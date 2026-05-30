U ovoj školi učenicima plaćaju vozački: 'Ali nemojte samo zato upisati'

Učenici Zrakoplovne tehničke škole, Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti i Škole za cestovni promet imaju samo riječi hvale.

Na ovogodišnjem izdanju 'Dojdi osmaš, Zagreb te zove', manifestacije na kojoj se zagrebačke srednje škole predstavljaju osmašima, susreli smo učenike nekih pomalo neobičnih srednjih škola. Jedna od njih je Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici.

Za pilote i stjuardese

Učenica Sara želi biti stjuardesa, a kako kaže ovaj ju je sektor oduvijek zanimao.

- Većina mojih ondje radi pa me to dodatno potaknulo. Profesori su stvarno super, atmosfera u školi također, društvo... Preporučila bih ju svima koji vole putovati svijetom, poručila je Sara.

Njezini kolege dodali su da vole letjeti i raditi na avionima. Sviđa im se škola, a praksa je, dodaju, još bolja. Mogu ju obavljati na čak šest lokacija. Dva tjedna idu u školu, a onda dva na praksu.

- Mi u vojsci obavljamo na Rafalima našim tako da nam je baš super, rekao nam je učenik David.

Luka smatra da ovu školu trebaju upisati oni učenici koje zanimaju avioni, ali i 'tehnika', strojarstvo i 'popravljanje stvari'. Kaže da je škola malo teška, ali da se sve da naučiti.

Nesvakidašnji smjer, tehničar za poštanske i financijske usluge, pohađa i Dora, i to u Tehničkoj školi za računalstvo i mrežne djelatnosti.

Škola koja ti plaća vozački

- Ova škola je četverogodišnja, što nam daje priliku da idemo i dalje na faks ako želimo. Meni se ovaj smjer sviđa jer učimo o financijama i mislim da je to stvarno super. U trećem i četvrtom razredu tjedan dana idemo na praksu u poštu i tamo slažemo neke stvari i učimo. Odlično je sve stvarno. Profesori su super. Pomažu nam i sve. Odlično objašnjavaju. Društvo je isto stvarno odlično. Stvarno atmosfera savršena, rekle su nam učenice ove škole.

Škola za cestovni promet od drugih se razlikuje što svojim učenicima pruža mogućnost besplatnog polaganja vozačkog ispita. Neki su je upravo zato upisali, dok drugi kažu da to ne smije biti jedini razlog za upis.

- U drugom razredu se već polaže za prvu pomoć i propise, u trećem vožnja. Nije loša ni plaća. Ima dobrih profesorica. U principu nije toliko teško, ali mora se malo učiti ipak. Psihologija u drugom razredu, to je najzeznutije. Oni koji žele voziti, koji zapravo žele, ne zbog besplatne vozačke, nego zapravo koji žele voziti, koji se misle baviti u budućnosti tim poslom. Oni trebaju upisati ovu školu. Oni koji misle da mogu izdržati dug put u kamionu, koji se mogu voziti, rekli su nam učenik Josip i njegov kolega.

