Hrvati u doticaj s pornografijom dolaze već u osnovnoj, navode posljedice: 'Odustaju od daljnjih odnosa'

Mladi se sve ranije izlažu pornografiji, a ono što je zabrinjavajuće, upozorava Ada Reić, jest jako loše znanje o seksualnosti.

Gledanje pornografije vrlo je rašireno među mladima, a posebno među adolescentima i mladim muškarcima, navodi seksualna savjetnica u edukaciji Ada Reić. Razlike su značajne po spolu, točnije muškarci ovakav sadržaj konzumiraju češće od žena, zatim po dobi te učestalosti korištenja.

'Prvo izlaganje pornografiji događa se sve ranije'

Ukazala su na to, ističe Reić, brojna istraživanja. Primjerice, istraživanje provedeno u Australiji na uzorku od 2.000 mladih u dobi od 15 do 20 godina pokazalo je da je pornografiju gledalo 86 posto mladića i 69 posto djevojaka. Više od polovice mladića (njih 54 posto) navelo je tjedno gledanje, dok je kod djevojaka taj udio bio 14 posto. Nadalje, njemačko istraživanje objavljeno 2025. na učenicima 8. i 9. razreda pokazalo je da je 63 posto mladih konzumiralo pornografiju. Španjolska studija iz 2025. ispitivala je mlade od 12 do 17 godina i pokazala da je 48,8 posto ispitanika barem jednom gledalo pornografiju, a 21,7 posto u posljednjih mjesec dana.

- Hrvatski istraživači, među kojima je Aleksandar Štulhofer, profesor i znanstvenik koji se bavi seksualnošću, radili su 2025. godine istraživanje koje prati odnos između korištenja pornografije, seksualnog ponašanja i mentalnog zdravlja adolescenata kroz više godina. Ono što se primjećuje u posljednjih nekoliko godina jest da se prvo izlaganje pornografiji događa se sve ranije, često prije 13. godine, mladići gledaju znatno češće od djevojaka, većina konzumacije odvija se preko mobitela i društvenih mreža, a dio adolescenata navodi negativne posljedice poput nerealnih očekivanja, problema sa slikom o tijelu ili promijenjenih stavova prema seksu i seksualnosti, upozorava Reić.

Učinci pornografije na mlade

Kad je riječ o učincima gledanja pornografije na mlade, Reić naglašava da postoji velika razlika između 'povremene, kontrolirane upotrebe pornografije' i one koja je 'kompulzivna, pretjerana, opsesivna, odnosno ona bez koje se ne može'.

- Također, bilo bi pogrešno tvrditi da pornografija uvijek i na svih ima za posljedicu ovisnost i negativne učinke. Učinci značajno ovise o kontekstu. Pokazalo se da negativnije učinke trpe osobe koje već imaju neke psihičke poteškoće, koje su sklone društvenoj izolaciji i depresiji, koje su usamljenije, koje su vrlo rano izložene pornografskom sadržaju i koje pornografiju koriste kao utjehu, kao prijeko potrebno smanjenje stresa, aktivnost bez koje ne mogu, pojašnjava Reić.

Negativni učinci, dodaje, najviše se manifestiraju u nerealnim očekivanjima od odnosa (iskrivljena slika), gubitku kontrole te potrebi za sve intenzivnijim sadržajem i zanemarivanju drugih aktivnosti. Tu je i desenzitizacija i potreba za jačim podražajima te smanjeno uzbuđenje na 'obične' intimne odnose i povećana potreba za ekstremnijim sadržajem.

Od pozitivnih učinaka pornografije na mlade Reić ističe mogućnost istraživanja, odnosno razumijevanje vlastitih želja i interesa. Tu su, dodaje, i edukativni elementi.

- Naravno, ovo ovisi o vrsti pornografije koja se gleda. 'Klasična' pornografija najmanje je edukativna, puno češće će donijeti pogrešnu sliku o odnosima nego edukaciju. No, postoji i 'etička pornografija' koja je rađena na drugačiji način, koja je realnija, prilagođenija ženama, koja se više fokusira na emociju, na kvalitetnu interakciju, poput filmova koje radi Erika Lust. Tako dolazi do normalizacije razgovora o seksualnosti i smanjenja osjećaja srama i smanjenja tabua. Dolazi i do pojačanja želje, odnosno kod nekih osoba koji imaju smanjenu želju za seksom ponekad pornografija može pomoći, objašnjava Reić.

'Mladi imaju jako loše znanje o seksualnosti'

Zaključuje da pornografija sama po sebi nije korisna ni štetna, već je kontekst taj koji je čini 'lošom' ili 'dobrom'.

- Ono što mene najviše muči, a što vidim u radu s mladima, jest jako loše znanje o seksualnosti, od anatomije do razumijevanja vlastitog ponašanja, pa i odnosa. Nažalost, ti su mladi većinom 'učili' iz pornografije, a za posljedicu su dobili pogrešno shvaćanje, od samog izgleda tijela, do funkcioniranja. I onda bivaju potpuno razočarani i odustaju od daljnjih odnosa. Zbog toga je kvalitetna seksualna edukacija iznimno važna, zaključuje Reić.