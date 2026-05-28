U Zagrebu više od 40 novih dojava o bombama: 'Policija je provela sve mjere i radnje'

Mjesec dana nakon uhićenja trojice osumnjičenika na adrese više od 40 škola u Zagrebu stigle su nove dojave. Iz PUZ-a su nam potvrdili da su sve lažne

U četvrtak ujutro na više školskih adresa u Zagrebu stigle su dojave o bombama. To je prvi put da su škole primile prijeteće poruke otkad su trojica osumnjičenika privedeni 29. travnja.

- Dojave su stigle u više od 40 odgojno-obrazovnih objekata. Policija je provela sve mjere i radnje i svi izvidi su bili negativni, rekli su nam iz Policijske uprave zagrebačke, potvrdivši da su sve dojave još jednom bile negativne.

Podsjetimo, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih krajem travnja je objavilo smjernice prema kojima škole trebaju reagirati u slučaju da prime dojavu o eksplozivnoj napravi u ustanovi.

Škole imaju nove smjernice

Prema tim smjernicama osoba zadužena za kontrolu ulaska i izlaska iz školske ustanove ili operativni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu moraju po dolasku na posao i kraju radnog dana pregledati prostorije škole. Također izdana je uputa da se dosljedno provodi propisana kontrola ulaska i izlaska iz škole i prati videonadzor školskog objekta.

U slučaju da na adresu škole stigne dojava o bombi, bila ona usmena ili pismena, ravnatelj u suradnji s operativnim djelatnikom za civilnu zaštitu i sigurnost i/ili osobom zaduženom za kontrolu ulaska i izlaska iz školske ustanove, odmah pokreće prijavu o dojavi pozivom na broj telefona 192.

Ravnatelj zatim u dogovoru s policijom odlučuje o tome hoće li škola biti evakuirano i treba li policija pregledati objekt.

Koje kazne prijete osumnjičenima?

Za val lažnih dojava u travnju osumnjičena su trojica mladića. Riječ je o 17-godišnjem maloljetniku iz Zagreba, 15-godišnjem maloljetniku iz Splita te 19-godišnjaku iz Ploča. Sva trojica osumnjičeni su za terorizam, 19-godišnjaku i 17-godišnjaku određen je jednomjesečni istražni zatvor, a 15-godišnjak je pušten na slobodu te je pod nadzorom Zavoda za socijalni rad uz zabranu pristupa internetu.

Profesor kaznenog prava Aleksandar Maršavelski objasnio nam je da osumnjičeni mogu dobiti drastično različite kazne, budući da su u različitim dobnim skupinama.

Najmlađi osumnjičeni ne može ići u zatvor, pa ni maloljetnički. Krajnja sankcija mogla bi biti upućivanje u odgojnu ustanovu na rok od šest mjeseci do dvije godine, ili mjera pojačanog nadzora. Za 17-godišnjaka kao starijeg maloljetnika zakon predviđa mogućnost izricanja maloljetničkog zatvora koji može trajati od šest mjeseci do deset godina u slučajevima najtežih djela poput terorizma. Najstariji osumnjičeni za ovo djelo može dobiti kaznu zatvor od tri do petnaest godina, ovisno o tome hoće li mu se suditi zatvorska kazna i za djelo terorizma. Detaljnu analizu profesora Maršavelskog pročitajte ovdje.