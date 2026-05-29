Naši učenici uložili sate nespavanja u novi pothvat, podržalo ih 150 uzvanika: Stigla i poznata lica

Učenici Škole za modu i dizajn održali su modnu reviju s 27 glamuroznih kreacija. Podržalo ih je 150 uzvanika, među kojima su bila i poznata lica.

Zagrebačka Škola za modu i dizajn (ŠMID) održala je ŠMID Galu, inspiriranu Met Galom i temom Costume Art. Bila je to ideja ravnateljice Maje Dadić Žeravica, a zainteresirani učenici i nastavnici kao mentori pripremali su se tijekom cijele nastavne godine tematski prateći Met Galu.

- Bili smo u prilici vidjeti 27 glamuroznih, artistički oblikovanih modela koje su osmislili i izradili učenici uz mentorstvo nastavnika Škole. Svaki od njih nosio je vlastiti rukopis, vlastiti ritam, vlastitu malu modnu filozofiju. Negdje smo prepoznali odjek slikarstva, negdje arhitekture, negdje bunt, a negdje nježnost pretočenu u tkaninu i pokret, poručila je Dadić Žeravica.

Reviju podržala velika imena svijeta mode

ŠMID Gala okupila je više od 150 uzvanika koji su uživali u modnoj reviji. Nisu gledali samo modu, kaže ravnateljica, već sate rada pretvorene u eleganciju. Gledali su talent koji je naučio hodati pistom. Gledali su mlade ljude koji su od komada tkanine stvorili emociju. Posebno iznenađenje večeri bila je poznata hrvatska i svjetski priznata manekenka Ljupka Gojić Mikić.

- Nosila je haljinu inspiriranu svojom omiljenom japanskom dizajnericom prepoznatljivom po vizualnom jeziku Yayoi Kusama i njezinom opsesivnom uporabom točkica kao simbola beskonačnosti, ponavljanja i vizualne hipnoze. Ujedno posebno priznanje mladim kreativcima Škole za modu i dizajn dala je i manekenka Matea Lalić, danas omiljeno lice hrvatskih dizajnera, a nekad učenica ove škole. Inspirativni govor o svom putu imala je žena koja je desetljećima u modi ili oko mode - od natjecanja ljepote, televizijskog lica, direktorice Direkcije MISS Hrvatske, Obrtničke komore Zagreb i danas Udruženja obrtnika grada Zagreba, Maja Vračarić. Pokazala je da prava moda nikada nije samo pitanje odjeće, nego držanja, karaktera i prisutnosti, dodala je Dadić Žeravica.

'Iza svakog šava stoje sati rada, nesanice...'

Ravnateljica kaže da su večeras svi osjetili ono najvažnije: da moda nije samo ono što odijevamo, nego način na koji pričamo priče, povezujemo ljude i ostavljamo trag koji traje dulje od jednog aplauza ili jednog izlaska na pistu.

- Iza svakog šava stoje sati rada, nesanice, skice na rubovima bilježnica, trenutci inspiracije koji dolaze iznenada i ona dragocjena hrabrost da se nešto zamisli potpuno novo. Upravo zato ova revija nije bila samo prikaz odjeće, nego galerija ideja koje hodaju, zaključuje ravnateljica.

Sponzor revije bio je Zagrebački velesajam.