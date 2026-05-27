Za dio učenika otkazana nastava, u školu stiže krizni tim: 'Potreseni su, prestrašeni'

Za dio učenika Osnovne škole Obrovac ove srijede nema nastave. Razlog je prometna nesreća koja se u utorak nakon 7:30 dogodila na području Bilišana, kada je minibus koji svakodnevno prevozi učenike iz Muškovca u Obrovac sletio s ceste.

'Djeca su potresena, prestrašena'

Ravnatelj škole Željko Modrić kazao je da su djeca iz autobusa u šoku, da danas neće ići na nastavu i da će s njima razgovarati i županijski krizni tim, piše



- Žao nam je što se nesreća dogodila, djeca su potresena, prestrašena, ipak je to bio šok za njih, tako da ćemo, kao što i protokol u ovakvim situacijama nalaže, o ovom događaju obavijestiti županijski krizni tim koji je imenovalo Ministarstvo obrazovanja. U školu će, dakle, doći članovi kriznoga tima koji čine i psiholozi koji će razgovarati s učenicima, a o tome i vremenu koje će im trebati da se oporave ovisit će kada će se vratiti na nastavu. U svakom slučaju, u srijedu neće ići na nastavu jer im treba vremena da se oporave od stresa i onoga što su doživjeli, rekao je Modrić, piše Večernji.hr.

Četiri učenice zadobile teške tjelesne ozljede

U nesreći je sudjelovalo 12 učenika, 11 iz ove škole te jedan iz Srednje škole Obrovac. Nekoliko učenika zadobilo je lakše, a četiri učenice teške tjelesne ozljede. Prevezeni su u Opću bolnicu Zadar.

- U bolnicu su prvo dovezene četiri maloljetne djevojčice, dva para sestara. Sve su četiri izvan životne opasnosti. Djevojčica u dobi od devet godina ima teške tjelesne ozljede i operirana je, a teže je ozlijeđena i njezina sedmogodišnja sestra, ali to zasad ne zahtijeva kirurški tretman. Primljena je na odjel gdje će biti opservirana, pa će se vidjeti ima li indikacija za moguću operaciju. Dvije starije sestre, 14-godišnjakinja i 12-godišnjakinja zadobile su nagnječenja po tijelu, nismo utvrdili da se radi o teškim tjelesnim ozljedama, ali će, s obzirom na okolnosti stradavanja, biti zadržane na promatranju, rekao je Nediljko Jović, pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar, piše Večernji.hr.

Naknadno su u bolnicu stigli još jedan ozlijeđeni učenik te vozač minibusa koji nemaju teške tjelesne ozljede, ali su trebali pregled liječnika. Istraga će pokazati zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad autobusom.