Naš Hrvoje Debeljak dobitnik vrijedne novinarske nagrade: 'Kada sam pisao ovu temu, krenuo sam od sebe'

Novinar portala srednja.hr Hrvoje Debeljak dobitnik je Pragmine Godišnje nagrade za novinarske radove koji promiču vrijednosti obrazovanja, u kategoriji online priloga. Nagrađen je za članak 'Kako prebroditi prijelaz u peti razred i nove predmete u sedmom? 'Potrebna je dobra organizacija'. Hrvoje je student diplomskog studija novinarstva koji za naš portal predano piše već gotovo četiri godine, a moramo dodati i da je ovog tjedna preuzeo ulogu predsjednika Odbora za mlade novinarke i novinare pri Sindikatu novinara Hrvatske.

S obzirom na to da se trenutačno nalazi u Latviji, gdje se ovog semestra nalazi na Erasmus studentskoj razmjeni, Hrvoje nije mogao prisustvovati dodjeli nagrada ove srijede u zagrebačkom Hotelu Dubrovnik. Ipak, okupljenima se iz Rige javio videozapisom.

Prilikom pisanja polazio je od svog primjera

- Hvala svima koji su glasali za članak na srednja.hr, hvala Udruzi Pragma koja je prepoznala ovo temu kao važnu i hvala mojoj sugovornici iz teksta, ravnateljici Osnovne škole Voltino u Zagrebu Kseniji Gluhak, koja je u tekstu navela neke jako važne indikatore koji mogu biti pokazatelji kada se učenici bore s prijelazima tijekom obrazovanja. Oni najvažniji su sigurno iz četvrtog u peti razred kada učenici dobivaju više predmeta ili kada sele iz područne škole u matičnu. Tu je naravno sedmi razred gdje dolaze zloglasna kemija, fizika itd. i naravno prilazi iz osmog u prvi srednje. Ono što je važno, ono što je ravnateljica istaknula, jesu ti pokazatelji. Oni mogu biti bolovi u trbuhu, da se učenici povuku u sebe, glavobolja, nervoza... Učitelj je taj koji to može prepoznati, usmjeriti ga, poslati ga školskom psihologu ili pedagogu, ako ga škola ima, što nažalost još uvijek nije u svim školama tako. Naravno tu su roditelji isto jako velika uloga koji trebaju to prepoznati kada je riječ o obrazovnim prilazima, rekao je Hrvoje.

Dodao je da je prilikom obrađivanja teme polazio od svog primjera, jer su mu i samome, kaže, ovi prijelazi jako teško pali.

- Dakle, ja sam išao u područnu školu 40 učenika i onda došao u matičnu gdje je bilo 500 učenika. To je bilo izuzetno teško jer sam u područnoj školi imao jako puno prijatelja i došao sam u matičnu gdje sam zapravo bio dosta izoliran. Sedmi razred, prijelaz, fizika, kemija, 'ajde to još nekako, ali onda taj prijelaz iz osmog u gimnaziju je meni isto jako teško pao. Jer od toga da imaš sve pet u osnovnoj i dođeš u srednju i dobiješ prvu jedinicu, dvojke, trojke i onda misliš da je to kraj svijeta. Dakle, su sve to jako teški obrazovni prijelazi i drago mi je da se sada o tome priča i da je udruga prepoznala ovu temu važnom. Kada smo ovaj članak objavili na društvenim režima bilo je dosta negativnih komentara, u stilu 'a kad smo mi bili mladi nitko nije pričao o ovim prijelazima i vidite kako smo dobro ispali'. Drago mi je da se sada to mijenja. Želim ovim putem čestitati i mojim kolegicama koje su isto napisale sjajne članke i osvojile ovu nagradu, zaključio je Hrvoje.

Godišnje nagrade za novinarske radove koji promiču vrijednosti obrazovanja

Pragma je svoju Nagradu dodijelila 13. godinu za redom. Ovogodišnja tema bila je 'Rast kroz promjene - prijelazi u obrazovanju', a posebnost ove nagrade leži u tome što o pobjednicima ne odlučuje stručni žiri, već učenici, nastavnici, stručni suradnici i roditelji u školama i učeničkim domovima diljem Hrvatske, koji su slušali i analizirali pristigle novinarske radove.

U istoj kategoriji kao Hrvoje jednakovrijednu nagradu primila je i Maja Šubarić Mahmuljin s portala Generacija.hr za članak 'Vjeroučiteljica iz Zagreba: 'Naši zaigrani petaši imaju jednostavne dječje želje, a najviše ih muči jedno'. U kategoriji radijskog priloga nagradu je osvojila Vesna Vujević s Radio Kampusa, sveučilišnog studentskog radija, za rad pod naslovom 'Da je prijelaz lak, volio bi ga svak'. Od srca čestitamo našem kolegi Hrvoju, Maji i Vesni na ovom vrijednom priznanju.

Iz Pragme poručuju da je cilj Nagrade ne samo promicanje kvalitetnog novinarstva, već i razvoj medijske pismenosti i kritičkog mišljenja kod učenika koji sami vrednuju radove. Jer kad mladi biraju što je dobar prilog, uče i kako čitati medije te kako prepoznati glas djece i obitelji u javnoj raspravi.

'Škola treba biti čvrst most'

Udruga Pragma je osim dodjele Nagrada u hotelu Dubrovnik predstavila i novi školski kalendar 'Rast kroz promjene' koji se bavi prijelazima u obrazovanju.

Polazak u prvi razred, prijelaz iz četvrtog u peti, upis u srednju školu, odlazak na fakultet ili u prvi posao, sve su to trenuci koji djeci i mladima donose uzbuđenje, ali i stres, anksioznost i osjećaj gubitka onoga poznatog. Upravo o tim prekretnicama govorilo se na skupu povodom 20 godina rada Udruge.

Autori 14. školskog kalendara 'Rast kroz promjene', Jelena Adamlje, Nedjeljko Marković, Mirjana Soljačić i Angelina Krsnik, istaknuli su da svaki prijelaz može razvijati socio-emocionalne vještine djeteta i graditi ga u zreliju, samostalniju osobu, ali i obrnuto.

- Ako prijelaz nije kvalitetno popraćen, posljedice se vide u padu školskog uspjeha, izostancima, gubitku motivacije, pa i u preranom napuštanju školovanja. Posebno se to odnosi na prijelaz iz osnovne u srednju školu, koji se podudara s adolescencijom, te na prijelaz prema fakultetu ili tržištu rada, gdje istraživanja pokazuju da od početne studentske populacije čak četrdeset do četrdeset i pet posto mladih ne završi studij u predviđenom roku ili odustane, istaknuo je u uvodnom govoru predsjednik Pragme Marković.

Iz Pragme poručuju da škola u svim tim razdobljima treba biti čvrst most - stabilan, predvidljiv i podržavajući. Roditelji koji prenose pozitivne stavove i sigurnost, nastavnici koji vide i 'nevidljivu' djecu - povučene, tihe, marljive, ali ranjive, te zajednica koja nudi savjetovališta i mentorske programe, zajedno čine razliku između bolnog i uspješnog prijelaza.

Kalendar prepoznaje moguće probleme i daje konkretne upute

O kalendaru je u razgovoru govorila i jedna od recenzentica, profesorica Lidija Padovan Đirlić, ravnateljica Doma učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš iz Zagreba, koja je istaknula kako u učeničkim domovima primjećuju povećan broj učenika koji u prvih mjesec dana odustaju od izabrane srednje škole. Pravovremenim dijeljenjem informacija o prijelazima, kaže, pomoglo bi se i nastavnicima i samim roditeljima, a Pragmin kalendar prepoznaje moguće probleme i daje konkretne upute.

Publikacija, koja tiskana u nakladi od 3.000 primjeraka, upućena je u sve vrtiće, osnovne i srednje škole, učeničke domove, te odabrane socijalne ustanove u Hrvatskoj. Ne može škola sama, ne mogu roditelji sami, ne može zajednica izvana - to je zajednička poruka skupa 'Rast kroz promjene' koji je u Zagrebu okupio stručnjake, nastavnike, novinare i predstavnike javnih tijela. U raspravi su sudionici izmjenjivali osobna iskustva prijelaza - od polaska u osnovnu školu, kojeg se mnogi sjećaju kao stresnijeg za roditelje nego za samu djecu, do napuštanja roditeljskog doma i upisa fakulteta u drugom gradu.

Iz Pragme upozoravaju da je upravo suradnja svih sustava u djetetovu životu ono što istraživanja prepoznaju kao najvažniji zaštitni čimbenik. Posebno se to vidi u podacima o studentskoj populaciji, gdje stopa depresije u dobi od osamnaest do dvadeset i pet godina prema istraživanjima dostiže najviše vrijednosti, a velik dio mladih odustaje od studija već u prvoj godini.

Konkretne preporuke sa skupa idu u nekoliko smjerova: vrtići i škole trebaju razmjenjivati informacije o djeci prije polaska u prvi razred; razrednici i predmetni nastavnici trebaju se češće formalno susretati uoči prelaska u peti razred; srednjim školama preporučuje se mentorstvo starijih učenika i dani otvorenih vrata, a fakultetima jačanje karijernog savjetovanja i potpora studentskim savjetovalištima. Roditeljima se poručuje kako trebaju imati povjerenje u dijete i u školu, te osvještavati vlastite strahove prije nego što ih nesvjesno prenesu na djecu.