Provjerili smo tko sve može biti turistički vodič na školskim izletima: Dobivanje kvalifikacije je jednostavno

Turistički vodič se postaje polaganjem stručnog ispita nakon odslušanog seminara. Licenca se dobiva za pojedine županije.

Brojnim učenicima školski izleti i terenska nastava najdraži su dio obrazovanja. Svaki školski izlet i terenska nastava mora imati edukativnu ulogu, a izleti kojima je jedini cilj razonoda su zabranjeni. Izvan škole učitelji preuzimaju ulogu pratitelja, a za prenošenje znanja učenicima zadužen je turistički vodič. Provjerili smo koja su u stvari pravila o tome tko ta osoba može biti.

Naime ključno je objasniti razliku turističkog vodiča i voditelja putovanja. Turistički vodič kvalificirana je osoba koja učenicima priča o prirodnim, kulturnim i drugim znamenitostima koja posjećuju, dok je voditelj izleta jednostavno zadužen za praćenje turista, a tu ulogu na školskim izletima obično preuzimaju učitelji.

Turistički vodič kako bi legalno mogao voditi ture mora položiti stručni ispit i to pojedinačno za svaku županiju za koju želi biti licenciran voditi ture. Voditelj putovanja pak može biti bilo koja osoba koja završi srednju školu.

Turistički vodič mora za to položiti stručni ispit

Škola izlete ugovora s turističkom agencijom. Prema Zakonu o pružanju usluga o turizmu, turističke agencije obvezne su za svaku grupu od 15 do 75 putnika tijekom cijelog izleta osigurati najmanje jednog voditelja putovanja, dok uslugu turističkog vodiča može pružati samo za to kvalificirana osoba.

Vodič za kvalifikaciju mora završiti barem srednju školu, položiti stručni ispit i znati jezik na kojem će voditi učenike barem na B2 razini. Kandidati prvo moraju pohađati seminar za turističkog vodiča na visokom učilištu. Nakon toga polažu predmet Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističkog vodiča, a zatim stručni ispit pred komisijom.

Kandidati prvo slušaju seminar, a zatim polažu testove

Način polaganja stručnog ispita za vodiče određen je posebnim pravilnikom. Kandidat ispit polaže pred komisijom koju čine nastavnici visokih učilišta, stručni djelatnici Ministarstva turizma, predstavnici udruge poslodavaca turističkih agencija, a u njoj mogu biti i drugi stručni turistički djelatnici koji su završili fakultet društvenog smjera i u turizmu rade najmanje pet godina.

Stručni ispit sastoji se od općeg i posebnog dijela, kojim se kandidat kvalificira za turističkog vodića za pojedine županije. Kandidati također polažu ispit iz stranog jezika, kojeg su oslobođeni ako imaju zvanje profesora ili međunarodno priznatu svjedodžbu o znanju tog jezika.

Osobe koje imaju položen stručni ispit za vodiča ne moraju steći nikakvu dodatnu kvalifikaciju kako bi bili vodič za školske izlete, odnosno ne moraju steći stručno pedagoško znanje za poučavanje i komunikaciju s djecom.