Svjetski uspjeh zagrebačke studentice, niže medalje: Već idući tjedan je čeka novi izazov

Gimnastičarka i studentica Tina Zelčić osvojila je srebro u gredi na Svjetskom Challenge kupu u Uzbekistanu. Već idući tjedan ide na turnir u Kopar.

Hrvatska gimnastičarka i studentica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu Tina Zelčić osvojila je još jednu medalju. Ovog puta kući nosi srebro u disciplini greda s prestižnog Svjetskog Challenge kupa u Uzbekistanu.

Zelčić je turnir održan od 21. do 24. svibnja otvorila petim mjestom u kvalifikacijama, međutim još bolji nastup u finalu donio joj je višu početnu ocjenu te je zasluženo osvojila drugo mjesto. Prva je na gredi bila Evelina Yezhova iz Kazahstana, a na trećem mjestu Uzbekistanka Dildora Aripova.

- Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog toga što sam po prvi put odradila od početka do kraja svoju novu, težu vježbu koju radim od početka ove godine. Vježba je bila okej, naravno ima tu još greškica i stvari za popraviti, ali to mi je samo motiv za dalje da radim još jače, da stisnem još jače. Mislim da sam na dobrom putu da tu vježbu usavršim i da ocjena bude na sljedećim natjecanjima još veća i veća. Idući tjedan nas čeka, to jest za dva dana već idemo na Svjetski Challenge kup u Koper. Nadam se da ću tamo isto prvo izboriti finale, a onda se naravno boriti za medalju, izjavila je Tina Zelčić za Hrvatski gimnastički savez.

Nova u nizu medalja

Za Tinu Zelčić ovo nije prvo odličje s velikih međunarodnih natjecanja. Već je osvojila srebrnu medalju na prošlogodišnjem Svjetskom kupu u Dohi, broncu na Svjetskim kupovima u Kopru i Osijeku 2024., srebro na Svjetskom kupa u Varni 2023. te broncu na Svjetskom kupu u Osijeku iste godine.

- Tina je ovim nastupom još jednom pokazala vrhunsku razinu znanja, vještine i predanosti, potvrdivši svoj status među najboljim gimnastičarkama svijeta, pohvalilo ju je Sveučilište u Zagrebu.

Sofia Mešter srebrna u ručama

Na turniru je vrhunski rezultat ostvarila i Sofia Mešter, koja je osvojila srebro na dvovisinskim ručama. Naše sportašice sad čeka turnir u Kopru, a zatim već u kolovozu i Europsko prvenstvo, koje će ove godine biti na domaćem terenu, u Zagrebu.

Organizator svjetskih Challenge kupova je World Gymnastics, krovno tijelo za gimnastičarske turnire u cijelom svijetu i najstarija međunarodna federacija među svim olimpijskim sportovima. Na Challenge kupu žene se natječu u preskoku, dvovisinskim ručama, gredi i parteru, a muškarci u konju s hvataljkama, karikama, preskoku, ručama i preči.