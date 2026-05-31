Svaka osma žena ima policistične jajnike, sada dolazi do velike promjene: 'Bilo me sram priznati'

PCOS odnosno sindrom policističkih jajnika u naredne će tri godine otići u povijest. Stručnjaci i pacijentice izabrali su novi naziv za ovaj sindrom.

Sindrom policističkih jajnika (PCOS) promijenio je naziv u poliendokrini metabolički sindrom jajnika (PMOS), piše The Lancet. Jedan je to od najčešćih endokrinoloških poremećaja u žena reproduktivne dobi, a dijagnosticiran je jednoj u osam žena diljem svijeta.

'Bilo me sram priznati...'

Implementacija novog naziva odvijat će se postupno tijekom trogodišnjeg razdoblja. Stari naziv ovog sindroma, smatraju liječnici, netočan je jer većina pacijentica zapravo nema prave ciste na jajnicima, što može biti zbunjujuće.

Dodaju da ovaj sindrom uključuje inzulinsku rezistenciju, hiperandrogenizam, povećani rizik za dijabetes tip 2, kardiovaskularne bolesti, neplodnost, depresiju i metabolički sindrom. Novi naziv bolje opisuje multisistemski karakter bolesti. Pojam 'poliendokrini' odnosi se na zahvaćenost više hormonskih sustava, 'metabolički' naglašava važnost metaboličkih poremećaja, dok se spominjanje jajnika odnosni na disfunkciju ovog organa bez pogrešne implikacije o postojanju cista.

Studentica Mirna priča nam da je dijagnozu policističnih jajnika dobila u prvom razredu srednje škole. Kako kaže, sve do dolaska na fakultet, gdje je upoznala djevojke koje su također dobile dijagnozu PCOS-a, o njemu nije imala s kime razgovarati.

- S mamom i liječnicima ti je bed. Bilo me sram priznati da me muči tipa pretjerana dlakavost, a to mi je baš posljedica policističnih jajnika. Kad sam došla na faks sam upoznala jednu frendicu koja je imala isto iskustvo pa sam se nekako ugledala na nju, ona mi je preporučila i neke suplemente koji su mi pomogli i slično. Naravno pijem i tablete kako mi je ginekologica dala, isprobala sam ih više dok nismo našle prave. Za ime sindroma mi je osobno svejedno, ali ako će dugoročno pomoći svim ženama koji se s ovim bore, pozdravljam odluku, kaže Mirna.

O nazivu su odlučili liječnici, znanstvenici i pacijentice

Studentica Ema slaže se s Mirninim mišljenjem o novom nazivu i dodaje da misli da je velika greška što se o policističnim jajnicima ne govori već od osnovne škole.

- I menstruaciju i dijagnozu PCOS-a dobila sam još u osnovnoj. Išla sam čak i na transfuzije krvi dok neke moje vršnjakinje nisu ni dobile prvu menstruaciju. Premalo se priča o hormonima, menstruaciji, cistama, jajnicima, ali i kontracepciji koja je meni spasila glavu s PCOS-om. Ovaj sindrom zaista vuče još dosta problema sa sobom, iako nisam stručnjakinja, vjerujem da su izabrali bolji naziv, poručuje Ema.

Novi naziv donesen je zajedničkim dogovorom između liječnika, znanstvenika i pacijentica. Provedeno je opsežno istraživanje, odnosno globalne ankete u kojima je sudjelovalo 14.360 ispitanika. Točnije 10.411 žena s PCOS-om i 3.949 zdravstvenih djelatnika iz različitih dijelova svijeta. Metodom Delphi konsenzusa i nominalnih grupa organizirane su i međunarodne radionice u kojima su sudjelovali opstetričari i ginekolozi, endokrinolozi, pedijatri, dermatolozi, radiolozi, liječnici obiteljske medicine, nutricionisti i psiholozi.

O potencijalnim nazivima raspravljali su uz pomoć kriterija poput znanstvene točnosti, jasnoće komunikacije, izbjegavanja stigme, kulturološke prihvatljivosti i mogućnosti praktične primjene u zdravstvenim sustavima. Odbacivanje PCOS-a i pronalazak novog naziva podržalo je visokih 86 posto pacijentica i 71 posto zdravstvenih djelatnika.