Spektakularan doček zlatnih učenica: Pogledajte kako su ih pozdravili na otoku

Učenice OŠ Ivana Rabljanina Rab prve su na državnom u rukometu. Na Rabu su im pripremili doček, a pozdravili su ih i vatrogasci.

Učenice Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab osvojile su Državno prvenstvo školskih sportskih društava u rukometu do šestog razreda. Na trajektnom pristaništu Mišnjak održan im je spektakularan doček. Učenice su oduševljeno protrčale po pristaništu dok su ih, između ostalih, pozdravili i rapski vatrogasci, što možete vidjeti u snimci koju je podijelio Radio Rab.

Pobjedničku ekipu činile su učenici petih i šestih razreda, Ela Gušćić, Ema Matovina, Franka Gulić, Eliza Zećiri, Tonka Modrić, Tara Blagdan, Nela Peran, Vanna Debelić, Mia Staničić, Mija Krstinić, Maris Javoran, Elena Karlić, Emili Gušćić i Eva Kajasa. Škola je čestitala i njihovom treneru Marinu Ribariću.

Završni turnir državnog natjecanja održan je u OŠ Bartola Kašića u Vinkovcima. Rapčanke su u polufinalu pobijedile učenice OŠ Ivane Brlić-Mažuranić iz Virovitice rezultatom 16:7. Finalna utakmica bila je veoma napet, a šampionke su samo za jedan gol nadmašile učenice OŠ Brestje iz Sesveta.

Prema konačnom poretku na turniru, učenice OŠ Trilj osvojile su broncu, a učenice OŠ Ivane Brlić-Mažuranić bile su četvrte.

Uz rukometno natjecanje u Vinkovcima održano je i državno u futsalu, nogometu, košarki, odbojci i graničaru.