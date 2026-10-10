Što su HKO razine kvalifikacija? Ima ih 10, ovo je sve što trebate znati

Ako se prijavljujete na natječaj za posao ili istraživački projekt možda ste naišli na pojam HKO razina kvalifikacije. Brdo kratica možda vas je zbunilo, ali sistem je zapravo jednostavan. Riječ je o hrvatskom kvalifikacijskom okviru kojim se razina obrazovanja i kvalifikacija jednostavno može povezati s europskim okvirom.

HKO ima deset razina razina cjelovitih kvalifikacija, a to su 1; 2; 3; 4.1; 4.2; 5; 6; 7; 8.1 i 8.2. Svaka razina povezana je i s prikupljanjem određenog broja HROO, ECVET i ECTS bodova, ali u stvari sve što trebate znati je da je svaka razina izravno povezana s vašim obrazovnim dostignućima, i to ovako:

Razina 1 - osnovno obrazovanje

Razina 2 - strukovno osposobljavanje

Razina 3 - jednogodišnje i dvogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje

Razina 4.1 - trogodišnje strukovno obrazovanje

Razina 4.2 - gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje

Razina 5 - stručni studiji završetkom kojih se stječe manje od 180 ECTS bodova; strukovno specijalističko usavršavanje i osposobljavanje; programi za majstore uz najmanje dvije godine vrednovanog radnog iskustva

Razina 6 - sveučilišni preddiplomski studiji; stručni preddiplomski studiji

Razina 7 - sveučilišni diplomski studiji; specijalistički diplomski stručni studiji; poslijediplomski specijalistički studiji

Razina 8.1 - poslijediplomski znanstveni magistarski studiji

Razina 8.2 - poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji; obrana doktorske disertacije izvan studija