Učenici tri godine učili pravila ponašanja na internetu, rezultati su pohvalni: Priča se o uvođenju u škole

Projekt 'Medijski jak kao superjunak' ušao je u svoju četvrtu godinu, a istraživanje na učenicima pokazalo je kako medijsko obrazovanje itekako ima svoju svrhu. Naime sudionici programa pokazali su daleko bolju medijsku pismenost od vršnjaka koji nisu bili uključeni u projekt.

Rezultati prvog usporednog istraživanja ovakve vrste u Hrvatskoj pokazali su da djeca koja kontinuirano uče o medijima bolje razumiju ulogu medija, utjecaj oglašavanja i potrebe za zaštitom privatnosti na internetu te su uspješniji u prepoznavanju elektroničkog nasilja i manipulativnih sadržaja na internetu.

Istraživanje je provedeno među 115 učenika razredne nastave iz OŠ Augusta Šenoe u Zagrebu, OŠ 22. lipnja u Sisku, OŠ Katarine Zrinski u Krnjku i OŠ Mihela Šiloboda u Sv. Martinu pod Okićem, pri čemu su u istraživanje bili uključeni i učenici koji su sudjelovali u programu i oni koji nisu. Cilj istraživanja bio je znanstveno procijeniti učinke dugoročnog i sustavnog medijskog obrazovanja.

'Djeca medijsku pismenost ne razvijaju spontano'

Jedan od najupečatljivijih rezultata ovog programa pokazuje da je gotovo 95 posto sudionika u projektu znalo čemu služe oglasi i koji je njihov cilj, dok je kod onih koji nisu sudjelovali taj postotak bio za gotovo 40 posto niži, odnosno 57,60 posto. Također, više od 85 posto polaznika programa uspješno je prepoznalo prikriveno oglašavanje, dok je kod učenika koji nisu sudjelovali taj postotak bio gotovo dvostruko manji. Uz to, 91,1 posto učenika uključenih u program znalo je koje se vrste proizvoda ne smiju oglašavati, dok je među ostalim učenicima to znalo samo 16,9 posto ispitanika.

Učenici uključeni u program uspješnije su razumjeli pojam digitalnog traga, potrebu za kreiranjem snažnih lozinki, važnost provjere više izvora kod pretraživanja interneta te mogućnost manipulacije fotografijama i videozapisima. Primjerice, gotovo svi učenici uključeni u program znali su da prvi rezultat na internetu nije nužno i najtočniji te da sadržaji pronađeni na internetu mogu biti lažni ili manipulirani.

- Rezultati istraživanja jasno pokazuju da djeca medijsku pismenost ne razvijaju spontano samo zato što odrastaju uz tehnologiju. Potrebni su kontinuirani programi kroz koje djeca uče kako prepoznati manipulaciju, zaštititi svoju privatnost i sigurnost, odgovorno komunicirati i kritički promišljati o sadržajima kojima su svakodnevno izložena, istaknula je Katarina Blažina Mukavec, voditeljica programa iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), koje organizira projekt.

Učitelji su primijetili da je projekt uspješan

Istraživanje je pokazalo i važan pomak u području elektroničkog nasilja i odgovornog ponašanja u digitalnom okruženju. Učenici koji su tri godine sudjelovali u programu pokazali su da su ne samo naučili što je elektroničko nasilje i koja su njegova obilježja, već i da razumiju važnost prijavljivanja nasilja odraslim osobama i pokazuju veću spremnost na zaštitu vršnjaka u online okruženju.

- Kao učiteljica primjećujem da učenici koji su sudjelovali u programu bolje razumiju pravila ponašanja na internetu i odgovornije koriste komunikacijske alate. U prijašnjim generacijama češće smo se suočavali s nesuglasicama i problemima koji su proizlazili iz komunikacije u WhatsApp grupama, dok takvih situacija među učenicima uključenima u program gotovo nije bilo. Vjerujem da je tome pridonijelo upravo sudjelovanje u ovom programu, izjavila je učiteljica Lana Banovec Čović iz OŠ Augusta Šenoe Zagreb.

Na predstavljanju rezultata održana su dva okrugla stola posvećena izazovima odrastanja djece u digitalnom okruženju i ulozi medijskog obrazovanja u osnovnim školama. Učenici su za jednim stolom sami predstavili svoja iskustva, znanja i zaključke stečene tijekom trogodišnjeg sudjelovanja u programu.

Medijsku pismenost treba uključiti u osnovne škole

Nakon učenika, slijedio je stručni okrugli stol na kojem su sudjelovali Ivona Zdunić, ravnateljica OŠ Augusta Šenoe, Igor Kanižaj, potpredsjednik DKMK-a i Maja Bišćan, učiteljica iz OŠ Mihaela Šiloboda koji su govorili o potrebi sustavnijeg uključivanja medijske pismenosti u osnovnoškolsko obrazovanje kao kontinuiranog procesa.

- Također, sudionici su se složili kako je ključna suradnja obrazovnih institucija, roditelja, stručnjaka i donositelja odluka u zaštiti i osnaživanju djece koja odrastaju uz digitalne medije. Poseban naglasak stavljen je na važnost dugoročnih preventivnih programa koji djecu ne uče samo korištenju tehnologije, nego razvijanju kritičkog mišljenja, odgovornog ponašanja i sigurnosti u digitalnom prostoru, izvijestili su iz DKMK-a.