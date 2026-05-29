Udruga želi uvođenje razreda za nadarene, misle da su zapostavljeni: Stigao im je odgovor Ministarstva

Objavljeno je izvješće o javnom savjetovanju o upisu učenika u 1. razred srednje škole. Udruga DAR traži posebne razrede i dodatne bodove za nadarene.

Udruga za darovitost DAR tvrdi da učenici sportaši imaju prednost jer im se omogućuje upisivanje posebnih razreda, dok su djeca darovita u području STEM-a, umjetnosti, jezika, kreativci i inovatori zapostavljeni. Stoga u javnom savjetovanju oko odluke o upisima u srednje škole, koje je nedavno završeno, predlažu uvođenje posebnih razreda za akademski i STEM darovite učenike iz područja matematike, informatike, prirodoslovlja, robotike, umjetne inteligencije i interdisciplinarne izvrsnosti.

- Posebno ističemo kako je sport, iako društveno važan, dominantno područje osobnog razvoja i natjecateljskih aktivnosti, dok su STEM područja, znanstvene kompetencije i visoke kognitivne sposobnosti ključni nositelji dugoročnog razvoja društva, inovacija, gospodarstva, zdravstvenog sustava, sigurnosti i tehnološke konkurentnosti Republike Hrvatske, smatraju iz udruge.

Navode da učenici sportaši ostvaruju jasno strukturirane administrativne i organizacijske pogodnosti kroz poseban upisni model, dok učenici s vrhunskim rezultatima na državnim i međunarodnim natjecanjima iz matematike, informatike, fizike, robotike ili znanstvenih projekata često nemaju prilagođene razredne odjele, fleksibilan raspored, sustavnu mentorsku podršku, mogućnost horizontalnog ili vertikalnog napredovanja ni nacionalni sustav identifikacije i praćenja usporediv sportskom modelu.

Traže i da se darovitima priznaju dodatni bodovi

Budući da je riječ o javnom savjetovanju o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2026./2027., Udruga DAR traži i da daroviti učenici, kojima je darovitost upisana u e-maticu, mogu ostvariti dodatne bodove za upis u srednju školu.

Međutim, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nije prihvatilo prijedloge Udruga DAR. Štoviše odbili su ih na osnovi toga da se ne tiču Odluke o koja je tema javne rasprave.

- Predloženo nije predmet Odluke. Odlukom se utvrđuje postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2026./2027 Predloženo osnivanje posebnih razrednih odjela za npr. STEM darovite učenike regulirano je Pravilnikom o odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika, odgovorilo je Ministarstvo.

Neki žele da se jasno odredi koja natjecanja se priznaju

Uz već navedene promjene, Udruga DAR traži i uspostavu nacionalnog sustava praćenja akademski darovitih učenika usporedivog modelu sportskih saveza, uključivanje Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), visokih učilišta i znanstvenih institucija u izradu rang-lista i kriterija akademske izvrsnosti, razvoj fleksibilnih modela obrazovanja za učenike koji istodobno ostvaruju vrhunske rezultate u znanju i istraživačkom radu i sustavno prepoznavanje dvostruko iznimnih učenika (2e) kod kojih visoke sposobnosti mogu biti prikrivene teškoćama.

Navode i da srednje škole ne boduju određena međunarodna natjecanja, iako im AZOO daje službeno priznanje i sudionike nagrađuje Oskarom znanja. Kao primjer Senka Stanković Šprajc iz DAR-a navodi europsko natjecanje RoboCup, koje brojne srednje škole, pa i tehničke, ne vrednuju pri upisu. Stanković Šprajc tražila je da se Odlukom propiše da su sve srednje škole dužne automatski i bez iznimke bodovati (ili priznati izravan upis za) prva tri mjesta na svim međunarodnim natjecanjima koja se nalaze na službenom popisu/katalogu AZOO-a i čiji su dobitnici primili Oskar znanja. Ministarstvo je odgovorilo da je ovaj prijedlog primilo na znanje. Pitanje transparentnosti natjecanja koja se boduju pri upisu u komentaru je istaknula i Tatjana Mikulin.

- Popis natjecanja koji se boduju bi trebao biti transparentan i dostupan javnosti, kako djelatnicima u osnovnim školama, tako i roditeljima i učenicima i svakako bi se trebao proširiti na natjecanja iz izbornih predmeta i neka međunarodno priznata natjecanja koja su dosad bila neprepoznata od stručnih timova srednjih škola. Također, djeca koja su usporedno s osnovnom školom završila osnovnu glazbenu školu, izgubila su pravo na dodatno bodovanje. Razmotrite prijedlog da se darovitim učenicima koji imaju priznatu darovitost putem ovlaštenih i stručnih testiranja, dodijele dodatni bodovi, pogotovo kad se radi o kategoriji učenika kojima je priznata darovitost uz poteškoće u razvoju, predložila je Mikulin.

Mnogima su problem i rokovi

Iz Ministarstva su na to odgovorili da prema predmetnoj Odluci svaka srednja škola samostalno određuje natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu za pojedini obrazovni program koji provodi, a na temelju dugogodišnjeg iskustva provođenja istih.

Brojni sudionici u javnoj raspravi kao problem istaknuli su i rokove koje određuje Odluka. Naime prijava programa koju zahtijevaju dodatne provjere, odnosno prijemne ispite ili intervjue, kao i prošle godine traje tri dana, od 23. do 25. lipnja, što neki građani smatraju prekratkim, pogotovo jer je jedan od dana državni praznik. Franjo Klinar stoga predlaže da se rok produlji barem za jedan dan kako bi se dobilo više vremena za otklanjanje problema pri prijavama.

- Dodatne ispite, intervjue i slično treba produljiti barem na dva tjedna ili omogućiti svima isti pristup. Konkretno, imate situaciju da se učenicima s boravkom u RH propisuje intervju za IB program na rok manji od tjedan dana i isključivo u školi, dok istovremeno učenici koji žive izvan RH imaju pravo pristupiti intervjuima putem Zooma u tom istom periodu, za tu istu školu i za isti program. Molim da se omogući za sve isto, predložila je Sandra Ilić.

Učenici s teškoćama odluke moraju donijeti prije roka za objavu kvota

Na taj zahtjev Ministarstvo je odgovorilo da su predloženi rokovi za dodatnu provjeru znanja usklađeni s drugim aktivnostima školskih ustanova vezanim za postupak prijave i upisa učenika u prvi razred srednjih škola te stoga nisu prihvatili zahtjeve.

Isti odgovor dobili su i sudionici javne rasprave koji su istaknuli kao problematično to što učenici s teškoćama odabir i listu prioriteta moraju zaključiti od 1. do 12. lipnja, dok su škole dužne natječaje i upisne kvote objaviti najkasnije do 19. lipnja.

- Učenici su tako prisiljeni donositi važne odluke bez ključnih informacija o mogućnostima upisa. Ovakav postupak stvara dodatnu nesigurnost i stres, posebno za učenike s teškoćama. Upisne kvote i natječaji trebali bi biti objavljeni prije zaključavanja lista prioriteta kako bi postupak bio pravedan i transparentan, napisala je u javnoj raspravi Meri Ćatipović.

Cijelo izvješće o provedenom javnom savjetovanju možete proučiti na poveznici.