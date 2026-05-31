Dvije srednje uvode smjer koji dosad nije postojao: 'Počinje se javljati potreba za tim kadrom'

Među sedam novih strukovnih smjerova koji se uvode od 2026., najvećem broju škola odobren je smjer arhivski tehničar. Trajat će četiri godine.

Trima školama - Upravnoj u Zagrebu, Ekonomskoj školi Mije Mirkovića Rijeka i Ekonomsko-turističkoj školi Karlovac - odobren je potpuno novi strukovni smjer arhivski tehničar. Riječ je o četverogodišnjem zanimanju kreiranom u sklopu reforme strukovnih škole, modularne nastave. Kada jednom izađu iz srednje, arhivski tehničari primat će, raspoređivati i evidentirati dokumentaciju, sređivati arhivsku građu, voditi baze podataka, ali i pomagati u istraživanju i pronalasku dokumenata, opisuju iz Upravne škole Zagreb.

Neki od obveznih strukovnih modula uključuju osnove prava, osnove daktilografije, osnove arhivistike, a učit će se i o povijesti institucija na našem području, osnovama ustavnog, trgovačkog, radnog i socijalnog prava, uredskom poslovanju, upravljanju spisima, ali i restauraciji i konzervaciji arhivskog gradiva.

Ukratko, kroz module bi učenici trebali naučiti organizirati i klasificirati dokumente, evidentirati i pretraživati podatke u bazama, digitalizirati dokumente i zapise, koristiti informacijski i arhivski sustav te poznavati pravila čuvanja i zaštite dokumentacije. Nakon godine rada u struci polaže se i stručni ispit, dok oni koji to žele nakon srednje mogu i na studij.

'Smjer za učenike koji vole urednost, preciznost, istraživanje, rad s dokumentima i tehnologijom'

U predstavljanju novog smjera Upravna škola Zagreb opisuje da je riječ o profesiji 'za one učenike koji vole urednost, preciznost, istraživanje, rad s dokumentima i tehnologijom'. Suzana Hitrec, ravnateljica Upravne škole u Zagrebu kaže nam je s kolegicom bila u stručnim radnim skupinama kada se izrađivao standard zanimanja i kurikul, tako da su otpočetka uključene u kreiranje ovog smjera.

- Istražujući potrebe tržišta rada došli smo do toga da je arhivski tehničar novo zanimanje koje se u Hrvatskoj ne realizira i koje bi samim time bilo atraktivno i zapošljivo. To je regulirana profesija što znači da je u program uključeno i Ministarstvo kulture koje je dalo izrazito pozitivno mišljenje i za potrebu uvođenja kurikula, a i na sam sadržaj. Kako bismo uopće mogli dobiti dopusnicu za izvođenje tog kurikula, morali smo i sklopiti sporazum o suradnji s Državnim arhivom u Zagrebu, gdje su i oni iskazali zadovoljstvo da će se program realizirati jer će se tamo izvoditi i jedan dio učenja temeljenog na radu, odnosno moći će ići ondje na vježbe i stručnu praksu, odgovara nam Hitrec zašto su odlučili pokrenuti smjer arhivski tehničar.

Dodaje da će u prvu godinu upisati jedan razred, odnosno 26 učenika. Upravo zato što je riječ o programu kakav ne postoji, očekuju dobar interes na upisima.

- Postoji odmak od naših dosadašnjih zanimanja, ovdje baš i nema ekonomskih modula, a pravnih je daleko manje, ali ima puno više informatike jer se radi o digitalizaciji, ima povijesnog dijela, ali i fotografije, filma, a zasigurno će im zanimljivo biti i raditi na starim knjigama i dokumentima koje će 'vraćati' u život, kaže Hitrec.

Za sada neće biti nužna zapošljavanja novih nastavnika, a dio postojećih koji će predavati učenicima išao je polagati arhivske predmete na fakultet, ističe ravnateljica Hitrec.

'Počinje se javljati potreba za tim kadrom'

Arhivski tehničar novi je smjer koji će moći prijaviti i školarci iz Rijeke i okolice jer ga pokreće Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka. Ravnateljica Nataša Jokić Nastasić ističe da je riječ o smjeru koji odgovara potrebama tržišta rada.

- Arhivi i kulturne ustanove u Hrvatskoj uključuju se u europske projekte digitalizacije. Počinje se javljati potreba za kadrom koji će, uz pomoć tehnologije, znati organizirati i digitalizirati dokumentaciju, to jest papirnatu arhivu postepeno zamjenjivati digitalnom, navodi Jokić Nastasić za srednja.hr.

Dodaje da će u ovaj smjer riječka škola upisivati razred od 24 učenika.

- Smjer je kombinacija informatike, administracije, uredskog poslovanja te povijesti i kulturne baštine. Arhivski tehničar je stabilno zanimanje jer pruža mogućnost zapošljavanja u raznim državnim institucijama, javnim ustanovama te tvrtkama koje svoje poslovanje temelje na IT tehnologiji. Naravno, učenici mogu i nastaviti obrazovanje na visokim učilištima te studirati informacijske i komunikacijske znanosti, informatiku, arhivistiku, bibliotekarstvo, pravo, povijest, povijest umjetnosti, ali i nastaviti obrazovanje na bilo kojem fakultetu nakon položene državne mature, ističe Jokić Nastasić.

I oni su potpisali sporazum s Državnim arhivom u svome gradu pa će njegovi djelatnici pružati pomoć i podršku nastavnicima i učenicima tijekom obrazovanja.

- Praksu će, osim u državnom arhivu, moći obavljati u knjižnicama, muzejima, uredima javne uprave i tvrtkama s velikom dokumentacijom. Praksa će uključivati: sređivanje i razvrstavanje dokumenata, arhiviranje spisa, rad u digitalnim bazama podataka, skeniranje i digitalizaciju građe, učenje pravila čuvanja i zaštite dokumentacije…, zaključuje Jokić Nastasić.

Školi u Karlovcu odobreni arhivski tehničari i skladištari, u 2026. upisuju učenike u ovaj drugi smjer

Smjer arhivski tehničar odobren je i Ekonomsko-turističkoj školi Karlovac, kao i smjer skladištar. No, nakon konzultacija i u suradnji s osnivačem škola je odlučila da će od školske godine 2026./2027. upisati jedan razred učenika u trogodišnji program skladištar, kaže nam ravnatelj Dino Milašinčić.

- Odluka je donesena jer je riječ o zanimanju koje odgovara potrebama suvremenog tržišta rada, osobito rastu logistike, distribucije i e-trgovine, gdje postoji sve veća potreba za kvalificiranim kadrovima. Tijekom trogodišnjeg obrazovanja učenici će steći praktična i teorijska znanja potrebna za rad u skladištima i logističkim centrima. Učit će zaprimati, skladištiti i izdavati robu, upravljati zalihama i voditi skladišnu dokumentaciju, koristiti digitalne skladišne sustave, pakirati i pripremati robu za transport te organizirati skladišne i logističke procese. Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u logističkim i distribucijskim centrima, skladištima trgovačkih i proizvodnih poduzeća, transportnim i špediterskim tvrtkama, velikim trgovačkim lancima te u sektoru e-trgovine i web trgovina. Također, imaju mogućnost nastavka obrazovanja u strukovnim programima više razine, zaključuje Milašinčić dodajući da je ključan dio smjera učenje temeljeno na radu pa je važan dio provedbe smjera suradnja s poslodavcima.

Podsjetimo, prijava u sustav upisa u srednje škole započinje 1. lipnja, a od 24. lipnja učenici mogu prijavljivati smjerove.

