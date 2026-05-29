Policija i dalje provodi tri kriminalistička istraživanja s norijade: Doznajemo koliko je uhićenih bilo

Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo nas je da je na norijadu najviše uhićenih u Zagrebu, a u Rijeci, Karlovcu i Vinkovcima još se vode istrage

Tjedan dana nakon norijade policija ima podatke o svim intervencijama koje su morali poduzeti tog dana. Obavijestili su nas da su u cijeloj državi evidentirali ukupno devet značajnih 'sigurnosno-interesantnih' događaja.

Policija je tog dana privela ukupno šest osoba zbog počinjenja prekršaja i kaznenih dijela, jedna osoba u Dubrovniku i pet osoba u Zagrebu.

U Zagrebu pet privedenih osoba

Kao što smo već izvijestili, jedna osoba je u Dubrovniku privedena zbog napada na službenu osobu. Njegovi kolege prosvjeduju, tvrdeći da nije bacio baklju na policajca, već se odrazila od njegove ruke kad je pokušao zaštiti maturante te da je reakcija policije bila preburna.

U Zagrebu je jedna osoba privedena zbog omalovažavanja i vrijeđanja službenih osoba i jedna zbog prekršaja opisanog u Zakonu o diskriminacij. U Zagrebu su još tri osobe privedene zbog sumnje na počinjenje prekršaja tuče, svađe i vike iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Tri kriminalistička istraživanja i dalje u tijeku

Policija je obavijestila da je na području Splita evidentiran jedan prekršaj koji se odnosi na prodaju alkoholnih pića maloljetnoj osobi.

U Rijeci je evidentirano oštećenje gradskog autobusa, u Karlovcu oštećenje prometnih znakova, a u Vinkovcima je uporaba pirotehničkih sredstava nanijela tjelesne ozljede. U tim slučajevima kriminalistička istraživanja su i dalje u tijeku.

