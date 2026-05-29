Škola objavila da ukida brojčane ocjene pa se dogodio veliki obrat: 'Iznenadio nas je dio javnosti'

Učenici ŠPUD-a koji stoje iza projekta 'IS IT FAKE' otkrivaju nam da su mislili da je vijest očito lažna, ali zbog širenja su ranije objavili demanti.

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) u Zagrebu ovog je tjedna objavila da ukida brojčane ocjene i prelaze na novi, inovativan sustav. U objavi na njihovim društvenim mrežama pisalo je da uvode hibridni sustav opisnih recenzija i AI kvantifikacije. Međutim, dan kasnije došla je obavijest da je riječ o lažnoj informaciji, odnosno eksperimentu kojim su srednjoškolci učili o medijskoj pismenosti.

Vijest, kao i realistična slika imitacije CARNET-ovog sučelja, generirana je uz pomoć umjetne inteligencije. Pokazala se prilično uvjerljivom i proširila se među prosvjetarima na društvenim mrežama, a objavljena je i na nekim portalima. Učenici ŠPUD-a ovim eksperimentom su pokazali koliko se lako šire lažne vijesti i kako AI može proizvesti uvjerljiv lažan sadržaj. Učenici su nam sad ispričali kako je eksperiment nastao.

- U sklopu predmeta Škola i zajednica, na početku nastavne godine kao problem kojim ćemo se baviti odabrali smo izuzetno aktualnu temu: prepoznavanje sintetičkih sadržaja – svih onih tekstualnih, vizualnih i auditivnih materijala nastalih korištenjem umjetne inteligencije. Iako alati UI otvaraju nevjerojatne prostore za kreativno izražavanje, oni istovremeno pokreću ozbiljna pitanja o autentičnosti, autorstvu i pouzdanosti informacija u digitalnom dobu, pričaju nam učenici.

Mnogi nisu primijetili da je u sustav ulogirana 'Ana Profesorić'

Učenici su za početak kampanje postavili plakate na nekoliko lokacija u Zagrebu. Na plakatima se nalaze autentične i slike stvorene umjetnom inteligencijom, a promatrača se poziva da pokuša razaznati one koje je napravio AI. Skeniranjem QR koda promatrač otvara stranicu projekta gdje mogu provjeriti jesu li u pravu.

- Naše nam je istraživanje brzo otkrilo i brojne mogućnosti zlouporabe UI, posebno u kontekstu širenja dezinformacija. S ciljem da praktično demonstriramo utjecaj umjetne inteligencije na generiranje i širenje lažnih vijesti, odlučili smo kreirati i plasirati lažnu vijest. Željeli smo iz prve ruke testirati koliko je sintetički sadržaj danas uvjerljiv javnosti i kojom brzinom medijski prostor može apsorbirati neprovjerenu informaciju, objasnili su nam učenici kako su s plakata došli na idući korak projekta.

Učenici su koristili besplatnu verziju Google Gemini i jednostavno zatražili da složi novinski članak u kojem se navodi da ŠPUD odustaje od brojčanog ocjenjivanja te da obrazloženje bude dovoljno apsurdno kako bi pažljiv čitatelj mogao posumnjati u istinitost izvora. Zatražili su i da kreira vizual kojim bi tekst bio popraćen te je Gemini predložio, između ostaloga, alternativnu naslovnu stranicu e-Dnevnika. Uz satirične elemente i senzacionalizam teksta, na sučelju se vidjelo ime ulogirane nastavnice - Ane Profesorić kao jasan pokazatelj toga koliko je vijest lažna.

Učenici su očekivali da će biti očito da je vijest lažna

U objavi je navedeno da će sustav skenirati opisne rečenice koje učitelji pišu te će na temelju razine empatije, upotrijebljenih pridjeva i interpunkcija u profesorskom tekstu samostalno generirati zakonski važeću brojčanu ocjenu i izračunati opći prosjek do na četiri decimale, bez znanja samih profesora i učenika. To je trebao biti očit znak da je riječ o namjerno apsurdno sastavljenoj vijesti, međutim učenici su se prevarili koliko lako ljudi ponekad povjeruju u neistine.

Tekst nisu pratili ni službeni izvori, dokumenti ili poveznice na konkretne akte i odluke. Vrednovanje uspjeha učenika u našem obrazovnom sustavu uređeno je zakonima i pravilnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a škole ne mogu samostalnom odlukom ukinuti brojčano ocjenjivanje niti ga mogu prepustiti sustavu kojim upravlja AI, pa je vijest i zbog toga dodatno očito neistinita. Međutim unatoč svim znakovima,mnogi čitatelji su povjerovali u informaciju te su zato učenici demanti objavili ranije nego su planirali.

- Lažna vijest uzrokovala je dosta komentara na društvenim mrežama, uglavnom od onih osoba koje su povjerovale i često ostavljale vrlo oštre i 'slikovite' stavove, dok su neki najavu smatrali progresivnom te pozdravili inicijativu škole. Iako u manjoj mjeri, bilo je i onih koji su upozorili na mogućnost lažne vijesti. Nakon što je objavljen demanti i objašnjeno da je riječ o aktivnosti učenika u sklopu školskog projekta, iznenadio nas je dio javnosti koji reagirao s negodovanjem i osjećajem pogođenosti, rekli su nam učenici.

Baš lažna vijesti ima najviše pregleda na profilu škole

Naglašavaju da je njihov cilj bio isključivo konstruktivan, upravo pokazati s kakvom lakoćom i brzinom AI može generirati lažne vijesti te kojom se brzinom one šire društvenim mrežama. Zabrinjavajuće je da je upravo ova lažna objava imala najveći broj pregleda i dijeljenja od svega što su do sad objavili na društvenim mrežama.

- U današnjem društvu, koje je svakodnevno bombardirano senzacionalizmom i klikbejtovima, naši se stavovi nerijetko formiraju površnim čitanjem teksta ili još gore, samo na temelju naslova. Upravo smo na taj problem htjeli skrenuti pažnju šire javnosti, komentirali su učenici.

'Učenici su redovito birali društveno-angažirane teme'

Učenici su u radu na projektu 'IS IT FAKE' surađivali s Faktografom, portalom Lupiga, GONG-om te Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu. Kao što smo već naveli, projekt je nastao u sklopu predmeta Škola i zajednica koji se u ŠPUD-u provodi od 2023. godine. Prema kurikulumu svake se godine bira jedna tema koju učenici istražuju te u okviru koje djeluju.

- Učenici su redovito birali društveno-angažirane teme. Vrlo zapažena tema bila je 'Percepcija simbola i natpisa mržnje u javnom prostoru' te 'Položaj žena u hrvatskoj politici - problem seksizma', napisali su nam iz ŠPUD-a.