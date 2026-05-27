Općina dijeli bicikle i laptope najboljim učenicima: 'Trud i zalaganje uvijek se isplate'

Ušli smo u najburnije razdoblje nastavne godine - pišu se posljednji ispiti i održavaju zadnje usmene provjere u ovoj godini, a onda slijedi zaključivanje ocjena. One najbolje možda očekuju i nagrade - dio roditelja ima praksu kupnje poklona školarcima za uspjeh u školi, a to čine i neke općine. Tako je ovih dana Općina Podstrana izvijestila da će uz bicikle, najboljim učenicima tamošnje OŠ Strožanac dijeliti i laptope.

- Nakon što smo dvije godine zaredom učenicima od 5. do 8. razreda dodjeljivali sportske bicikle kao nagradu za uspjeh i trud, ove godine uvedena je još jedna značajna novost. Svi učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje završe s prosjekom 5.0 kroz svih osam razreda bit će nagrađeni prijenosnim računalom koje će im služiti kao pomoć i alat tijekom daljnjeg srednjoškolskog obrazovanja. Upravo zbog proširenja projekta i uvođenja dodatnih nagrada povećana su sredstva u proračunu za 2026. godinu, stoji u priopćenju Općine Podstrana.

Ističu i da je cilj projekta 'dodatno motivirati učenike na rad, trud i postizanje izvrsnih rezultata, ali i poslati jasnu poruku kako zajednica prepoznaje i cijeni ulaganje u znanje i obrazovanje'.

- Iako Općina nije osnivač škole, ulaganje u obrazovanje djece i mladih visoko je na listi naših prioriteta. Želimo stvarati poticajno okruženje u kojem će se znanje, rad i izvrsnost prepoznavati i nagrađivati. Također, ove nagrade imaju i snažnu simboličnu vrijednost jer učenicima šalju poruku da se trud i zalaganje uvijek isplate te da zajednica stoji iza onih koji svojim rezultatima mogu biti primjer budućim generacijama. Svi kriteriji za dodjelu nagrada, kao i prethodnih godina, bit će javno objavljeni na mrežnim stranicama Osnovna škola Strožanac, priopćeno je iz Općine Podstrana.

