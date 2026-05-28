U dvije škole od ove se godine možete školovati za - domara: Ravnatelji otkrivaju što ćete učiti

Među sedam novih strukovnih smjerova koji se pokreću u ovoj godini je i zanimanje domar. Pokreću ga dvije škole, u Šibeniku i Koprivnici.

Prilikom predstavljanja ovogodišnjih rokova upisa u srednje škole, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih otkrilo je da će od jeseni biti pokrenuto sedam novih smjerova. Riječ je o smjerovima strukovnih škola koji će zaživjeti u sklopu modularne nastave. Jedan od tih novih smjerova koje će moći upisati ovogodišnji osmaši je smjer kućni majstor – domar.

Što će se učiti u ovom smjeru?

Ovaj novi trogodišnji smjer pokreću dvije škole, Industrijsko-obrtnička škola Šibenik i Obrtnička škola Koprivnica. Zoran Živković, ravnatelj šibenske Industrijsko-obrtničke škole kaže na da su nakon proučavanja strukovnog kurikuluma za kućnog majstora-domara stekli dojam da je jedan ovakav program potreban lokalnoj zajednici i da bi mogao biti bio interesantan sadašnjim učenicima osmih razreda.

- Naime, sve državne i privatne institucije (vrtići, škole, bolnice, hoteli, zgrade lokalne samoupravne, poslovne zgrade isl.) imaju u sistematizaciji i radno mjesto kućnog majstora-domara. To su uglavnom dosad bili radnici tehnički struke određene kvalifikacije, koji nisu mogla zadovoljiti cijeli i širok spektar poslova koji je potreban za održavanje nekog objekta. Program kućni majstor-domar upravo to omogućuje. Na natječaj idemo za osam učenika u kombiniranom razrednom odjelu, kaže Živković za srednja.hr.

Neke od ključnih kompetencija koje će učenici steći po završetku tog smjera su podešavanje sustava grijanja, hlađenja, ventilacije prema zahtjevima korisnika, manje intervencije na tim sustavima, održavanje rasvjete i promjene zaliha potrošnog materijala. Dodatno, učenici će učiti kako osigurati tehničku funkcionalnost objekta, kontrolirati energetsku potrošnju, uočiti kvar na opremi, održavati okoliš, ali i, među ostalim, izvršiti jednostavnije zidarske, stolarske, staklarske i soboslikarske radove.

Popis ovih kompetencija, smatra Živković, dovoljan je odgovor onima koji smatraju da je za posao domara nije potrebno školovanje na srednjoškolskoj razini. Učenici će imati i praksu, a ona će izgledati tako da se u prvom razredu izvodi u školskim radionicama, a u drugom i trećem razredu učenici idu tri dana u školu i dva dana na praksu kod poslodavca.

'Objedinjuje jednostavnije poslove iz strojarstva, građevine i elektrotehnike'

Isti smjer pokreće i koprivnička Obrtnička kola odakle navode da su uvijek imali šest strojarskih zanimanja. Promjenom sustava ostali su bez zanimanja u kojima su obrazovali instalatere: plinoinstalater, vodoinstalater i instalater grijanja i klimatizacije sada su jedno zanimanje, monter strojarskih instalacija.

- Trebali smo pronaći neko novo zanimanje koje će to nadomjestiti. Kućni majstor-domar nam je izgledao kao atraktivno i korisno zanimanje koje u svom programu djelomično obuhvaća i ove poslove. Objedinjuje jednostavnije poslove iz strojarstva, građevine i elektrotehnike. U današnje užurbano vrijeme ljudi često nemaju vremena, alata pa niti znanja za odraditi poslove kućanskih kvarova ili jednostavnijeg održavanja i ovakav majstor ili majstorica ovdje 'uskače'. Zanimanje obuhvaća vrlo široko područje, ali normalno ne ulazi tako detaljno u određeno područje kao majstor specijaliziran baš za to. Primjerice, kućni majstor-domar bit će osposobljen promijeniti ventil na radijatoru, ali neće instalirati kompletno centralno grijanje u objektu. Iako poslovi nekima izgledaju jednostavni, područje rada je široko i potrebno je naučiti kako ih ispravno i na siguran način odraditi. Domar je osoba koja je potrebna u školama, bolnicama, domovima umirovljenika i puno drugih ustanova, navode iz Obrtničke škole Koprivnica za srednja.hr.

Dodatno iz ove škole objašnjavaju kako u prvoj godini učenici imaju iste module kao i u ostalim strojarskim zanimanjima, dok će u drugom i trećem razredu dobiti module koji su kombinacija strojarskih, građevinskih i elektrotehničkih modula. Dio modula je izborni i učenici se mogu usmjeriti prema području koje im više odgovara, navode iz koprivničke škole.

Izazovi u modularnoj nastavi

Baš kao i u svim ostalim strukovnim školama u državi, s iznimkom zdravstvenih, u ove je dvije škole jesenas ušla modularna nastava. Po njoj se školuju učenici prvih razreda, pa smo ovom prilikom ravnatelje pitali i kako su se snašli u toj promjeni i gdje još vide prostor za poboljšanje reforme.

Ravnatelj Živković iz Šibenske škole kaže da se za ovu zanatsku školu nije puno toga promijenilo. Kako je njihova škola Regionalni centar kompetentnosti za podsektor strojarstvo, imaju moderni objekt s praktikumima u kojima učenici mogu dobro 'ispeći' zanat.

- Uvođenjem modularne nastave škole su dobile autonomiju da, uz postojeći zakonski okvir (zakoni, podzakonski akti, pravilnici...) same formiraju svoju ustanovu na način koji školi odgovara. Prostor za napredak vidim u izradi strukovnih kurikuluma koji se do uvođenja modularne nastave nisu stigli dovršiti. Tu u prvom redu mislim na brodomehaničare i bravare, koje je naša škola obrazovala godinama i koji su na našem području bili lako zapošljivi. Po zadnjoj informaciji iz Ministarstva rada na njima se radi i trebali bi biti u primjeni od školske godine 2028./29., ističe Živković.

Iz Obrtničke škole Koprivnica ističu kako je svima nužno neko vrijeme za prilagodbu. Trenutačno je najizazovniji dio što se stariji učenici školuju po starom sustavu, a oni u prvim razredima po novom, pa to organizacijski komplicira stvar.

- Potrebno je određeno vrijeme da se i učenici i nastavnici i sama škola (organizacija prostora i sl.), obrtnici gdje će se odvijati dio nastave prilagode. Kroz cijelo školovanje učenici su imali nastavne predmete raspoređene kroz cijelu godinu, sad odjednom dolazi do koncentracije tri-četiri modula i njihov završetak pa dolaze tri nova i tako kroz nastavnu godinu. Kao i za sve promjene, potrebno je određeno vrijeme, vjerujemo da će uz određene korekcije i prilagodbu modularni sustav donijeti pozitivne rezultate, zaključuju iz Obrtničke škole Koprivnica.

