Izabran novi upravni odbor Zaklade za znanost, u njemu su samo dvije žene: 'Gotovo potpuno su nevidljive'

Hrvatski sabor s 80 glasova 'za', tri glasa 'protiv' i 29 suzdržanih imenovao je nove članove upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost. Novi članovi odbora su Ivana Milićević, Sandro Nižetić, Josip Mikulić i Ana-Marija Musa, dok Dražen Vikić Topić, Slavko Perica i Milan Mesić nastavljaju s radom.

Tijekom rasprave u Saboru prije usvajanja odluke, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, SDP-ova saborska zastupnica Marija Lugarić, istaknula da je među sedam kandidata koje je Vlada predložila Saboru samo dvije žene.

- Zaklada financira istraživanja, doktorske projekte, mlade istraživačice i suradnje i međunarodnu suradnju. Bez nje doista nema znanstvene politike u ovoj državi. Međutim na nekoliko razina ima problema koji su razlog naše (SDP) suzdržanosti. Nije sitničarenje kad kažem da u prijedlogu imamo pet muškaraca i dvije žene. Dosta je skandala izazivala činjenica da u upravljačkim tijelima znanosti su žene prisutne u izuzetno malom broju i gotovo potpuno nevidljive, poručila je Lugarić.

U odboru nema ni predstavnika humanističkih znanosti

Istaknula je podatak da znanstvenice čine i sam vrh visoke znanosti i da su često uspješnije i od muškaraca, zbog čega smatraju da je omjer 5:2 nedopustiv. Uz to je upozorila i da u upravnom odboru nema nikog iz humanističkih znanosti.

Lugarić je istaknula da čak 80 posto zaposlenika Zaklade čine žene, čime se smatra da bi se trebalo voditi i pri formiranju upravnog odbora. Naglasila je da rasprava ne može ostati na razini životopisa predloženih kandidata. Međutim kritike zastupnice Lugarić na Hrvatsku zakladu za znanost i općenito znanost u Hrvatskoj otišle su dalje od same neravnopravnosti spolova.

- Niti jedan projekt Zaklade za znanost danas ne vodi prema nečem većem, prema izgradnji europskih istraživačkih mreža, prema konzorcijima koji bi mogli konkurirati na Horizon Europe. Od istraživača se traži da iskažu minimalne pokazatelje uspješnosti, a to oni su, svi to u sustavu znaju, lako manipulativni na papiru. Ne postoje jasni kapaciteti što Hrvatska želi razvijati, u kojem području želi biti prepoznatljiva, kako želi pozicionirati istraživače u europskom prostoru. Ostaje dojam stihije iz godine u godinu, izjavila je Lugarić.

Bedeković se složila s Lugarić, ali većina je glasala 'za'

Kandidate za upravni odbor Zaklade Saboru predlaže Vlada na prijedlog znanstvenih institucija, visokih učilišta i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Na ovaj poziv u ovom se slučaju javilo 23 kandidata. Nakon Marije Lugarić riječ je preuzela predsjednica Odbora za obrazovanje, HDZ-ova zastupnica Vesna Bedeković.

- Zakon ne propisuje obvezu, već kaže 'vodeći brigu o zastupljenosti znanstvenog područja', dakle zakon ne nalaže. Izbor ovisi o broju različitih kandidata, profilu prijavljenih kandidata. Glavni kriterij propisan zakonom je upravo da su to međunarodno priznati znanstvenici koji su objavljivali međunarodno priznate radove i imaju iskustva u vođenju znanstvenih projekata, mislim da je to kriterij koji treba prvenstveno biti uzet u obzir. Tu bi se složila s kolegicom Lugarić i preporučujem kod izbora novog upravnog vijeća u budućnosti da se zaista vode računa o zastupljenosti žena. Dobro je i važno voditi računa o zastupljenosti žena, ne samo jer su žene, nego jer imamo sjajnih i priznatih znanstvenica s međunarodnim karijerama, poručila je Bedeković, najavivši da će HDZ-ova većina podržati prijedlog Vlade.