podataka. Sustav je koncipiran tako da dodatne tehničke korake vezane isključivo uz digitalni format isprave (poput generiranja i digitalnog ovjeravanja) odrađuju administrator e-Matice i ravnatelj škole. Time se osigurava da digitalizacija procesa modernizira završnu fazu izdavanja dokumenata ustanove, a pritom ne stvara dodatan pritisak na redoviti odgojno-obrazovni i administrativni rad samih nastavnika, stoji u odgovoru Ministarstva.

Uz to, u izvješću o provedenoj javnoj raspravi Ministarstva su pojasnili i da će detaljne smjernice oko izdavanja obaju vrsta svjedodžbi biti navedene u e-Matici.

Treba li na svjedodžbi biti naveden postotak izostanaka koji je pravdao roditelj?

Ovo nije jedini pravilnik koji je Ministarstvo mijenjalo u tekućoj školskoj godini - izmijenjen je i onaj o pedagoškim mjerama. Digao je puno prašine, ali ne zato što je njime osnovnoškolcima onemogućeno korištenje mobitela i na nastavi i tijekom odmora. Ministarstvo je, naime, prvo najavilo da će ograničiti broj roditeljskih ispričnica pa se povuklo i od toga odustalo nakon pobune liječnika. Roditelji tako i dalje mogu pravdati tri uzastopna dana i to neograničen broj puta u godini.

Jelena Bekavac Krčadinac u javnoj je raspravi oko pravilnika o svjedodžbama imala prijedlog upravo po pitanju roditeljskih ispričnica.

- Podržavam uvođenje razredne svjedodžbe u elektronskom obliku. Predlažem da na svakoj svjedodžbi bude uz broj opravdanih sati zapisan postotak sati koje je opravdao roditelj. Npr.: broj opravdanih sati: 230 (78 % opravdao roditelj). Razlog uvođenja postotka koje je opravdao roditelj jest da jednog dana taj postotak dobije zakonsku maksimalnu vrijednost npr. 50 %, napisala je.

Znakovito, njen prijedlog Ministarstvo nije u potpunosti odbilo, već poručuju da će ga 'razmotriti prilikom iduće izmjene Pravilnika'.

Digitalne svjedodžbe bit će ovjerene kvalificiranim elektroničkim pečatom

Iz CARNET-a su priopćili da je riječ o važnom koraku u digitalizaciji obrazovnog sustava, usklađenom s Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama. Kako ističu, digitalne svjedodžbe bit će ovjerene kvalificiranim elektroničkim pečatom, sukladno eIDAS uredbi Europske unije. Ovom Uredbom uspostavlja se pravni okvir za sigurnu elektroničku identifikaciju i usluge povjerenja, omogućujući građanima i tvrtkama prekogranično korištenje digitalnog identiteta s istom pravnom snagom kao fizički dokumenti i vlastoručni potpisi. Time se osigurava njihova vjerodostojnost i zaštita od neovlaštenih izmjena.

- Uspostavom Registra izdanih isprava u obrazovanju, Hrvatska je dobila jedan od najsuvremenijih obrazovnih registara u Europi, čime dodatno modernizira obrazovni sustav i pojednostavljuje pristup važnim dokumentima. Građanima omogućujemo sigurnije, brže i transparentnije korištenje obrazovnih isprava, dok obrazovnim ustanovama smanjujemo administrativno opterećenje i otvaramo prostor za učinkovitiji rad, istaknuo je Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a.

Dokumenti će, navode iz CARNET-a, biti dostupni u PDF obliku s jedinstvenim QR kodom koji omogućuje brzu i sigurnu provjeru autentičnosti. U Registru će biti dostupne svjedodžbe izdane od prošle nastavne godine 2024./2025. nadalje, dok će ranije izdane svjedodžbe ostati dostupne isključivo u papirnatom obliku.

- Papirnate svjedodžbe zasad ostaju u uporabi, no uz njih učenici dobivaju i digitalnu verziju koja postupno postaje primarni oblik dokumenta. Time se rješava i problem nepreuzetih svjedodžbi u školama, a dugoročno se stvara temelj za potpuno digitalno izdavanje isprava, rekao je Antun Matija Filipović, voditelj Službe za operativnu sigurnost u CARNET-u.

U slučaju greške, trebate se obratiti školi

Uvođenjem RIIO sustava automatizira se proces izdavanja dokumentacije povezivanjem s postojećim sustavima poput e-Matice i Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU).

- Time se značajno smanjuje administrativno opterećenje škola i visokih učilišta te potreba za fizičkom arhivom i izdavanjem duplikata. Sustav je razvijen s naglaskom na sigurnost i zaštitu privatnosti. Verifikacija putem QR koda omogućuje uvid samo u nužne podatke, bez otkrivanja dodatnih osobnih informacija, čime se korisnicima osigurava viša razina kontrole nad vlastitim podacima. Roditelji će putem sustava e-Građani imati pristup dokumentima svoje maloljetne djece, dok će punoljetni korisnici moći samostalno upravljati svojim podacima. U slučaju eventualnih pogrešaka u dokumentima, korisnici se, kao i do sada, trebaju obratiti školi ili visokoškolskoj ustanovi radi ispravka, poručuju iz CARNET-a.