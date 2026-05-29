Kreće završna utrka za ocjene: Od ponedjeljka vrijedi zabrana koja se tiče svih roditelja

Na temelju pravilnika o vrednovanju u školama ovaj je petak zadnji dan za roditeljske sastanke i informacije u ovoj nastavnoj godini.

Jedan od najvažnijih pravilnika o školovanju s kojim bi se trebao upoznati svaki učenik i roditelj je Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja. On, među ostalim, uređuje i pravila održavanja roditeljskih sastanaka. Upravo je zbog tog pravilnika ovaj petak posljednji dan u ovoj školskoj godini kada se u školi mogu održavati roditeljski sastanci i informacije.

Name, Pravilnik kaže da se 'posljednja dva tjedna prije završetka nastavne godine ne organiziraju roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori.' Kako je prema školskom kalendaru posljednji nastavni dan 12. lipnja (petak), to bi značilo da od ponedjeljka više nema dolazaka roditelja na sastanke.

Inače, prema istom je pravilniku razrednik dužan tijekom nastavne godine održati najmanje tri roditeljska sastanka. Na njima daje 'pregled razrednih postignuća u prethodnome razdoblju, informira roditelje o aktivnostima u razrednome odjelu te osigurava razmjenu informacija između roditelja i učitelja/nastavnika, stručne službe i ravnatelja'.

Uz to, razrednik je dužan osigurati termin jednom tjedno za informacije odnosno individualni informativni razgovor za roditelje. Na sastanku 'izvješćuje roditelja o postignutim razinama kompetencija, ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda njegova djeteta kroz sve nastavne predmete, izostancima i vladanju'.

Mjera prema kojoj su onemogućeni roditeljski sastanci posljednja dva tjedna određena je, među ostalim, zbog čestih pritisaka roditelja na nastavnike zbog ocjena. U tom kontekstu valja podsjetiti na rezultate istraživanja koje je 2023. objavio Filozofski fakultet u Zagrebu. Ono je, među ostalim, pokazalo da se 40 posto učitelja i nastavnika u godini koja je prethodila istraživanju susrelo s roditeljskim pritiscima za povećanje ocjene djetetu. A nisu samo nastavnici pod pritiskom, nego i učenici. Tako je čak 72 posto učitelja i nastavnika u istraživanju reklo da se susrelo s roditeljima koji vrše neprimjereno velik pritisak na dijete u pogledu ocjena.