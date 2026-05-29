Ogromna tuga u školi, preminuo je maturant: 'Mladost je prekinuta u najmračnijem trenutku noći'

U teškoj prometnoj nesreći koja se u ranim jutarnjim satima dogodila kod Jastrebarskog preminuo je maturant Srednje škole Jastrebarsko, Matija Vranić. Škola se od njega oprostila dirljivim riječima.

- Najtužniji dan u našoj školi je danas. Opraštamo se od našeg Matije Vranića uz molitve i suze. Mladost koja je trebala zasjati u punom sjaju, prekinuta je u najmračnijem trenutku noći. Neka te čuvaju anđeli. Izražavamo najiskreniju sućut obitelji, stoji u poruci koju potpisuju ravnateljica, djelatnici i učenici SŠ Jastrebarsko.

Matija, koji je sredinom mjeseca proslavio 19. rođendan, bio je i nogometaš NK Duga Resa 1929.

- S golemom tugom i teška srca javljamo da nas je noćas tragično napustio naš prijatelj i igrač juniora i seniora Matija Vranić. Riječi ne mogu opisati šok i bol koju u ovim trenucima osjećamo. U ovim najtežim trenucima, Uprava NK Duga Resa 1929, svi suigrači, stručni stožer i navijači izražavaju najdublju i najiskreniju sućut obitelji, rodbini i prijateljima našeg Matije. Naše misli i molitve su uz vas. Počivao u miru, poručili su iz NK Duga Resa putem Facebooka.

Prije dolaska u taj klub, Matija je do 2025. bio igrač NK Karlovac 1919, gdje su također potreseni njegovom smrću.

- Matija je bio dio NK Karlovac 1919 od 2014. do 2025. godine, prošavši sve kategorije naše Škole nogometa. Od prvih koraka među karlićima pa sve do juniora, rastao je uz klub, svlačionicu i ljude koji su ga pratili kroz godine, ostavljajući trag koji se ne mjeri samo utakmicama, već karakterom i odnosom prema grbu. Bio je kapetan u svim uzrasnim kategorijama, od karlića do juniora, što je najbolja potvrda koliko su ga suigrači i treneri cijenili, koliko je vjerovao u ekipu i koliko je ekipa vjerovala njemu. Matija je svojim primjerom pokazivao što znači biti vođa: radom, odgovornošću i srcem na terenu, ali i mirnoćom i poštovanjem izvan njega. U ovim najtežim trenucima, NK Karlovac 1919 upućuje iskrenu i duboku sućut Matijinoj obitelji, prijateljima, suigračima i svima koji su ga poznavali. Počivao u miru, poručuju iz karlovačkog kluba putem Facebooka.

Do teške prometne nesreće u kojoj je mladić poginuo, a troje je osoba ozlijeđeno, došlo je oko 2:18 u mjestu Gornja Reka kod Jastrebarskog. Uzrok slijetanja vozila s ceste policija još istražuje.