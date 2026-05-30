Svjetski priznat rad zagrebačke studentice ide u muzej: Njezin trofejni rad postaje dio kolekcije

Kravata koju je dizajnirala Nika Usmiani, studentica Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu osvojila je prvo mjesto na prestižnom međunarodnom natjecanju mladih dizajnera 'Colour for Tomorrow'. Nakon teksta koji smo objavili o Nikinom velikom uspjehu, javio joj se Muzej kravate i njezin trofejni radovi privremeno će postati dio njihove izložbe.

- Na temelju vašeg članka Niki su se javili iz Muzeja kravate Cravaticum. Kad joj iz Engleske vrate paket, kravate će neko vrijeme biti u muzeju. Puno vam hvala na podršci, obavijestila nas je profesorica Ana Sutlović s TTF-ovog Zavoda za tekstilnu kemiju i ekologiju.

Nikin dizajn kravate inspirirane zaštićenom hrvatskom biljkom velebitskom degenijom osvojio je prvo mjesto u konkurenciji 45 studenata iz 17 zemalja svijeta. Kravata koju je Nika dizajnirala izrađena je od lana i obojena prirodnim biljnim bojilima. Kravata predstavlja kulturnu baštinu Hrvatske, a velebitska degenija endemska je hrvatska vrsta te Nika tako kombinira povijest i prirodu.

'Odlučila sam se za ovaj studij jer sam htjela kombinirati svoje dvije strasti'

Nika Usmiani studentica je druge godine diplomskog studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo na smjeru Industrijskog dizajna odjeće. Tijekom studija pokazala je velik interes za temu problema održivosti u tekstilnoj industriji kojom se bavila i u sklopu Erasmus+ projekta u Portugalu. Istraživanje primjene tekstilnih biljnih bojila nastavila je u svom završnom radu pod mentorstvom profesorice Ive Brlek.

- Odlučila sam se za ovaj studij jer sam htjela kombinirati svoje dvije strasti, ljubav za dizajn i znanost. Kad sam bila mala stalno sam crtala, i kako sam odrastala, počela sam se fokusirati više na znanost i ondje pronašla strast. Kad sam trebala odabrati diplomski, odluka je bila sasvim prirodna, rekla je Usmiani u razgovoru s Dustinom Neighborsom za Colour4Crafts podcast.

Spoj tradicije, ekologije i modernog dizajna

Nika priznaje da je o zagađenju koje uzrokuje bojilo za tekstil više počela razmišljati na fakultetu. Profesorice Ana Sutlović i Martina Glogar upoznale su je s prirodnim bojilima, a njihova predavanja promijenila kako gleda na modnu industriju. Priznaje da ju je iznenadilo koliko lijepih i skladnih tonova može dobiti sa samo prirodnim bojilima. Nika je u podcast opisala svoj dizajn i zašto je donijela pojedine odluke.

- Inspiracija mi je bila endemska biljka. Koristila sam prirodne boje dobivene iz biljaka i odlučila sam se za lan kao materijal. Cijela kolekcija zapravo je slavlje kulturne baštine i vrijednosti tradicionalnih materijala, no istovremeno naglašava održivost mode na biljnoj bazi i da može biti relevantna i u suvremenom dizajnu. To se u potpunosti povezuje s ciljem kolekcije, a to je pokazati da ti materijali nisu samo tradicionalni, nego da zapravo mogu biti dio održivije budućnosti tekstilnog dizajna, priča Usmiani za Colour4Crafts podcast.

'Morala sam naučiti prilagoditi se, malo prepustiti kontrolu slučaju'

Za cijeli projekt Niki su trebali mjeseci. Počela je proučavajući biljke, a zatim prikupljala prirodne materijala. Prisjeća se da nije unaprijed željela odabrati boje, već vidjeti koje može dobiti prirodnim procesima, a jedina boja za koju se namjerno odlučila je žuta.

- Nakon toga slijedili su močenje u mordentu, prirodno bojanje i tiskanje na tekstilu. Na kraju sam dizajnirala uzorak, krojila tkaninu i sašila završne kravate. Tako cijeli proces zaista ide od prirode sve do konačnog proizvoda. Jedna od poteškoća bila je ta da, kada radite s prirodnim bojilima, nikada ne znate točno kakav ćete rezultat dobiti. Nije da je sve potpuno nepredvidivo, ali priroda vam nikada ne daje isti rezultat dvaput. Čak i ista biljka može svaki put proizvesti malo drugačije nijanse. Morala sam naučiti prilagoditi se, malo prepustiti kontrolu slučaju i jednostavno prihvatiti ishod. I na neki način, to je zapravo bilo vrlo slično životu, prisjetila se Nika u Colour4Crafts podcastu.

Muzej kravate Cravaticum u kojem će njeni trofejni radovi biti izloženi smješten je u centru Zagreba. Osim što je u njemu izložena impresivna kolekcija različitih boja i uzoraka, muzej priča povijest kravate i objašnjava kako i od kojih materijala one nastaju.